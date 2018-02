Sarajevo, 21. veljača 2018.

„Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo: nevolja rađa postojanošću, postojanost prokušanošću, prokušanost nadom. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!“ (Rim 5,3-5)

Bez obzira koliko tko po prirodi bio optimističan i koliko vjernički promatrao svijet, životni kontekst tijekom posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini, nerijetko navodi na razočaranja. Sve više je onih koji su skloni s prorokom Jeremijom protužiti: „Nadasmo se miru, ali dobra nema, čekasmo vrijeme ozdravljenja, al' evo užasa!“ (Jer 8,15). Iako je zemlja nakon ratnih stradanja obnovljena i, štoviše, podignuto je mnogo novih stambenih, vjerskih i inih zdanja; izgrađeno – iako veoma sporo – poprilično novih modernih prometnica; i, recimo, glede komunikacijskih tehnologija BiH ne zaostaje za najrazvijenijim državama; ipak statistički podatci o odlasku stanovništva i negativnom prirodnom priraštaju, govore kako je „gore nego u ratu“. To na osobit način osjeti i bilježi Katolička Crkva tijekom godišnjega blagoslova obitelji, kada može konstatirati kako „nas je svaki dan sve manje i manje“. Razloga za to je onoliko koliko ima ljudi, te oni nerijetko nadilaze opseg, kapacitete i moć ove vjerničke institucije. No, pored svega, odviše je očito kako je i vjera – kao nekoć čovjekov glavni oslonac u nevoljama – izgubila svoje središnje mjesto i važnost u poimanju života katolika Hrvata.

Iz te perspektive valja konstatirati kako statistički pokazatelji – premda zbog nedosljednosti župnika nerijetko nepotpuni i neprecizni – koje svećenici prikupe na kraju godine, nisu više „zabrinjavajući“ nego „bolno-realni“. Oni kažu da je katolika na završetku 2017. bilo 376 591, što je za 13 650 manje u odnosu na prethodnu godinu. Također, manje je i krštenja i vjenčanja, ali i sprovoda. Jedino se u logiku da je „moglo biti gore“ uklapa činjenica kako su prošlogodišnji podatci od -14 559 katolika u BiH u odnosu na 2015. lošiji. No, prisjetimo li se da je, prema istim izvorima, 2000. bilo 456 058 katolika, a 2014. godine – 420 294, onda matematička istina kaže da je samo u ovom stoljeću iz ove zemlje „iscurilo“ ili nestalo 79 467 katoličkih duša. To je više nego što i jedan većinski hrvatski grad u BiH ima stanovnika.

Promotrimo li pozornije situaciju, vidjet ćemo da svoja ognjišta napuštaju katolici ne samo u onim područjima gdje je politička vlast u rukama Bošnjaka ili Srba, nego i ondje gdje su Hrvati na vlasti. Tako, primjerice, u Vrhbosanskoj nadbiskupiji najgore statistike od 13 dekanata bilježe: Kreševski (-1 269); Travnički (-1 310) i Šamački (-1 212). Ponajviše su pogođene župe: Kiseljak (-430), Vitez (-411), Tolisa (-402)... Osim toga, razvidan je i negativni prirodni priraštaj usporedimo li broj krštenja i broj sprovoda (-2 279). Jedina župa u kojoj je bio troznamenkast broj krštenja jest Vitez (148), a valja spomenuti i Busovaču (64), Tolisu (62) i Kiseljak (55)... Međutim, možda i najporaznije djeluje činjenica iz Sarajevskog dekanata koja upućuje da je u 13 župa s ukupno 10 076 vjernika u 4 679 obitelji, bilo svega 16 vjenčanja tijekom cijele 2017. Ilustracije radi, u Derventskom dekanatu gdje živi 781 katolik bilo je 11 crkveno-vjenčanih parova. (Jesu li oni došli odnekle samo radi vjenčanja ili tu žive, manje je važno.)



