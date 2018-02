Zagreb, 22. veljača 2018.

„Crkvi i društvu potrebna je pokretačka snaga teologa", glavni je naslov osmoga ovogodišnjega broja Glasa Koncila, s nadnevkom nedjelje 25. veljače, posvećen prvom danu Društva bivših studenata KBF-a, proslavljen pod geslom „Deus lux mea est" (Bog mi je svjetlost). Društvo želi postati prostorom unutar kojega će znanja, iskustva, posebnosti i bogatstva kojim bivši studenti KBF-a ispunjaju crkveni i društveni život snažnije doći do izražaja i postati pokretačkom snagom još veće zauzetosti, piše u uvodnom tekstu Marije Belošević. Dodatno se analizira uloga hrvatskih teologa i u tekstu „Obrazovani proroci" mogu društvu dati mnogo više.

„Kako zaustaviti demografske gubitke?" pita se glavni urednik Ivan Miklenić, analizirajući među ostalim izborni sabor Istarskoga demokratskog saveza (IDS) i biranje samo jednoga kandidata na četverogodišnji mandat za predsjednika te stranke. „Dok se god Hrvatska ne oslobodi postojećega društvenoga političkoga ustrojstva i zloporabe moći, neće moći napredovati ni na kojem planu. Dok je god na djelu zloporaba političke moći i vlasti, mnogi sposobni, često s čitavim svojim obiteljima, morat će svoje mjesto i svoj kruh tražiti pod suncem tuđega neba, a Hrvatska će i dalje izumirati", napisao je Miklenić, tematizirajući demografske probleme.

Novinar Ivan Tašev napravio je intervju s prof. dr. Josipom Burušićem, voditeljem Centra za istraživanje znanja i obrazovanja, analizirajući promjene u hrvatskim školama. „Nismo još došli do reforme obrazovanja koja će se pozabaviti pitanjem zašto je u gimnazijama mnogo više učenika iz obitelji bogatijih i obrazovanijih, a u strukovnim i tehničkim školama većina iz obitelji siromašnih i neobrazovanih, reforme koja će shvatiti da je to pogreška sustava, reforme koja će predložiti kojim se to sustavnim mjerama može korigirati", naveo je voditelj istraživačke jedinice za školsku efektivnost unutar hrvatskog Znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnosti i školski menadžment te redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu.

U rubrici „Zapažanja" Đurđica Ivanišević Lieb piše o odjecima posjeta srbijanskoga predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj, a bavi se i sličnim problemima talijanskih i hrvatskih poljoprivrednika. „Skretanje u dehumanizaciju" naslov je rubrike „Propisi-pravo-pravda" posvećene načelu solidarnosti i očekivanjima boljega hrvatskoga provođenja socijalne države kao ustavne vrednote.

„Kada će se vratiti opljačkano sakralno i kulturno blago", pitanje je uz izvještaj o četvrt stoljeća od razaranja samostana i crkve u Karinu. Tom prigodom otkrivena je i spomen-ploča u samostanskom dvorištu. Tjednik donosi i vijest da je Bugarska povukla Istanbulsku konvenciju iz procedure.

Uz mnoštvo vijesti i izvještaje posvećene molitvenim okupljanjima uz Svjetski dan bolesnika reportaža novinara Tomislava Šovagovića je iz Sisačke biskupije, točnije Lekenika, mjesta poznatog po SOS Dječjem selu. Župna crkva u obliku „korablje" poziva lekeničke vjernike, a župnika Tugomila Radičeka opterećuje činjenica da je pedesetak kuća praznije u odnosu na 2011. godinu, prvu u župnoj samostalnosti.

Apostolska konstitucija pape Franje „Veritatis gaudium" o crkvenim sveučilištima i fakultetima tema je teološkoga osvrta Darka Grdena. „Crkveni studiji, uistinu, nisu pozvani biti samo mjesta i putovi kvalificirane formacije prezbitera, osoba posvećena života i zauzetih laika, nego su neka vrsta kulturne radionice u kojoj Crkva izvršava performativno (djelatno, čineći ono što naviješta) tumačenje stvarnosti, koje proizlazi iz događaja Isusa Krista te se hrani darovima mudrosti i znanja kojima Duh Sveti u različitim oblicima obogaćuje cijeli narod Božji", poručio je Papa.

Hrvatski branitelj iz Višnjevca Ivan Majhen svjedoči svu težinu osobnoga križa nakon obiteljske tragedije, i koliko mu je vjera pomogla i pomaže u teškim trenucima. „Kad mi se sin ubio, zapitao sam se zašto se to dogodilo. Ponekad u razgovoru čujem kako kažu: Bog kažnjava. Bog nikad ne kažnjava, on vidi i čuje naše vapaje i on je s nama", svjedočio je Majhen. Još jedan hrvatski branitelj, Stjepan Rojnica, posvjedočio je Jadranki Pavić u „Putu u slobodu" kako se riješio nikotinske ovisnosti.

U „Našim razgovorima" promišlja se o tome kako je grijeh prisutan u Crkvi, odnosno o kritiziranju crkvenih struktura i sakramentu ispovijedi.

Predsjednica udruge „Kristov stol" Drina Ćavar gošća je „U službi bližnjega" gdje predstavlja udrugu i njezina humanitarna nastojanja.

Kako katolički skauti promoviraju časopis za beskućnike, dva rođendana u trećoj životnoj dobi, enigmatski kutak i nova karikatura Srećka Puntarića Felixa čine posljednju stranicu najnovijega broja. (kta/ika)