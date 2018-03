Sarajevo, 5. ožujak 2018.

Od 2. do 4. ožujka 2018. u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih (NCM) Ivan Pavao II. održana je duhovna obnova za djelatnike i suradnike Centra za mlade. Duhovna obnova koju je predvodio vlč. mr. sc. Oliver Jurišić, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu i župnik župe Sv. Josipa na Marijin dvoru u Sarajevu, u korizmenom razdoblju imala je cilj kroz kratka razmatranja duhovno obogatiti i pripremiti djelatnike i suradnike za najveći kršćanski blagdan, Uskrs. Okupila je animatore instruktore, vijećnike vijeća za mlade, vršnjačke edukatore, studente studentskog doma Ivan Merz te stipendiste Fondacije za stipendiranje studenata Fonss, prenosi mrežna stranica mladicentar.org.

Nakon svečane večere i kratkog nagovora 2. ožujka, susret je nastavljen sutradan na temu radosti. U kratkom razmatranju, nakon kojeg su sudionici razmišljali u tišini, vlč. Jurišić kazao je kako svatko ima svoju definiciju i shvaćanje radosti, što ovisi o osobi, njezinoj životnoj dobi, željama i nadanjima te najpotrebnijem u nekom životnom trenutku. Naveo je primjer kako je bolesnik najradosniji kad mu doktor priopći da je izliječen, a zdrav čovjek zapravo ne razumije čemu se oboljeli raduje.

Prema njegovim riječima, „reklamna radost“ je jedna od najpoznatijih „radosti“ današnjeg vremena u kojem se tom riječju mnogo toga naziva.

„Ako uzmete bilo koju reklamu, vidjet ćete kako su svi glumci u reklami većinom nasmijani. Zamislite reklamu za šminku ili parfem u kojoj glavni glumac plače ili je tužan, nezadovoljan. Zapravo je suprotno od onoga što sam spomenuo. Svi su sretni, nasmijani, jako radosni“, kazao je voditelj duhovne obnove zaključivši kako je jedini razlog zbog čega reklamne kampanje koriste nasmijane glumce, osmijehe i zabavnu glazbu jest što čovjek po prirodi teži radosti.

Osvrnuo se i na „kupovnu radost“ – „radost shoppinga“ koja počiva na novcu i raste s povećanjem njegove količine i kupljenih stvari koje čovjeku (ne)trebaju. „Kupovna radost“ je, dodao je, na neki način opasna, pogotovo za mlade, jer se oni onda dijele međusobno na one koji mogu kupiti nešto i one koji to ne mogu. Također je dotaknuo i treću najpoznatiju „radost“ današnjice – „virtualnu radost“, odnosno radost socijalnih mreža, likeova i komentara na tim mrežama. Vlč. Oliver je ocijenio kako je takva pojava daleko najvažniji oblik radosti danas jer se ona mjeri često puta prema broju pozitivnih reakcija na profilnu fotografiju i slično, a izrazito je promjenjivog karaktera jer su socijalne mreže stalno u pokretu i nemoguće je zadržati radostan osjećaj duže.

Kraj prvog razmatranja zaključio je primjerima iz Evanđelja i apostolske pobudnice Evangelii Gaudium pape Franje. Kako bismo razumjeli evanđelje na pravi način, potrebno je razmisliti o važnosti i izvoru radosti.

Svećenik je u drugom razmatranju podsjetio kako Sveti Otac u svojoj pobudnici Evangelii Gaudium na jednom mjestu piše o kršćanima koji žive korizmu bez Uskrsa, želeći vjerojatno time ukazati na previše onih koji su previše zamišljeni i prečesto žalosni.

„U jednom dijelu navedenog pisma Papa napominje kako je jedan od velikih problema današnjice čovjekova zatvorenost u sebe. Čovjek danas nije spreman dijeliti s drugima, postao je previše usmjeren na sebe. Mnogi ljudski odnosi, kako ističe papa Franjo, stradavaju jer je čovjek danas pomalo postao narcisoidan i zaljubljen u sebe, čemu doprinosi i dostupnost te popularnost društvenih mreža“, naveo je vlč. Oliver.

Referirajući se na Papine riječi, poručio je da je nemoguće prihvatiti kršćansku radost i njezinu ideju bez pomisli na život vječni i Isusovo uskrsnuće. Samo ako čovjek razmišlja o vječnom životu, dodao je, može razumjeti što znači Isusov dolazak i o kakvoj je radosti riječ. „Sudeći prema onome što papa Franjo piše u ovom pismu, za njega je radost više jedan stav prema drugim ljudima i Bogu. Za njega je radost stav prema kojem, prije svega, moja radost polazi od toga da sam dijete Božje ljubljeno i voljeno od Boga i da je taj isti Bog u svojoj ljubavi spremio, ne za bilo koga nego za mene imenom i prezimenom, kroz muku i uskrsnuće svojega Sina prostor intimne Božje blizine, koji je radost bez trajanja, početka i završetka, vječna radost života s Ljubavlju koja me više ljubi nego ja sam sebe“, zaključio je svećenik koji je potom u kapelici Sv. Ivana Pavla II. Centra za mlade predvodio pokorničko bogoslužje s prigodom za ispovijed.

Posljednji dan duhovne obnove započeo je trećim razmatranjem koje je naglašavalo kako bi čovjekov život bio mnogo ispunjeniji kada bi mu radost bila navika koju ne može promijeniti, a osobito ako bi ga ta navika pratila cijele dane, tjedne, mjesece i godine.

Osvrnuvši se na prethodna predavanja i navedene tri najpopularnije „radosti“, vlč. Oliver naglasio je kako ranije spomenutim radostima treba dodati i „odbacujuću radost“ koja ima nekoliko elemenata. Posebnu pozornost u ovom razmatranju posvetio je i drugom elementu „odbacujuće radosti“ – „biznis katolicizmu“.

„'Biznis katolicizam' je specifičan način oponašanja ekonomije kada se ekonomska sigurnost smatra temeljem radosti, pa se taj pojam pretvara u formu ekonomije tvrdeći kako radost svoj temelj ima u visokom životnom standardu, dugotrajnom i zdravom životu“, rekao je vlč. Jurišić.

Zaključio je kako shvaćanje kršćanske radosti započinje također s jasnim stavom i odbacivanjem cinizma onih vjernika koji su emotivno i duhovno ispražnjeni, koje je „odbacujuća radost“ potrošila i ispraznila njihove duhovne baterije učinivši ih nesposobnima i sumnjičavima prema bilo kakvoj ideji radosti.

Duhovna obnova završena je križnim putem i svetom misom koju je prevodio vlč. Oliver u zajedništvu s vlč. dr. Šimom Maršićem, ravnateljem NCM-a Ivan Pavao II. (kta)



