Vatikan, 23. veljača 2018.

U Vatikanu je, 22. veljače 2018. objavljena poruka pape Franje za Svjetski dan mladih 2018. koji će se ove godine slaviti na dijecezanskoj razini na Cvjetnicu 25. ožujka na temu „Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga" (Lk 1, 30).

Mladi, koji su vaši strahovi? Koje su vaše najdublje brige?, pita Papa mlade u svojoj poruci. „Temeljni" strah koji mnogi od vas imaju jeste taj da ne budete voljeni, željeni ili prihvaćeni takvi kakvi jeste. Danas ima mnogo mladih ljudi koji osjećaju potrebu da budu drukčiji no što jesu, pokušavajući se prilagoditi često umjetnim i nedostižnim standardima. Neprekidno 'fotošopiraju' svoje slike, skrivaju se iza maski i lažnih identiteta, gotovo sami postaju „lažni", „fake". Mnogi su opsjednuti time da dobiju što je veći mogući broj „lajkova". Iz takvog osjećaja neprimjerenosti rađaju se mnogi strahovi i nesigurnosti. Drugi se boje da neće moći pronaći sigurnost u ljubavi i da će ostati sami. Kod mnogih, koji su suočeni s neizvjesnošću u svijetu rada, postoji strah da neće pronaći zadovoljavajući profesionalni položaj i ispuniti svoje snove. Ti su strahovi danas vrlo prisutni kod mnogih mladih, i vjernika i nevjernika. Pa i oni koji su prihvatili dar vjere i ozbiljno traže vlastiti poziv nisu bez strahova. Neki misle: možda Bog traži ili će od mene tražiti previše; možda, ako budem krenuo putem koji mi pokazuje, neću biti sretan, ili neću moći biti na visini onoga što od mene traži. Drugi se pitaju: ako slijedim put koji mi Bog pokazuje hoću li moći ići njime do kraja? Hoću li se obeshrabriti? Hoću li izgubiti svoje oduševljenje? Hoću li moći ustrajati cijeli svoj život?, piše Papa.

U nastavku poruke Papa poziva mlade na razlučivanje, raspoznavanje vlastitog poziva. Razlučivanje, nakon što prepoznamo svoje strahove, može nam pomoći da ih nadvladamo, otvarajući se životu i ozbiljno se suočavajući s izazovima koji pred nas stavlja. Za nas kršćane, osobito, strah ne smije nikada imati posljednju riječ, već bi trebao biti prigoda da izvršimo čin vjere u Boga... i u život! To znači vjerovati u temeljnu dobrotu postojanja koje nam je Bog dao i vjerovati da će nas On dovesti do dobrog svršetka, čak i kroz okolnosti i putovima koji su često za nas tajanstveni. Ako, naprotiv, hranimo svoje strahove, težit ćemo tome da se zatvorimo u same sebe da bismo se obranili od svega i svih, i ostat ćemo kao paralizirani. Moramo djelovati! Nikad se ne smijemo zatvoriti! U Svetom pismu izraz „ne boj se" ponavlja se 365 puta s različitim varijacijama, kao da nam se time želi reći da nas Gospodin želi svaki dan u godini slobodne od straha, piše Papa. (kta)/ika)