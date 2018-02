Pula, 20. veljača 2018.

Sestre Milosrdnog Isusa u svojoj samostanskoj kapeli u Puli, 15. veljače 2018. proslavile su blagdan blaženog svećenika Mihaela Sopoćka, duhovnika sestre Faustine, poznatije kao „tajnice“ Božjeg milosrđa, svetice preko koje je Bog želio obznaniti svoje najdublje otajstvo – milosrđe.

Euharistijsko slavlje na sam blagdan kao i Misu uočnicu predvodio je župnik katedralne župe Srca Isusova u Sarajevu preč. Marko Majstorović, a koncelebrirali su vlč. Josip Zović, vlč. Rikardo Lekaj, vlč. Jeronim Jokić i vlč. Franjo Matoic.

U prigodnoj propovijedi župnik Majstorović progovorio je o blaženom svećeniku Mihaelu Sopoćku ističući da je radosno živio svoje svećeništvo i Bogu se sasvim predao. Istaknuo je važnost svećenika u Crkvi i nužnost suradnje između svećenika i vjernika laika koji vrše različite službe u župi. Potaknuo je sestre Milosrdnog Isusa da, po primjeru blaženika čiji su blagdan slavile, budu otvorene za Božja nadahnuća i spremne odazvati se onome što Gospodin od njih traži. Zamolio je sve nazočne da budu na pomoć sestrama Milosrdnog Isusa koje vrše svoju službu u Puli.



„Zahvalni smo Gospodinu za njih, te na poseban način za vlč. Marka Majstorovića, koji se odazvao pozivu i došao u Pulu predvoditi ovo dvodnevno slavlje. Zahvalni smo i za Kristove predivne zaručnice, koje su toga dana bile s nama: sestre Kćeri Milosrđa iz Župe Krista Spasitelja sa Velog Vrha, sestre Milosrdnice iz Župe sv. Pavla na Vidikovcu, za s. Ljubicu – iz reda Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko – hrvatske provincije i naravno, za naše sestre Milosrdnog Isusa, te za sve koji su svojim sudjelovanjem obogatile ovu proslavu“, kazala je Marina Brkić koja je izvijestila o ovom događaju poželjevši da sve prati pogled Milosrdnog Isusa i zagovor divnog blaženika Sopoćka.

Kao i svih ranijih godina, proslava blagdana, bila je duhovno obogaćenje za sve sudionike.

Sestre Milosrdnog Isusa djeluju u Puli od 23. rujna 1999., a u Republici Hrvatskoj imaju još jednu kuću. Družba je osnovana 1941. u Vilniusu, glavnom gradu Litve. Zajednički život sestara započet je u Myszliborzu (Poljska) 25. kolovoza 1947. Zajednica je potvrđena 31. svibnja 2008. prema papinskom pravu. Duhovnost družbe temelji se na molitvi : „Isuse, uzdam se u Tebe“ u skladu s poslanjem svete sestre Faustine. Karizma Družbe je slavljenje, naviještanje i moljenje Božjeg milosrđa za cijeli svijet. Sestre ostvaruju svoj poziv u slavljenu Boga kroz osobno posvećenje i ukazivanje ljudima na veličinu Božjeg milosrđa koje se u punini objavilo u osobi Isusa Krista.

Blaženi Mihael Sopoćko, rođen je 1. studenoga 1888. u mjestu Juszewszczyzna, sadašnja Bjelorusija kao najmlađi od četvoro djece u obitelji. Odrastao je u teškim materijalnim uvjetima, ali okružen roditeljskom ljubavlju. Sakrament svećeničkog reda primio je 15. lipnja 1914. Uz službu vojnog kapelana, služio je i u sjemeništu, na sveučilištu u Vilniusu te kao ispovjednik u ženskim redovničkim zajednicama. Dana 17. siječnja 1933. vlč. Sopoćko imenovan je ispovjednikom u Družbi sestara Majke Božje od Milosrđa. U ljetnim mjesecima te godine došlo je do prvoga susreta vlč. Mihaela Sopoćka sa sestrom Faustinom. Postao je njezin ispovjednik i duhovnik. Susret sa sestrom Faustinom dao je novu dimenziju životu vlč. Sopoćka. Središte njegova života bilo je širenje kulta Božjeg milosrđa i briga o njegovu priznavanju. Izvršio je sve što je sv. Faustina primila u objavljivanjima od Milosrdnog Isusa. Naložio joj je pisati svoja nutarnja proživljavanja, zahvaljujući čemu je nastao Dnevnik. Doveo je do crtanja slike Milosrdnog Isusa prema uputama sestre Faustine. Vlč. Sopoćko započeo je brigu oko priznavanja slike i širenja štovanja blagdana Božjega milosrđa u nedjelju po Uskrsu, do posljednjih dana svoga života, ne dočekavši plodove svojega rada. Osnivač je Družbe sestara Milosrdnog Isusa. Razlog osnivanja Družbe navela je sestra Faustina u svom Dnevniku riječima: Bog traži redovničku zajednicu koja će propovijedati Božje milosrđe i izmoliti ga svijetu. To je bila Isusova želja, a to joj je potvrdio jednom svojom objavom u kojoj joj je rekao : „Ja želim da postoji takva redovnička zajednica“.

„Već mi je na početku rekla kako me odavna poznaje iz nekog viđenja i da joj trebam biti duhovnik te da moram ostvariti neke Božje planove koji će mi biti obznanjeni preko nje. Zanemario sam tu njenu priču i stavio ju na jednu kušnju koja je dovela dotle da je, uz poglavaričin pristanak, počela tražiti novog ispovjednika. Nakon nekog vremena vratila se k meni i izjavila da će podnijeti sve što treba, ali od mene više ne ide“, riječi su to blaženog Mihaela Sopoćka, duhovnika sestre Faustine. (kta/ika)

