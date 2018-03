Sarajevo, 5. ožujak 2018.

U Nedjelju solidarnosti, 4. ožujka 2018. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu, zajedničko Euharistijsko slavlje slavili su članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Austrijske biskupske konferencije koja od 5. do 8. ožujka 2018. u glavnom gradu Bosne i Hercegovine održava svoje redovito proljetno zasjedanje kao izraz solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini.

Svetu misu predvodio je i prigodnu propovijed uputio predsjednik Austrijske biskupske konferencije kardinal Christoph Schönborn, nadbiskup bečki, u zajedništvu s apostolskim nuncijima u Bosni i Hercegovini i Austriji te još 11 članova Austrijske BK i svih šest članova Biskupske konferencije BiH. Koncelebriralo je 20 svećenika, uz sudjelovanje časnih sestara, bogoslova te drugih vjernika među kojima je bio i austrijski veleposlanik Martin Pammer.

„U ime nas biskupa iz Bosne i Hercegovine, u ime Crkve katoličke u BiH, u ime ovih vjernika prisutnih u katedrali, a posebno u svoje ime“ radosnu dobrodošlicu braći u episkopatu iz Austrije na čelu s kardinalom Schönbornom izrazio je predsjednik Biskupske konferencije BiH kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski. „Zahvaljujem vam na spremnosti da večeras zajedno slavimo ovu Svetu misu za ovu ranjenu i napaćenu Crkvu, kao i za sve progonjene kršćane i za sve ljude dobre volje koji su otvoreni izgradnji mira. Vaša prisutnost među nama je poseban znak solidarnosti. Baš danas i u BiH i u Hrvatskoj obilježavamo Nedjelju solidarnosti. Svojim dolaskom i ovim slavljem Mise posebno dajete značenje tom duhu solidarnosti ovoj Crkvi u BiH i narodima koji žive u ovoj zemlji. Izričem najiskreniju zahvalnost Crkvi u Austriji za sve dobro što nam je učinila za vrijeme rata i poraća. Mi ne možemo zaboraviti akciju „Nachbar in Not“ (Susjed u nevolji) za vrijeme rata koja je pomogla preživjeti ne samo katolicima nego brojnim žiteljima ove zemlje“, kazao je kardinal Puljić dodajući da su i nakon rata nastavljene različite potpore u obnovi i liječenju rana. Posebno zahvalnost uputio je biskupiji Klagenfurt na čelu s biskupom Alojzijem Schwarzom s kojom Vrhbosanska nadbiskupija već duži niz godina gaji partnerstvo. „Večeras smo ovdje u katedrali da molimo jedni za druge. Donesimo cijelu Crkvu Katoličku ovdje na oltar; donosimo cijeli svijet koji krvari radi ratnih zbivanja. Posebno donesimo ovu zemlju BiH koja još trpi posljedice nemilog rata i trebat će dosta napora da se rane zaliječe i izgradi pravedni i stabilni mir u jednakopravnosti“, kazao je biskup Komarica u svom pozdravu.

U prigodnoj propovijedi kardinal Schönborn kazao je da je za Austrijsku biskupsku konferenciju poseban trenutak da mogu i smiju održati svoje zasjedanje u Sarajevu i biti gosti kardinala Puljića i vjernika Sarajeva i Bosne i Hercegovine te dodao da postoje snažne veze između Austrije i Bosne i Hercegovine.

Potom je kardinal Schönborn protumačio misni odlomak iz Evanđelja po Ivanu u kojem je prikazan izgon trgovaca iz hramskog dvorišta u Jeruzalemu. Kazao je da se često postavlja pitanje, je li Isus prigodom izgona trgovaca iz hramskog dvorišta upotrijebio nasilje te jesu li religije nasilne i imaju li elemente nasilja te vode li ratove? Napomenuvši da su, promatrajući povijest, mnogi ratovi imali u sebi određeni religijski element, zapitao je, je li Isus koristio nasilje? Odgovarajući na to pitanje, kazao je da Isus nije koristio mač nego bič podsjećajući da je Isus Petru, kada je izvadio mač i udario slugu, kazao: „Vrati mač u korice, jer svi koji se mača laćaju, od mača ginu” (Mt 26,52). Dodao je da Isus nikoga nije ozlijedio nego da je izgon trgovaca iz hrama bila simbolična radnja te da Isus nije nastupio kao propovjednik nasilja i mržnje. Istaknuo je kako je Isus želio da kuća njegova Oca bude kuća molitve. Rekao je da je Isusa boljelo kad je vidio da su ljudi od hrama napravili mjesto za biznis pa je kazao: „Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuće trgovačke!“ (Iv 2,17). Kazao je da Isus poziva ljude da očiste svoja srca od pohlepe i grijeha. Potom je protumačio dio evanđeoskog odlomka u kojem se Isus predstavlja kao duhovni hram te da njegovo tijelo može biti predano u smrt, ali će ga Bog oživjeti.

„Isus nije propovijedao nasilje nego križ. To je Isusov znak križa. On je dao svoj život a nije uzimao život drugih. Jedino čišćenje koje je On činio bila je žrtva Njegova života“, kazao je kardinal Schönborn napominjući da se tijekom povijesti puno puta pokušalo svijet očistiti nasiljem što je bilo posebno vidljivo tijekom sovjetske revolucije i nacizma kada su ubijeni milijuni ljudi. „To nije čišćenje koje Isus želi. Čišćenje se događa po tome da je On predao svoj život“, riječi su kardinala Schönborna koji je istaknuo da su i „braća i sestre tu u Sarajevu doživjeli križ“ sa svojim obiteljima i bližnjima te da su mnogi ubijeni i ranjeni.

„Ali još uvijek je križ znak istinskog čišćenja“, istaknuo je kardinal Schönborn tumačeći odlomak iz Pavlove poslanice upućene kršćanskoj zajednici u Korintu u kojoj stoji: „Mi propovijedamo Krista Raspetoga. A Raspeti je Božja snaga i mudrost“. „Mi biskupi iz Austrije danas želimo pokazati da smo povezani s vašim patnjama i s patnjama vaše zemlje. Katedrala je ponovno lijepo obnovljena. Na mnogim kućama vide se još tragovi rata. Mir nije još doista dovršen. Ali mi smijemo propovijedati da je križ znak mira. Zato mi biskupi iz Austrije zahvaljujemo vama za svjedočanstvo vaše vjere“, rekao je kardinal Schönborn dodajući da je to poziv njima u Austriji, koji žive u miru, da pristanu na križ jer je to put ka uskrsnuću. Istaknuo je da mole na nakanu da u Bosni i Hercegovini zavladaju mir i pravednost i „da ova zemlja i Crkva u njoj zemlji doista dožive uskrsnuće s Kristom“.

U okviru Misnog slavlja jedan od izravnih potomaka obitelji Habsburg gđa Camilla Habsburg-Lothringen predala je kardinalu Puljiću relikvije blaženoga Karla Austrijskoga, koji je kao car i kralj u tijeku Prvoga svjetskog rata, pokušao svim svojim snagama zaustaviti rat i bio jedini vladar koji je podržao mirovne inicijative pape Benedikta XV.



Tijekom Mise pjevao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića. (kta)



foto