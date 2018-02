Rim, 27. veljača 2018.

Papa Franjo je, 25. veljače 2018. pohodio je rimsku župu San Gelasio u rimskoj četvrti Ponte Mammolo, gdje se odvojeno susreo s nekoliko skupina vjernika i zatim predvodio Misu za sve zajedno, koju je animirao župni zbor. Među prisutnima bio je slijepi čovjek koji je pročitao drugo čitanje na brailovom pismu, nekoliko bivših zatvorenika i oni koji su na privremenoj slobodi. Papa je govorio od srca, oslanjajući se na evanđelje druge korizmene nedjelje o preobraženju Gospodinovu.

Isus se pokazao apostolima kakav je na nebu: veličanstven, slavan, sjajan, pobjedonosan, pobjednik – rekao je Papa i protumačio – To je učinio da bi ih pripremio za podnošenje muke i sramote kiža, jer ljudi nisu mogli razumjeti da će umrijeti kao zločinac, nisu to mogli shvatiti. Mislili su da je Isus osloboditelj, kao što su i zemaljski osloboditelji koji pobjeđuju u bitkama, koji uvijek pobjeđuju. Međutim Isusov put je drugačiji, On pobjeđuje preko poniženja križa. Ali, nakon križa pokazuje nam slavnu budućnost i ono što nas čeka.

On nas uvijek priprema – rekao je Sveti Otac i dodao – Daje nam snage da u trenucima kušnje idemo dalje i da ih pobijedimo Njegovom snagom. Ne ostavlja nas same u životnim kušnjama, uvijek nas priprema, pomaže nam, kao što je pripremio apostole pokazavši im svoju slavu. A onda se oni prisjećaju toga da bi mogli podnijeti težinu poniženja. To je prva stvar koju nas poučava Crkva; Isus nas uvijek priprema za kušnje i u njima je s nama, nikada nas ne ostavlja same.

Trebamo se sjetiti Isusa, ali i slušati riječ Božju, po poruci koju nam Bog daje kad kaže: "Ovo je Sin moj ljubljeni, slušajte ga" – rekao je papa Franjo i napomenuo – Put je slušanja siguran put, kao što je i zaustavljanje usred teškoća pitajući se: „Što mi danas govori Isus?” A to su zaista i riječi Blažene Djevice Marije nakon čuda u Kani: "Učinite ono što vam On kaže".

Nema trenutka u životu koji se može potpuno živjeti ako ne slušamo Isusa – primijetio je Papa i istaknuo – U lijepim i lošim trenucima treba se zaustaviti i slušati Isusa. To je pravi put. On će nam reći što moramo učiniti. U korizmi moramo ići naprijed s tim dvjema stvarima: u kušnjama se prisjećati Isusove slave i onoga što nas čeka, te vjerovati da je Isus uvijek prisutan i da će nam tom slavom dati snagu. Tijekom čitav života trebamo slušati ono što nam Isus kaže. On nam uvijek govori u evanđelju, u liturgiji i u srcu.

Na kraju Mise je župnik don Giuseppe Raciti zahvalio Svetom Ocu za montažnu kuću darovanu jednoj obitelji koja je izgubila kuću u požaru, a živi na području te župe. Papa Franjo je na kraju zahvalio svima za toplu dobrodošlicu i preporučio da svi skupa mole jedni za druge. (kta/rv)