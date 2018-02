Vareš, 26. veljača 2018.

U župi svetog Mihovila u Varešu od 21. do 25. veljače 2018. održane su franjevačke pučke misije. Koliko je poznato, zadnji put pučke misije u ovoj župi bile su 2006. godine. Svim vjernicima ovih je dana ponuđen bogat program s duhovnim sadržajima. Svaki dan bi započinjao sa slavljem Svete mise i pjevanjem jutarnje molitve iz časoslova. Nakon Mise bilo je izlaganje Presvetog Sakramenta i mogućnost klanjanja u tišini. Za to vrijeme svećenici misionari bili su na raspolaganju vjernicima za sakrament pomirenja i duhovne razgovore. Prijepodnevni program završavao bi Anđeoskim pozdravom i molitvom Srednjeg časa iza koje bi uslijedio blagoslov s Presvetim.

U poslijepodnevnim satima bila je također prigoda za ispovijed. Popodnevni molitveni program započinjao bi molitvom krunice i prigodnom katehezom o temi dana. Polusatne kateheze izlagao je fra Damir Pavić, provincijski koordinator franjevačkih pučkih misija. Vrhunac dana bila su večernja euharistijska slavlja kojima su predsjedali svećenici misionari: fra Julijan Madžar, fra Vjeko E. Tomić, fra Slavko Topić i fra Damir Pavić. Po završetku slavlja euharistije slijedile su druge pobožnosti. U četvrtak je upriličeno klanjanje pred Presvetim, a u petak klanjanje Kristovu križu s prigodnim meditacijama. Subotnji program bio je posvećen govoru o Blaženoj Djevici Mariji te je pod večernjom Svetom misom upriličena posveta župe Vareš Bezgrešnom Srcu Marijinu.

Osim svećenika franjevaca program pučkih misija vodili su i franjevački bogoslovi: fra Marko Čuturić, fra Stjepan Orkić, fra Pavle Kajić i fra Antonio Gašić. Oni su ovih dana imali susrete i kateheze s različitim skupinama: s djecom iz „Male škole“ koju vode Školske sestre franjevke, s djecom iz vareških osnovnih škola, s mladima župe Vareš i Franjevačkom mladeži. Ovi susreti bili su usmjereni dubljem upoznavanju kršćanske vjere i franjevačkog života. Na različite načine – pjesmom, igrom, molitvom i nagovorom - bogoslovi su sudionicima predstavili svetog Franju Asiškog kao uzor za nasljedovanje Krista. U subotnjem večernjem programu bogoslovi su predstavili svoj put do duhovnog zvanja pripovijedajući o tome što ih je privuklo bližem nasljedovanju Krista u redovničkoj zajednici.

Vjernici župe Vareš vrlo su aktivno sudjelovali u programu pučkih misija. Mnogi od njih pristupili su temeljito svetoj ispovijedi, veći dio vjernika prvi put se susreo s molitvom časoslova i oduševljeno sudjelovao, a posebno su bile posjećene večernje kateheze i euharistijska slavlja s drugim pobožnostima. Poseban doprinos franjevačkim pučkim misijama dali su članovi domaćeg župnog mješovitog zbora koji su sve dane zanosno pjevali na Svetim misama pod ravnanjem sestre Ružice Marijić.

Franjevačke pučke misije u župi Vareš završene su svečanim nedjeljnim euharistijskim slavljem kojim je u župnoj crkvi predsjedao fra Damir Pavić, provincijski koordinator pučkih misija. Na koncu Mise otpjevan je himan „Tebe Boga hvalimo“ u znak zahvale Bogu za milosti koje je vareški puk ovih dana primio preko franjevačkih misionara. Domaći franjevci: župnik fra Mirko Majdandžić i župni vikar fra Anto Cvitković na koncu mise izrazili su svoju zahvalnost misionarima, ali i župljanima koji su ovih dana u velikom broju sudjelovali u priređenom programu.

Župa Vareš bila je prvi sudionik ciklusa franjevačkih pučkih misija u Bosni Srebrenoj. Ciklus pučkih misija trajat će više godina, a za ovu godinu predviđeno je da se pučke misije održe još u župama: D. Tramošnica (od 21. do 24. lipnja); Kiseljak (od 15. do 20. srpnja); Livno (od 28. listopada do 1. studenog). (kta/fia)



foto