Vatikan, 18. veljača 2018.

Nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića, 16. veljače 2018. u Vatikanu primio je Sveti Otac Franjo.

Tijekom svoga boravka u Rimu od 13. do 17. veljače 2018., kardinal Puljić razgovarao je s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom, prefektom Kongregacije za kauze svetih kardinalom Angelom Amatom te pohodio neke od ureda Svete Stolice.



Kardinal Puljić, 17. veljače pohodio je prostorije Vatikanskog radija te razgovarao s p. Ivicom Hadašom i suradnicima, a potom dao prigodan intervju o svome boravku te susretima u Rimu. U nastavku poslušajte audio zapis spomenutog razgovora:



"Prvo sam ugodno doživio susrest s Papom. Papa je bio vrlo raspoložen čuti i s velikim zanimanjem je pratio sav moj izvještaj koji sam mu prenio o stanju Katoličke Crkve, o situaciji koju mi sada proživljavamo. I zato sam mu zahvalan, posebno sam spomenuo naše razne potrebe te naša očekivanja, posebno očekujemo nekoliko programa; proglašenje blaženim Sluge Božjega Petra Barbarića i svetim blaženoga Alojzija Stepinca.

Mislim da je Sveti Otac s jednim vrlo lijepim očinskim sluhom pratio sve što sam mu kazao, jasno da ostaje na njemu i na njegovim suradnicima da na tome rade. A onda sam ga posebno upoznao i sa stanjem Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini, s naglaskom, razumljivo, na Sarajevo, Vrhbosnu koju vodim kao Nadbiskupiju već 27 godina. I on je itekako pratio tu moju problematiku koju sam mu prikazao, jer sam prije rata imao 528 tisuća katolika, a sada otprilike ta brojka je spala ispod 200 tisuća, (pri čemu) što posebno zabrinjava novi val odlaska, tako da zapravo, to je ono što sam mu prikazao, u čemu je problematika tih odlazaka, jer ostaje onda upitno, hoće li uspjeti se oduprijeti Katolička Crkva tim izazovima i opstati na tim područjima. On je posebno ohrabrio i mene kao Pastira, i nas biskupe a i svećenike na tom području da s jednom nadom i pouzdanjem se nosimo sa svim tim izazovima koje proživljavamo."



foto

(kta)