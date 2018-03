Rim, 5. ožujak 2018.

Svećenici Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima zajedno s vicerektorom vlč. Markom Đurinom održali su svoje godišnje duhovne vježbe od 1. do 4. ožujka 2018. u Domu Marije Tješiteljice (Domus Maria Consolatrice) u mjestu Santa Severa, pedesetak kilometara sjeverozapadno od Rima. Duhovne je vježbe predvodio don Ivan Štironja, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, župnik župe Presvetoga Srca Isusova u Studencima.

Don Ivan je temeljio razmatranja na evanđeoskim tekstovima koji su se tih dana čitala u liturgiji. Služeći se uz to primjerima iz vlastitoga misionarskog i župničkog iskustva predložio je niz pitanja kao poticaj na preispitivanje savjesti i produbljivanje svećeničkoga poziva. Istaknuo je važnost tišine i osluškivanja Božje riječi – „bogoslušanja“ – kako bi svećenik izvršio svoje poslanje – bogoslužje – na dobrobit naroda Božjega i tako iskazao istinski duh svoje službe Bogu i ljudima – „bogosluženje“.

Dom u kojem su održane duhovne vježbe vode sestre Družbe Marije Tješiteljice (Istituto delle Suore di Maria Consolatrice). Kompleks se nalazi na antičkoj Via Aurelia uz Tirensko more te obuhvaća crkvu, zgradu za goste, te park uz more. Ovo je treća godina u nizu da su svećenici Zavoda imali duhovne vježbe na tome mjestu. (kta/f.f.v.)



Foto: Marko Martić