Hamilton, 19. veljača 2018.

U nedjelju najbližu Valentinovu hamiltonska župa sv. Križa slavi Dan braka i obitelji a na Misu zahvalnicu dolaze bračni parovi vjenčani u zadnje tri godine na obnovu svojih ženidbenih obećanja. Na proslavu se odazvalo desetak parova vjenčanih u zadnje tri godine. Mlade su u svetištu dočekali plakati s njihovim fotografijama s vjenčanja.

Misu je predvodio župnik vlč. Marijan Mihoković, glazbeni dio orguljašica Andreja Mahovlich-Rački, a liturgijski je prostor uredila g-đa Ana Juraj.

Župnik je u propovijedi – kako je to i početak korizme - naglasio važnost odmora, mira i staloženosti u svakom poslu, pa i u ljudskom životu. Korizma je prilika kad se unutarnje napetosti duše mogu smiriti uz onoga koji je darivatelj svakog blagoslova. Bračni parovi, makar i s ovako kratkim iskustvom, imaju iskustvo da ih je upravo povlačenje u vlastitu intimu duše obogatilo Božjim blagoslovom i otvorilo jedno drugom. Poslije homilije parovi su, s pripremljenih listića, jedno drugom – držeći se za ruke – obnovili ženidbena obećanja. Zajedno s ostalima na mikrofon su obećanja obnovili Neven i Melissa Bilić, par koji je prošle godine vjenčan među zadnjima. Mladi su potom predmolili molitvu vjernih i prinijeli žrtvene darove.

Na kraju Mise čestitku je mladima izrekla predstojnica Ureda za obitelj Hamiltonske biskupije Teresa Hartnett. Podsjetila je da je ljubav izbor koji oni žive u braku. Time ispunjavaju svoje ljudsko i božansko poslanje, no time na zemlji zrcale i ljubav Božju u svojoj sredini. Župnik se zahvalio mladima na suradnji i podsjetio one kojima je to bio treći susret da se za dvije godine, o svojoj petoj obljetnici, jave za proslavu jubileja koji se svake pete godine održava na Cvjetnicu.

Slijedilo je tradicionalno fotografiranje slavljenika s gostima. Druženje je nastavljeno u donjoj župnoj dvorani uz kavu i kolače koje pripreme roditelji novovjenčanih.

Ovakav način okupljanja novovjenčanih počeo je za Valentinovo davne 1980. godine kad je u župu došao za duhovnog pomoćnika sadašnji župnik. Tadašnji župnik Mon. Stjepan Šprajc povjerio mu je pripravu za vjenčanja i rad s novovjenčanima. Budući da je tada svake godine bilo više desetaka vjenčanja, za prvi susret 1980. bili su pozvani samo vjenčani 1979. I tako je nastavljeno iz godine u godinu. Kako se godišnji broj vjenčanja iz godine u godinu smanjivao na samo desetak, od 1993. se za Valentinsku proslavu pozivaju novovjenčani iz zadnje tri godine. Potom slijedi slijedeći susret vjenčanih parova nakon pet godina braka, a potom svake pete godine; na Cvjetnicu, kao što je to i ove godine, 25. ožujka. Tom je prigodom i župni karitativni objed za Hrvatski Caritas.

Slijedeće slavlje za bračne parove u Sv. Križu u Hamiltonu bit će na Cvjetnicu kad će se na Misi u 10 sati na engleskom i u 11.15 sati na hrvatskom naći bračni parovi vječni prije 5, 10 i više godina, čiji je broj godišnjice djeljiv s brojem pet. A oni koji slave 25, 40, 50, 60 ili više godina pozvani su i na biskupijsku proslavu u katedralu kad će Misu zahvalnicu slaviti hamiltonski biskup D. Crosby i sa svakim se parom osobno sresti i fotografirati. (kta/mgm)



foto