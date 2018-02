Aalen, 19. veljača 2018.

Hrvatska katolička zajednica (HKZ) bl. Alojzija Stepinca u Aalenu svečano je u nedjelju, 18. veljače 2018. proslavila svoga zaštitnika - Stepinčevo. Svečano Misno slavlje u kapeli Sv. Mihaela u Aalenu predvodio je bjelovarsko-križevački biskup mons. Vjekoslav Huzjak u suslavlju s domaćinom – voditeljem HKZ bl. Alojzija Stepinca u Aalenu i HKZ Presvetoga Srca Isusova u Heidenheim a.d. Brenz vlč. Vilimom Koretićem – svećenikom Bjelovarsko-križevačke biskupije, domaćim njemačkim župnikom vlč. Wolfgangom Sedelmeierom, župnikom mjemačke župe Sv. Josipa u Hamburgu i profesorom liturgike na Papinskom sveučilištu sv. Anselma u Rimu dr. vlč. Markusom Tymisterom, osobnim tajnikom mons. Huzjaka vlč. Deanom Totom te uz asistenciju njemačkog đakona u miru Otmara Ackermanna.

Oca biskupa i okupljene vjernike, među kojima su uz Hrvate u Misnom slavlju sudjelovali i Nijemci, na početku je pozdravio vlč. Koretić. Zahvalivši mons. Huzjaku na pohodu toj Hrvatskoj katoličkoj zajednici, izrazio je radost biskupovim pohodom uime hrvatskih zajednica Aalen i Heidenheim i u svoje osobno ime. Potom je pozdravnu riječ uputila drugopredsjedavajuća pastoralnog vijeća zajednice u Aalenu Paula Matić, a na slavlju je bila i drugopredsjedavajuća pastoralnog vijeća zajednice u Heidenheim a.d. Brenz Dijana Matić. Paula Matić je istaknula kako danas trebamo svjedoke poput bl. Alojzija Stepinca. „Hvala Vam, dragi oče biskupe, što ste nas došli učvrstiti u vjeri.” Potom je djevojčica Jana Karalić recitacijom pozdravila mons. Huzjaka i predala mu cvijeće, a vjernici tih dviju zajednica darovali su mons. Huzjaku sliku s motivom Šimuna Cirenca sa signaturom pok. aalenskog umjetnika svećenika Siegera Ködera.

U uvodnoj riječi je mons. Huzjak prenio pozdrave Crkve bjelovarsko-križevačke, a i domovinske Crkve, koja sve povezije u jedno, kao što Krist Gospodin povezuje u jedno tijelo, bez obzira gdje se nalazimo. „Mi smo Kristovi, Kristova nacija. To je temelj našeg postojanja, našega života i našeg hoda prema Kristu, a na tom putu nam je dragi Bog dao hrvatski narod da ga vodimo i živimo u prekrasnom kutku naše domovine, koju ovdje predstavljaju i ove naše hrvatske narodne nošnje.“ Potom je mons. Huzjak blagoslovio pepeo, a obred pepeljanja bio je nakon propovijedi.

Mons. Huzjak je u propovijedi istaknuo kako ono što je Bog stvorio nije đavolsko već Božje. „Napasti đavolske su napasti naše i mi smo izloženi svim napastima kojima je bio izložen i Isus. U opasnosti smo dati se zavesti, dati se povesti za onim što nudi đavao. Izloženi smo napastima samo imati, na uštrb onoga što jesmo. Nama je poziv da se ispunilo vrijeme i da vjerujemo evanđelju. Ako podliježemo napastima koje se nude, onda će to naše vrijeme biti promašeno. Kardinal Stepinac je shvatio svoje vrijeme. Od djetinjstva je naučio teško raditi na poljoprivredi. Naučio je poštovati ono što ima. Naučio je moliti od svoje majke Barbare, koja je svakodnevno molila krunicu. Naučio je temeljne vrijednosti ljudskoga i kršćanskog života u svojoj obitelji, jer je gledao oca i majku kako žive, mole i rade“, kazao je mons. Huzjak upitavši okupljene imaju li oni vremena za raditi, moliti i naučiti svoju djecu o vrijednostima koje će ih voditi kroz život. „Mladi Alojzije Viktor se borio da nešto u svom životu ostvari. Postao je svećenik, biskup, onaj koji je napasti đavolskoj jasno odgovorio „Ne!“ Kad je kao nadbiskup zagrebački za vrijeme Drugoga svjetskog rata susretao ljude u potrebi, muci i tjeskobi bez obzira jesu li bili Hrvati, Srbi, Židovi ili drugi, svakome je nastojao pomoći koliko je god mogao. Volio je Crkvu i svoj narod i za njih je nastojao činiti sve što je moguće, ali poštujući sve druge. Njegova je osnovna teza bila da smo svi jedna, Kristova nacija, jer je Krist za nas umro na križu. To je temelj naše povezanosti i jedinstva. Došli ste ovdje jer se borite za nešto steći, imati, a meni će biti jako drago da vidim da jeste. Da ste sačuvali svoju vjeru, da ste sačuvali svoj identitet, kulturu i da znate poštivati i voljeti sebe i svoje jer ćete onda znati i moći poštovati i voljeti i sve ono što je oko vas. Kao vjernici kršćani svijet doživljavamo kao svoj, ne kao tuđi, jer nam ga je Bog dao na raspolaganje. Hrvata ima gdje god dođemo, od Australije, Novog Zelanda, Kanade i drugdje. Pitanje je za što se borimo. Čovjek uvijek treba znati vrednovati. Mi se borimo za ljepotu života, za sklad. Kardinal Stepinac nas uči i njegovo je životno geslo „U Tebe se, Gospodine, uzdam!” Ako se u Gospodina uzdamo, onda ćemo zvoniti skladnim zvonom na dobrobit svoju i svojih bližnjih. To je poziv svima. Kad su komunističke vlasti nakon rata htjele odvojiti Crkvu od Rima, on je vrlo jasno rekao Titu „Ne može!“ Crkva je jedna Kristova, a sv. Petar je znak tog Kristova jedinstva na zemlji i pod nikakvu cijenu nije htio Crkvu u Hrvatskoj odijeliti od jedistva s Kristom i Petrom. I zato je stradao. Zato je dao svoj život. I dan danas svima nama pokazuje put kako živjeti gdje god jesmo i što god činili, da činimo Bogu na slavu i na dobrobit braći ljudima. Nemojmo to nikada zaboraviti, kazao je u propovijedi mons. Huzjak, potaknuvši okupoljene neka mole za proglašenje svetim bl. kardinala Alojzija Stepinca, čija je svetost neosporna. „Neka nas on prati svojim zagovorom i neka pomogne da svoj život ispunite ljubavlju prema Bogu, Crkvi i prema svom hrvatskom narodu!”

U prikaznim darovima mladi su u narodni nošnjama prikazali kruh, klasje, grožđe, bistu bl. Alojzija Stepinca, mali Gospin kip, Bibliju, svijeću, hostije, vino i kalež.

Uime zajednica vlč. Koretić je mons. Huzjaku predao novčani dar za potrebe biskupije. Zahvalnu riječ svima je na kraju uputio mons. Huzjak koji je sve potaknuo neka nastoje u sredini u kojoj jesu nešto lijepo činiti za svoju domovinu i to poglavito dobrim odgojem svoje djece.

Pjevanje je na Svetoj misi pratila na orguljama Vanesse Adelfio. Nakon Mise, slavlje je nastavljeno u dvorani kapele Sv. Mihaela zajedničkim ručkom i druženjem. (kta/a.p.)