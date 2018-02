Sarajevo, 20. veljača 2018.

Izaslanstvo Hrvatskog sabora koje je predvodio predsjednik Odbora za vanjsku politiku dr. Miro Kovač, a u kojemu su predsjednik Kluba zastupnika SDP-a i član Međuparlamentarne skupine prijateljstva BiH-Hrvatska Arsen Bauk i član Odbora za vanjsku politiku Ivo Stier posjetilo je u utorak Hrvatsko kulturno društvo Napredak u sarajevskoj Središnjici. Tom je prigodom predsjednik Napretka, prof. dr. Franjo Topć upoznao goste s poviješću Društva, te naročito istaknuo kako je samo prošle godine organizirano 539 manifestacija. Topić je, također, apelirao da se Napredak u Hrvatskoj bolje tretira i u medijskom i u financijskom smislu. Topić, naime, drži kako kriterij mora biti ono što je konkretno učinjeno, osobito jer proračunska sredstva nisu privatna.

„Uz to koliko doprinosimo na polju kulture, treba imati u vidu da u Bosni i Hercegovini mnogi bolje tretiraju državu Hrvatsku upravo zbog Napretka i onoga što on predstavlja, ne samo na kulturnom polju“, istaknuo je Topić, napomenuvši i kako se često stječe pogrešan dojam kako Hrvata nema u Bosni, da žive samo u Hercegovini. „Što je“, napomenuo je,“zabluda, budući od 544.000 Hrvata, u Hercegovini ih živi 220.000, a u Bosni sto tisuća više. Govoreći o opstojnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, rekao je kako je to i globalni i hrvatski interes.

Voditelj saborskog izaslanstva Miro Kovač kazao je kako dolazak saborskog izaslanstva u Napredak svjedoči koliko se u Hrvatskoj respektira rad Društva. „Također, naš dolazak u BiH“, naglasio je“, „predstavlja mali doprinos relaksiranju odnosa BiH-Hrvatska te osobito odnosa Bošnjaka i Hrvata“, kazao je Kovač, dodavši da politička prava Hrvata moraju biti ispoštovana, apostrofirajući pritom kako se odluke Ustavnog suda glede Izbornog zakona BiH moraju provoditi. (kta/hkdn)



