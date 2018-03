Vatikan, 3. ožujak 2018.

Uznemiruje me što čak i u najnaprednijim društvima i dalje ustraje određeni mačistički mentalitet – napisao je Sveti Otac u pismu Maríji Teresi Compte Grau u prigodi objavljivanja njezine knjige „Deset stvari koje papa Franjo predlaže ženama“. Pismo je objavio vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano. Dolazi do nasilja nad ženama – napomenuo je Papa te nastavio – Žena postaje predmet zlostavljanja, trgovine i zarade; dolazi do iskorištavanja žena u oglašavanju, kao i u potrošačkoj i zabavnoj industriji. Papa Franjo je upozorio da je čak i u Crkvi služiteljska uloga na koju je pozvan svaki kršćanin, u slučaju ženâ ponekad više ropstvo negoli istinsko služenje.

Papa je izrazio nadu da će knjiga dati prinos razmišljanju o većem senzibilitetu i priznavanju poslanja i poziva žene. Napomenuo je kako cijeni što autorica nije zaboravila Mariju, blagoslovljenu među ženama. Zapravo, od nje proizlazi nešto posebno što Sveti Otac određuje kao „marijanski stil“. To je stil koji poziva čitavu Crkvu da bude Majka koja nježno i osjećajno ljubi sve. Muškarci i žene u Crkvi ne smiju iz vida izgubiti taj pogled koji je danas toliko ključan – istaknuo je papa Franjo.

Slijedeći promišljanja svojih predšasnika, Sveti je Otac istaknuo potrebu obnovljenog antropološkog istraživanja koje uključuje novi znanstveni napredak i aktualnu kulturološku osjetljivost kako bi se što bolje rasvijetlio ne samo ženski, već i muški identitet da bi tako bolje služilo čovjeku u cjelini. Dodajmo na kraju kako bi knjiga „Deset stvari koje papa Franjo predlaže ženama - Diez cosas que el papa Francisco propone a las mujeres“ trebala izići 7. ožujka i to na španjolskom jeziku. (kta/rv)