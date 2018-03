Zagreb, 3. ožujak 2018.

Veliko hodočašće vjernika Đakovačko-osječke nadbiskupije i Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije na grob bl. Alojzija Stepinca u zagrebačkoj katedrali održat će se u subotu, 3. ožujka 2018.

Temeljem Prethodne suglasnosti Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet te rješenjem MUP-a Policijske uprave zagrebačke, tom će prigodom biti privremeno obustavljen promet u subotu 3. ožujka od 9 do 19 sati na sljedećima lokacijama: zauzimanje desne prometne trake zapadnog kolnika ul. Medvešćak, od Gupčeve zvijezde do Degenove ul. te zauzimanje desne prometne trake istočnog i zapadnog kolnika Ksaverske c., od Gračanske c. do Jandrićeve. (kta/ika)