Zagreb, 24. veljača 2018.

Papa Franjo pozvao je vjernike na poseban Dan molitve i posta za mir 23. veljače s posebnom nakanom molitve za sve zemlje koje pate od ratnih sukoba i nasilja, osobito za stanovništvo Demokratske Republike Kongo i Južnog Sudana.

Na ovu inicijativu ukazuju i Papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj, pozivajući na molitvu za hrvatske misionare koji djeluju u DR Kongo: fra Iliju Barišića, s. Blaženku Barun, s. Eriku Dadić, s. Mirabilis Višić, s. Mirjam Penić, s. Mislavu Prkić, s. Romanu Baković, s. Samuelu Šimunović i s. Adrianu Galić.

Nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u Hrvatskoj vlč. Antun Štefan naglašava kako ljudi u tim zemljama već desetljećima žive u ratnim uvjetima. „Događaju se neopisivo velika zla i ne vidi se izlaz iz takvih situacija. Kada govorimo o političarima, koji bi se trebali brinuti za društveno dobro, nitko od njih nema snage preuzeti vodstvo i zalagati se za mir. Ljudi žive u strašnim uvjetima – gladi i bolesti, a najviše u straha jer se događaju mnoga ubojstva, mnogi su raseljeni, nekoliko milijuna ljudi je napustilo svoje domove – nemaju što jesti i nemaju što piti, nemaju se u što obući i najgore od svega je to što nitko ne priča o njima. Stoga, Sveti Otac, kao duhovni pastir cijeloga svijeta smatra da konačno treba o tome progovoriti. Zbog toga je danas cijeli svijet pozvan na post i molitvu za mir u dvjema zemljama Afrike. Danas su to ove dvije zemlje – DR Kongo i Južni Sudan, ali na žalost, ima jako puno zemalja kojima je potrebna naša molitva, post i žrtve".

Nadalje, vlč. Štefan podsjeća da kada govorimo o prirodnim bogatstvima, DR Kongo je jedna od najbogatijih zemalja, no unatoč tomu toliki ljudi pate zbog toga što ne žive u miru.

U tim zemljama, osobito u DR Kongo, već više od 45 godina djeluju hrvatski misionari. Fra Ilija Barišić, franjevac iz Franjevačke provincije svetog Jeronima u Dalmaciji i Istri u DR Kongu djeluje od 1972. godine. U DR Kongo živi i sedam sestara misionarki družbe Školskih sestara franjevki Krista Kralja iz Splitske provincije i jedna iz Hercegovačke provincije sv. Obitelji. Prva od sestara tamo je došla 1974. godine. Oni žive i dijele i dobro i zlo s tim narodom – tako propovijedaju evanđelje.

U DR Kongo i u Sudanu, kršćani su progonjeni zbog svoje vjere. Progonjeni su zato što žele živjeti evanđeoski, a kada žive evanđeoski, ne mogu se pomiriti s nemirom, sa zlom, s podmetanjima. Zato se bore za mir, za pravdu i za oslobođenje i zbog toga su progonjeni. Mnogi biskupi, svećenici i redovnice postali su mučenici samo zato jer su bili kršćani i jer su vjerovali u Isusa Krista. Ne možemo ih zaboraviti i Sveti Otac nas poziva da ih se danas posebno sjetimo.

Vlč. Štefan potiče na molitvu, ali i na druge oblike pomoći. Pomoć se može uputiti preko Papinskih misijskih djela, jedine institucije u našoj domovini koja se brine za njih.

Nemojmo moliti samo danas. Molite za mir. Dobro znate koliko je bilo strašno za vrijeme Domovinskog rata kod nas u Hrvatskoj. Zamislite da to traje već deset godina, kao što to traje tamo. Svi vi koji ste bili izbjeglice, sjetite se koliko je to bilo strašno. Vi koji ste ih primili, znate da je vama bilo teško, ali ste to učinili. Tamo milijuni ljudi moraju napuštati svoje domove. Vi ste došli barem s nečim i netko vas je dočekao, a njih nema tko dočekati. Bili su siromasi i postali su još veći siromasi – umiru uz cestu, umiru u jarcima, umiru u prašumama, samo zato što se nitko ne želi brinuti za njih. Moćnici ovoga svijeta misle samo na sebe, ali mi ne želimo misliti samo na sebe – želimo misliti i na njih i na naše misionare koji tamo djeluju- Stoga, molite i žrtvujte se za misije, posebno danas za DR Kongo i Južni Sudan, poručuje vlč. Štefan. (kta/ika)