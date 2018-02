Sarajevo, 25. veljača 2018.

Vrhbosanska katolička bogoslovija je i ove godine bila domaćin redovitog godišnjeg susreta animatora liturgijskog pjevanja i sviranja Vrhbosanske nadbiskupije, održanog 24. veljače 2018. u prijepodnevnim satima, u dvorani Pavla VI. Susretu se odazvalo dvadesetak sudionika: svećenika, časnih sestara, te laika koji animiraju pjevanje i sviranje u svojim župama. Nakon zajedničke molitve, riječi pozdrava svima nazočnima uputio je vlč. Marko Stanušić, koordinator za crkveno-liturgijsku glazbu Vrhbosanske nadbiskupije. Na početku susreta nazočio je i kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup i metropolita, koji je zahvalio na organizaciji ne samo ovog, već i svih dosadašnjih susreta vlč. Marku i fra Slavki kao i svima nazočnima na njihovom dolasku. Ustvrdio je da je broj nazočnih sudionika jasan pokazatelj stanja zainteresiranosti za liturgijsko pjevanje i sviranje u našoj Nadbiskupiji. “Nedostaje dobre volje i spremnosti da naučimo nešto novo. Obilazeći naše župe naišao sam na pjevanje koje nije u skladu s liturgijskim pravilima, a isto tako na tzv. tihe mise, kao da nema tko započeti pjevati, pa sam ja morao s oltara započimati pjesme. Nije da nema pjevača, ali je potrebno sa strane župnika više angažiranosti i organizacije po pitanju liturgijskog pjevanja“, istaknuo je kardinal Puljić. „Liturgijsko pjevanje ne smije biti pretvoreno u koncert, treba njegovati ne samo zborno, već i pučko pjevanje, jer je želja Crkve da se sav narod uključi i aktivno u sudjeluje u liturgiji“, između ostalog istaknuo je kardinal Puljić. Naglasio je da je često puta nailazio na manjak koordinacije između župnika i voditelja pjevanja, pa je znalo doći do nesuglasica tijekom liturgije. „Prije svake sv. Mise nužno je potreban dogovor i suradnja predvoditelja liturgijskog slavlja i orguljaša tj. voditelja zbora, jer samo tako će liturgija biti skladna i lijepo organizirana“, zaključio je kardinal Vinko Puljić.

Prvo predavanje imao je dr. fra Slavko Topić, gvardijan na Bistriku i profesor liturgijske glazbe na Franjevačkoj teologiji, na temu: Marijanske pučke crkvene popijevke. Fra Slavko je u svom izlaganju rekao da je “crkvena pučka popijevka sigurno najjači i najbogatiji i najomiljeniji iskaz kršćanske ljubavi i pobožnosti prema Mariji. I ovdje Hrvati, po zaista prebogatom repertoaru marijanskih popijevki, spadaju među prve u svijetu. U najnovijoj crkvenoj pučkoj liturgijskoj pjesmarici (PGPN, Zagreb-Sarajevo, 2003, 2008), što u glavnom, liturgijskom dijelu, što u dodatku, uvršteno je blizu 120 marijanskih popijevki; uz napomenu, da u brojnim popijevkama koje nisu izričito marijanske, Mariji je posvećena barem jedna strofa (adventske, božićne, korizmene, uskrsne i druge popijevke); k tome dolaze brojni marijanski himni i antifone – tradicionalne i pučke”, istaknuo je fra Slavko. “Dobra marijanska pučka popijevka vjerno prenosi crkveni nauk o Mariji, o njemu pjeva, o njemu pripovijeda, u njemu uživa. Istine utkane u marijanske pučke popijevke jesu: da je Marija bez grijeha istočnoga začeta i bez grijeha ostala (Bezgrešno začeće), da je majka Kristova i Majka Crkve, da je Bogorodica, da je Djevica prije poroda, u porodu i poslije poroda, da je naša zagovornica, pomoćnica u nevoljama ovoga života, da je naša posrednica, da je suradnica u Kristovu djelu otkupljenja (suotkupiteljica), da je s dušom i tijelom na nebo uznesena, da je Kraljica neba i zemlje (blagdan 22. kolovoza) – sukraljuje s Kristom (na to smo i mi pozvani: po Kristu, s Kristom i u Kristu). Sve ove istine utkane su u brojne marijanske pučke popijevke”, između ostalog naglasio je fra Slavko.



Nakon kave uslijedio je drugi dio programa koji je održan na koru naše katedrale. Najprije je vlč. Marko Stanušić, regens chori sarajevske prvostolnice i predavač liturgijske glazbe na KBF-u u Sarajevu, predstavio nedavno obnovljene katedralne orgulje. Govorio je o tvrtki Heferer koja ih je 1885. godine sagradila, o povijesti samih orgulja, o njihovim karakteristikama, ali i o zadnjoj obnovi koja je trajala od 2014. do 2017. godine. Posebnu pažnju posvetio je ugradnjom tzv. midi sistema koji se zove „Hauptwerk“, preko kojega je, uz realne zvučne registre, moguće svirati i mnogobrojne semplovane (snimljene) povijesne instrumente koji su instalirani u „touchscreen“ prenosivo računalo, koji preko zvučne kartice, pojačala i zvučnika sve te snimljene orgulje reproducira. „To je instrument koji je načinjen od kvalitetnih materijala, srednje veličine, tipičan za ono vrijeme, ali je u izboru tzv. solo registara dosta siromašan. Orgulje posjeduju dva manuala, pedal, 22 zvučna registra i mehaničku trakturu. Imaju samo jedan jezičnjak Schalmai 8' koji je u zadnjoj obnovi ubačen u drugi manual. Međutim, s sistemom „Hauptwerk“, sada je moguće imati solo registara koliko god hoćemo, a to su jezičnjaci i alikvotni registri“, ustvrdio je vlč. Marko i dodao „da je to najbolji način da se jedne orgulje prošire i obogate dodatnim registrima koje prave orgulje ne posjeduju“. Nakon prezentacije obnovljenih orgulja uslijedio je polusatni orguljski koncert koji je izveo vlč. Marko na obnovljenim katedralnim orguljama koristeći i jedne i druge registre. Odabir skladbi je upravo bio takav gdje su do izražaja mogli doći solo registri. Na koncertu su izvedena ova djela: Louis Couperin (1626.-1661.): Chaconne g-mol; Johann Sebastian Bach (1685.-1750.) 2 koralna preludija: Herzlich tut mich verlangen, BWV 727 (Pred Tobom padam nice) i Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731 (Najdraži Isuse, mi smo ovdje); Louis J. A. Lefébure-Wély (1817.-1869.): Andante „Chœur de Voix Humaines“ - Himna časnih sestara (iz Meditaciones religiosas, op. 122 br. 7); Ennio Morricone (1928.): Gabriel's Oboe (iz filma „Misija“); Vangelis - Evangelos Odysseas Papathanassiou (1943.): Conquest of Paradise (iz filma: 1492: Osvajanje raja). Na ovom koncertu, uz prave orgulje, korištene su dvoje semplovane orgulje čuvenog francuskog graditelja orgulja Aristide Cavaillé-Colla: Caen - crkva abbaye Saint-Étienne (III manuala, Pedal, 55 registara); Pariz - crkva La Madeleine (IV manuala, Pedal, 58 registara).

Na kraju susreta bilo je još govora o predstojećem XVI. susretu liturgijskih zborova Vrhbosanske nadbiskupije koji će se održati u subotu 14. travnja. Glavni urednik periodičnog glasila za liturgijsku glazbu „Magnificat“ vlč. Marko Stanušić, pozvao je sve sudionike na suradnju u vezi članaka, glazbenih izviješća pa i novih liturgijskih skladbi naglasivši, da će samo na taj način naš časopis biti još više sadržajniji i bogatiji. Susret je završio zajedničkim objedom u bogoslovskoj blagovaonici. (kta)

