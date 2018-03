Vatikan, 5. ožujak 2018.

Gospodin nas potiče da ne živimo tražeći osobnu korist, nego da živimo za Božju slavu – istaknuo je papa Franjo u podnevnom nagovoru prije molitve Anđeoskog pozdravljenja na Trgu sv. Petra. Papa je podsjetio da nam današnji odlomak iz Evanđelja po Ivanu prikazuje Isusa koji čisti jeruzalemski hram od prodavača koristeći se pritom bičem od užeta, prevrćući stolove i govoreći: „Ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku“ (Iv 2,16). To Isusovo odlučno djelovanje ostavilo je snažan utisak na mnoštvo, te je izazvalo neprijateljstvo kod vjerskih vlasti, kao i kod onih koji su smatrali da su njihovi ekonomski interesi ugroženi. No kako bismo to trebali protumačiti – upitao je Sveti Otac.

Papa je napomenuo da tu sigurno nije riječ o nasilnom činu jer čuvari javnog reda nisu reagirali, nego je to ponašanje tipično za proroke koji su često u Božje ime osuđivali zloporabe i pretjerivanja. Pitanje koje se postavlja jest ono o vlasti, odnosno čini li Isus doista to što čini u Božje ime.

Kako bi protumačili Isusov čin – nastavio je papa Franjo – njegovi učenici su se poslužili Psalmom 69. u kojem stoji „Izjeda me revnost za Dom tvoj“ (Ps 69,17). Taj je Psalam poziv u pomoć u situaciji krajnje opasnosti zbog mržnje neprijateljâ: situacija koju će Isus doživjeti u svojoj muci. Revnost za Oca i njegov Dom dovest će ga sve do križa. Njegova je revnost ona ljubavi koja ga dovodi do žrtvovanja sama sebe, a ne ona lažna revnost koja se pravi da služi Bogu putem nasilja – rekao je Sveti Otac.

Papa je objasnio da će „znak“ koji će Isus ponuditi kao dokaz svoje vlasti, biti upravo njegova smrt i njegovo uskrsnuće: „Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići“ (Iv 2,19). Sveti je Otac podsjetio da evanđelist dodaje „On je govorio o hramu svoga tijela“ (2,21). Uskrsnućem je Isus započeo novo bogoslužje, bogoslužje ljubavi, i novi hram koji je on sâm – napomenuo je papa Franjo.

Isusov nas stav potiče da ne živimo svoj život tražeći vlastitu korist i interese, nego za slavu Božju – kazao je Papa te nastavio – Pozvani smo uvijek imati na pameti Isusove riječi: „Ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku“ (2,16). One nam pomažu odbiti opasnost da od svoje duše koja je Božje prebivalište, načinimo mjesto trgovine, živeći u stalnoj potrazi za vlastitom korišću, umjesto da živimo u velikodušnoj i solidarnoj ljubavi.

Taj je Isusov nauk uvijek aktualan, ne samo za crkvene zajednice, nego i za pojedince, civilna društva i za čitavo društvo – istaknuo je papa Franjo – Zapravo, uobičajeno je iskušenje za ljude koristiti dobre, pa i nužne aktivnosti, radi njegovanja osobnih, ako ne i nedopuštenih aktivnosti. To je velika opasnost, posebno kad se instrumentalizira sâm Bog, bogoslužje ili služenje čovjeku, Njegovoj slici i prilici. Iz tog je razloga Isus iskoristio snažni način kako bi nas prodrmao iz te smrtne okolnosti – rekao je Sveti Otac i zaključio – Neka nas Blažena Djevica prati u našem nastojanju da od korizme učinimo dobru priliku da bismo prepoznali Boga kao jedinoga Gospodina našeg života, uklanjajući iz svoga srca i djelovanja svaki oblik idolopoklonstva. (kta/rv)