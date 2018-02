Vatikan, 19. veljača 2018.

Na prvu korizmenu nedjelju evanđelje nas podsjeća na teme napasti, obraćenja i Radosne vijesti – rekao je, 18. veljače 2018. papa Franjo prije molitve Anđeoskog pozdravljenja na Trgu svetoga Petra u Vatikanu i nastavio – Evanđelist Marko je napisao: „Duh ga natjera da ide u pustinju. I ostade u pustinji četrdeset dana, i sotona ga kušaše“.

Isus ide u pustinju da bi se pripremio za svoje poslanje u svijetu – rekao je Papa i dodao – Nije mu potrebno obraćenje, ali kao čovjek mora proći kroz tu kušnju, kako zbog sebe da bi poslušao volju Očevu, tako radi nas da bi nam dao milost pobjede nad napastima. Ta se priprema sastoji u borbi protiv zlog duha, odnosno protiv đavla.

Za nas je također korizma vrijeme duhovne borbe – rekao je papa Franjo i istaknuo – Pozvani smo suočiti se sa zloduhom preko molitve da bismo bili sposobni, s pomoću Božjom, pobijediti ga u svojem svakidašnjem životu. Zlo je nažalost na djelu u našem životu i oko nas; tamo gdje se događa nasilje, odbacivanje drugih, zatvaranje prema drugima, ratovi i nepravde. Sve su to djela zlog duha i zla.

Odmah nakon napasti u pustinji Isus počinje propovijedati evanđelje, to jest Radosnu vijest koja traži od čovjeka obraćenje i vjeru – rekao je Sveti Otac i nastavio – On naviješta: „Vrijeme se ispunilo, blizu je kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte evanđelju“, a to znači: vjerujte Radosnoj vijesti da je kraljevstvo Božje blizu. U našem životu uvijek nam treba obraćenje i Crkva nas uči moliti za to. Naime, nikada nismo dovoljno usmjereni prema Bogu, i Njemu moramo nastaviti usmjeravati svoje misli i srce.

Da bismo to činili trebamo biti hrabri i odbijati sve ono što nas odvlači od Isusovog puta; lažne vrijednosti koje nas obmanjuju privlačeći na podmukao način našu sebičnost – rekao je papa Franjo i naglasio – Međutim, moramo se uzdati u Gospodina, u dobrotu i plan ljubavi koju ima za svakoga od nas. Korizma je vrijeme pokore, ali nije žalosno vrijeme! To je radosna i ozbiljna obaveza da se oslobodimo svoje sebičnosti, svojeg starog čovjeka, i da se obnovimo po milosti svojeg krštenja.

Samo Bog nam može dati istinsku sreću – rekao je Papa i istaknuo – beskorisno je gubiti svoje vrijeme tražeći ju negdje drugdje, u bogatstvu, užicima, moći, karijeri… Kraljevstvo je Božje ostvarenje svih naših želja, zato jer je u isto vrijeme, spasenje svijeta i slava Božja. Prve korizmene nedjelje pozvani smo pažljivo slušati i prihvatiti Isusov poziv da se obratimo i vjerujemo evanđelju. Potaknuti smo da krenemo zauzeto putom prema Uskrsu, kako bismo mogli primiti više milosti Božje koja želi preobraziti svijet u kraljevstvo pravde, mira i bratstva.

Neka nam Presveta Djevica Marija pomogne živjeti korizmu vjerno Božjoj riječi i u neprestanoj molitvi, kao što je Isus činio u pustinji. To nije nemoguće! Trebamo živjeti život sa željom prihvaćanja ljubavi koja dolazi od Boga i koja želi preobraziti naš život i cijeli svijet – zaključio je Sveti Otac.

Za mjesec dana, od 19. do 24. ožujka, oko 300 mladih iz cijelog svijeta doći će u Rim na susret pripreme za listopadsku sinodu – rekao je papa Franjo nakon podnevne molitve. Međutim – dodao je – jako bih želio da svi mladi mogu biti sudionici te pripreme. Stoga će oni moći sudjelovati putem interneta, preko jezičnih skupina koje će voditi drugi mladi. Doprinos "mrežnih skupina" ujedinit će se s onom okupljenom u Rimu. Sve obavijesti mogu se naći na web stranici Tajništva biskupske sinode – napomenuo je Sveti Otac.

Na početku korizme koja je put obraćenja i borbe protiv zla, želim se posebno obratiti zatvorenicima – rekao je Papa. Draga braćo i sestre koji ste u zatvoru, ohrabrujem svakoga od vas da živite korizmeno vrijeme kao priliku za pomirenje i obnovu svojega života, pod milosrdnim pogledom Gospodina – kazao je i na kraju pozdravio sve obitelji, župne skupine, udruge i sve hodočasnike, te zamolio sve da se u molitvi sjete njega i članova Rimske kurije kojima toga dana započinju duhovne vježbe. (kta/rv)