Sarajevo, 27. veljača 2018.

Korizmeni hod prema Uskrsu, kroz 40 dana, ispunjen je kršćaninovim naporima „vraćanja na korijenje“, ponovnoga posvješćivanja dostojanstva djeteta Božjega i usmjeravanja pogleda k vječnosti. U tom procesu molitva, post i dobra djela zauzimaju stožerno mjesto u svakodnevnom djelovanju, pri čemu svatko po svojoj savjesti izabere što će, kada i u kojem obliku, osobno i konkretno činiti. S obzirom da je vjera bez djela jalova i, u konačnici, mrtva (usp Jak 2,17) tako se sve ovo neminovno ogleda u čovjekovu odnosu prema njegovu bližnjemu. Papa Franjo je to dobro izrazio riječima 30. studenoga 2014. u crkvi Sv. Jurja u Istambulu kada je govorio pravoslavnom svijetu: „Kao kršćani pozvani smo na zajedničku borbu protiv globalizacije indiferentnosti koja danas, čini se, prevladava. Zbog toga trebamo izgraditi novu civilizaciju ljubavi i solidarnost!“ To znači u prvom redu zanimati se za brata čovjeka, i to ponajprije – kako to ovaj rimski prvosvećenik naglašava i svojim primjerom pokazuje – onoga koji je na marginama društva: odbačen, potlačen, prognan i prezren.

Utom kontekstumožemo promatrati i nedavne susrete u Vatikanu kojima je tema razgovora bila društveno-politička situacija u Bosni i Hercegovini. Sa Svetim Ocem najprije je 16. veljače 2018. razgovarao vrhbosanski nadbiskup Vinko kard. Puljić koji je Papu upoznao sa stanjem Katoličke Crkve u ovoj zemlji. A statistike kažu da je samo od njegova pohoda Sarajevu 6. lipnja 2015. iz ove zemlje „iscurilo“ 43 703 katolika od čega je 19 036 umrlo, a 24 667 na neki drugi način napustilo BiH. Treba spomenuti da su iz ove države otišli „u bijeli svijet“ i neki od onih koji su papu Franju dočekali, pa čak i uputili mu pozdrav dok je jedan dan boravio u Gradu na Miljacki... Poslije kardinala, kod Svetoga Oca je, 24. veljače, bilo tročlano državno Predsjedništvo. Iako su mediji suhoparno prenijeli da je „istaknuta važnost unapređenja političkih odnosa i intenziviranja reformskih procesa te ispunjenja uvjeta koji su u službi jačanja europske perspektive BiH“, jasno je kako je Papa ovime htio „relaksirati“ napeto stanje izazvano neprihvaćanjem izmjena Izbornoga zakona, ali i činjenicom da su u ovoj godini predviđeni Opći izbori. Jamačno je u određenom obliku podsjetio i na ono što je rekao u Sarajevu da su političari „pozvani na plemenitu zadaću biti prvi koji će služiti svojim zajednicama, radeći prvenstveno na očuvanju temeljnih ljudskih prava, među kojima istaknuto mjesto ima ono o vjerskoj slobodi“.

Po naravi stvari jasno je kako Sveti Otac kao poglavar Katoličke Crkve ima na umu dobro svih vjernika te u tom pravcu idu i njegovi diplomatski napori. Međutim, vatikanska solidarnost s katolicima koji žive pod komunističkim režimom u Kini, posljednjih je mjeseci najblaže rečeno dovedena u pitanje. A najjadnije su se osjećali upravo oni koji godinama žive na periferiji društva – katolici koji su ostali vjerni Sv. Stolici te su organizirani u tzv. „podzemnu Crkvu“, nasuprot kojima je režimsko tzv. Kinesko patriotsko katoličko udruženje. Uslijed različitih pregovora i kontakata na tragu poboljšanja odnosa između Vatikana i najmnogoljudnije zemlje na svijetu, krajem 2017., Vatikanska delegacija je zatražila od dvojice „podzemnih“ biskupa mons. Petera Zhuanga (iz Shantoa) i mons. Jospeha Guoa Xijina (iz Mindonga) da prihvate umirovljenje ili budu „degradirani“ kako bi na njihovo mjesto došla dvojica komunistima „podobnih“. Huang Bingzhang koji je inače 2011. ekskomuniciran nakon što je posvećen bez odobrenja Vatikana, a također je i član Kineskog parlamenta te ekskomunicirani Vincent Zhan Silu... (...)



