Vatikan, 26. veljača 2018.

Preobraženje nam pomaže shvatiti pashalno otajstvo – istaknuo je papa Franjo u nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 25. veljače 2018. okupljenim vjernicima na Trgu svetoga Petra u Vatikanu. U svojem se promišljanju usredotočio na Isusovo preobraženje kako je opisano u odlomku iz Evanđelja po Marku. Papa je napomenuo da je ta epizoda povezana s onim što se dogodilo šest dana ranije, naime, kad je Isus svojim učenicima otkrio „kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane“ (Mk 8,31).

Taj je navještaj doveo u krizu Petra i čitavu skupinu učenika koji su odbijali ideju da bi starješine mogle odbaciti Isusa i da bi mogao biti ubijen. Zapravo, iščekivali su moćnog Mesiju, vladara, a umjesto toga Isus se predstavlja kao ponizni i krotki sluga Božji i ljudi, koji će morati žrtvovati svoj život, prolazeći putom progona, trpljenja i smrti – kazao je Sveti Otac i upitao – Kako je moguće slijediti Učitelja i Mesiju čiji bi zemaljski život završio na takav jedan način? Odgovor je upravo u preobraženju kao anticipiranom uskrsnom ukazanju – istaknuo je.

Papa je podsjetio da je Isus sa sobom uzeo tri učenika, Petra, Jakova i Ivana, te ih je poveo na goru visoku (usp. Mk 9,2), očitovavši im tamo na trenutak svoju slavu, slavu Sina Božjega. Rekao je da događaj preobraženja tako dopušta učenicima suočiti se s Isusovom mukom na pozitivan način, a da pritom ne budu nadvladani. Preobraženje pomaže učenicima, a i nama, razumjeti da je Kristova muka otajstvo patnje, ali je iznad svega dar neizmjerne ljubavi od strane Isusa – kazao je Sveti Otac – Događaj Isusova preobraženja na gori također nam pomaže bolje shvatiti njegovo uskrsnuće.

Papa Franjo je napomenuo da nije lako shvatiti ni uskrsnuće ni pashalno otajstvo. Kako bismo ih razumjeli, nužno je unaprijed znati da Onaj koji trpi i koji je proslavljen nije samo čovjek, nego je Sin Božji koji nas je spasio svojom vjernom ljubavlju sve do smrti. Otac na taj način obnavlja mesijanski proglas o svom Sinu, kao što se već dogodilo na dan njegova krštenja, i potiče: „Slušajte ga!“ (Mk 9,7) – kazao je Papa i nastavio – Učenici su pozvani slijediti Učitelja s pouzdanjem i nadom, unatoč njegovoj smrti. Isusovo božanstvo mora se očitovati upravo na križu, upravo u njegovoj smrti na takav način.

Pomolimo se sad Blaženoj Djevici Mariji, ljudskom biću koje je iznutra preobraženo Kristovom milošću. Pouzdajemo se u njezinu majčinsku pomoć kako bismo s vjerom i velikodušnošću nastavili korizmeni put – kazao je papa Franjo na kraju podnevnog nagovora.

Sveti je Otac nakon molitve Angelusa uputio poziv na trenutni prekid nasilja u Siriji. Papa je rekao da su njegove misli usredotočene na tu zemlju u kojoj je ponovno izbio rat, pogotovo u istočnom dijelu grada Ghoute. Istaknuo je činjenicu da je ova veljača bila jedan od najnasilnijih mjeseci u sedam godina sukoba, kazavši da je stradalo tisuće civila, uključujući djecu, žene i starije osobe.

Papa Franjo je rekao da su čak i bolnice napadnute, a ljudi ne mogu doći do hrane. Sve je to nečovječno – istaknuo je Papa i upozorio – Ne može se zlom boriti protiv zla. Pozvao je na trenutni prekid nasilja u toj bliskoistočnoj zemlji kako bi se ljudima omogućio pristup humanitarnoj pomoći i da se omogući evakuacija ranjenih i bolesnih. Molimo Boga da se to ostvari bez odlaganja – kazao je na kraju Sveti Otac. (kta/rv)