Minya, 19. veljača 2018.

U četvrtak, 15. veljače 2018., u pokrajini je Minya, u Egiptu, inaugurirana crkva „koptskih mučenika u Libiji“, posvećena 21 Egipćaninu koje su teroristi povezani sa samozvanom Islamskom državom ubili u Libiji 2015. godine. Posvećivanje bogoštovnoga mjesta koptskim mučenicima, izgrađenoga u selu Al Our, nedaleko od Samaluta, iz kojega je bio veći dio tih barbarski ubijenih osoba, vrlo je pozitivan znak, jer čini vječnim njihovo ime i njihovo svjedočanstvo evanđelja – rekao je mons. Botros Fahim Awad Hanna, biskup za koptske katolike u Minyji. Taj događaj – dodao je – ohrabruje sve egipatske kršćane da budu postojani u svojoj vjeri, unatoč nevoljama.

Svjedočanstvo je to 'za' život i 'sa' životom; to je najsnažniji pristup vjeri – primijetio je biskup Hanna, ističući kako njihova žrtva podsjeća da je mučeništvo nešto što je nadohvat svima, jer to su bile jednostavne osobe, otišli su u Libiju kako bi zaradili za život. Riječ je – dodao je biskup – o svjedočenju krvlju vlastite vjere, i to ne samo kao nešto što treba podnijeti, nego kao dar Gospodinu. (kta/rv)