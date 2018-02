Vatikan, 25. veljača 2018.

Papa Franjo je, 24. veljače 2018. u privatnu audijenciju primio supruga i najmlađu kćer Asije Bibi, kršćanke iz Pakistana, koja je već 9 godina u zatvoru pod optužbom za blasfemiju, i Rebeccu Bitrus, mladu Nigerijku koja je dvije godine bila u zatočeništvu Boko Harama.

Bio je to divan susret – rekao je u razgovoru za Radio Vatikan, Alessandro Monteduro, ravnatelj talijanskoga ogranka zaklade papinskoga prava 'Pomoć Crkvi u nevolji', koji je bio prisutan na audijenciji. Susret je trajao 40 minuta, a u središtu je bila vjera, izvanredna duhovnost. I to ne samo duhovnost Svetoga Oca, nego i tih mladih djevojaka koje trpe, kao i supruga Asije Bibi – istaknuo je Monteduro te dodao – Molili smo zajedno sa Svetim Ocem. Htio je da to učinimo zajedno, svatko na svom jeziku.

Eisham, kći Asije Bibi, prije putovanja u Rim, posjetila je, 17. veljače, majku u zatvoru – napomenuo je Monteduro. Kazala joj je da ide u Rim, da će se susresti s Papom, da će Koloseum biti osvijetljen crvenim svjetlom, i da će svijet misliti na nju. Majka joj je odgovorila: 'Ako se susretneš s Papom, poljubi ga u moje ime'. Od toga smo krenuli – dodao je Monteduro – od poljupca koji je Eisham dala Svetom Ocu, na koji je on odgovorio srdačno, svjedočeći blizinu, vjeru, i solidarnost koje su se očitovale u njegovu zagrljaju.

Primijetivši na kraju da je susret mogao završiti odmah nakon uvodnoga pozdrava, jer se vrlo snažno osjećala veza koja se istog trenutka uspostavila između Svetoga Oca i tih djevojaka, Monteduro je istaknuo da je Sveti Otac Asiju Bibi i Rebeccu nazvao „ženama mučenicama“, divnim ženama mučenicama, i primjerom za civilizaciju koja se boji boli. (kta/rv)