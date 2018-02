Zagreb, 18. veljača 2018.

Društvo bivših studenata Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je u subotu, 17. veljače u prostorima KBF-a proslavilo svoj Dan koji je vezan uz blagdan bl. Alojzija Stepinca koji je izabran kao nebeski zaštitnik.

Proslava je započela molitvom koju je predvodio duhovni voditelj Društva, vlč. Vlado Razum. Prisutni su se spomenuli preminulih profesora i bivših studenata, te molili za sadašnje profesore i studente Fakulteta. Molitva je upućena i za Društvo, da bude otvoreno darovima Duha Svetoga koji će utirati put bratskom zajedništvu i plodnosti u djelovanju koja privlači nove članove.

Pozdravljajući okupljene, među kojima je bio i član osječko-đakovački nadbiskup u miru Marin Srakić, potpredsjednik Društva doc. dr. sc. Denis Barić je rekao: „Okupili smo se, da bismo zajedno pogledali unazad s obzirom na osnivanje našega Društva, ali s pogledom u budućnost s obzirom na traženje prepoznatljive djelatnosti Društva kako na crkvenom, tako i na građanskom području".

Pozdravnu riječ uputio je i dekan KBF-a prof. dr. sc. Mario Cifrak, te predsjednik Saveza društva bivših studenata Zagrebačkoga sveučilišta prof. dr. sc. Marijan Šafran. Cifrak je ukazao na važnost postojanja društva, tj. da teolozi ne budu samo okupljeni u neko društvo, nego da time doprinesu i našem sveučilištu, da teologija kao najstarija sastavnica ovoga sveučilišta bude i na taj način prisutna i prepoznatljiva u akademskom miljeu. Istaknuo je važnim povezanost s fakultetom koji su neki možda i davno završili, da vide što se na njemu događa, da dobiju uvid u nove sadržaje osobito one koji se tiču cjeloživotnog obrazovanja, „da bismo na taj način iz dana u dan rasli i da bi u nama rasla ona nada koju u nas polaže Gospodin Bog i u koju i na koju se naslanjali naši predčasnici".

Šafran, je kratko predstavio Savez koji okuplja 27 društva, od kojih je 20 u zemlji, te 7 u inozemstvu. Važnim je istaknuo povezivanje bivših studenata fakulteta sa samim fakultetom, jer kao takav može mnogo doprinijeti i biti potpora sadašnjim studentima. „Kroz alumni pristup željeli bi stvoriti okvir za jedan oblik društveno-odgovornog ponašanja".

Aktivnosti Društva od pokretanja inicijative, preko samoga osnivanja do danas predstavila je tajnica Društva doc. dr. sc. Vanda Kraft Soić.

Počeci sežu u 2013. godinu kada je 20. prosinca Fakultetsko vijeće KBF-a donijelo odluku o pokretanju postupka osnivanja Društva bivših studenata KBF-a. Slijedom te odluke formiran je inicijativni odbor za osnivanje društva 11. rujna 2015., a osnivačka skupština na kojoj je sudjelovalo 20 osnivača nastavnika i bivših studenata KBF-a održana je 9. lipnja 2016. Na crkvenom području Društvo je biskupijsko, mješovito, privatno vjerničko društvo s pravnom osobnošću, a na građanskom području neprofitna udruga. Svrha Društva je unapređivanje i pomaganje znanstvenog, nastavnog, istraživačkog i stručnog rada fakulteta, te njegove afirmacije u zemlji i inozemstvu. Početkom 2017. intenzivno se radilo na informiranju Društvu, te je u travnju u Društvo primljeno prvih 25 članova koji nisu osnivači, od kojih je jedan podupirući. Društva okuplja teologe, katehete, diplomirane crkvene glazbenike, te teologe stručnog studija fakulteta, a danas broji 53 člana, od toga 50 redovitih dva počasna člana, te jednog podupiratelja.

Članica Društva Željka Vakula, dipl. theol. dala je pregled studenata KBF-a kroz povijest. Statistiku je predstavila za razdoblje od 1930./31. do danas za filozofsko-teološki studij, odnosno za institute od njihova osnivanja do danas na KBF-u u Zagrebu. Ukupno je diplomiralo 5737 studenata. Također valja napomenuti da je dugo godina KBF u Zagrebu bio jedino visoko teološko učilište u Hrvatskoj i BiH, a sva teološka učilišta bila su povezana afilacijom s KBF-om do svoga osamostaljivanja, a danas su još Teologija u Rijeci i Franjevačka teologija u Sarajevu. Na svim tim učilištima izvan Zagreba u razdoblju od 1930./31. do osamostaljivanja, te na Teologija u Rijeci i Franjevačka teologija u Sarajevu do danas diplomiralo je 1093 studenata. K tomu na Institutu za crkvenu glazbu je završilo oko 170 polaznika subotnju školu (1974.-2004.), te oko 200 odgojiteljica i odgojitelja u vjeri koji rade u dječjim vrtićima završilo je doškolovanje (2001./02. do danas). Ne smije se zaboraviti i poslijediplomski studij na KBF-u na kojem je magistriralo, odnosno licenciralo i doktoriralo 165, te poslijediplomski specijalistički studij Management neprofitnih organizacija i socijalno zagovaranje na kojem je bila upisala jedna generacija od koje je 17 uspješno završilo. Vakula je predstavila i statističke podatke za pojedine studije gdje do 1990. godine prevladavanju svećenički i redovnički kandidati, redovnice i redovničke kandidatice i pokoji laik, a nakon te godine primjetan je post žena, te uopće laika i laikinja.

Izlaganje na temu „Bivši studenti za sadašnje vrijeme. Zašto je važno biti član društva?" održao je prof. dr. sc. Stjepan Baloban. Ukazujući na dvije riječi iz naslova „bivši studenti– prošlost i za sadašnje vrijeme – sadašnjost", upitao je „jesmo li pri tom zaboravili budućnosti!", te dao odgovor „Ne, nikako! Budućnost se nalazi u drugom dijeli naslova: Zašto je važno biti član društva? Zbog budućnosti!". Naglasio je, kako su bivši studenti KBF-a „studenti Crkve koje je iznjedrila crkvena visokoškolska institucija za hrvatsko društvo i hrvatski narod. KBF je najčasnija crkvena visokoškolska institucija u Hrvatskoj koja se ponosi time da je u temeljima osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, tom je Sveučilištu podarila 18 rektora, a između njih i prvoga rektora Sveučilišta Matiju Mesića. Brojni bivši studenti su kao poznati i priznati intelektualci obilježili povijest hrvatskoga naroda. Koliko god često teolozi bili osporavani, oni imaju svoje specijalno poslanje na osobnom, obiteljskom, crkvenom i društvenom području".

Nekada su teologiju studirali isključivo ili uglavnom svećenički i redovnički kandidati. Ta se situacija u hrvatskom društvu uvelike promijenila nakon Drugoga vatikanskog koncila, a posebno nakon demokratskih promjena u Hrvatskoj 1990. Od tada teologiju studiraju i vjernici laici, žene i muškarci, rekao je, te ustvrdio „za brojem razmjerno mali hrvatski narod, broj bivših studenata KBF-a u Zagrebu je impozantan, posebno vjernika laika koji se i danas kao završeni studenti nekog od studija našega Fakulteta nalaze u različitim crkvenim, ali i civilnim službama".

Vraćajući se na pitanje „zašto je važno biti član Društva", Baloban je rekao: „Bivši i sadašnji studenti našega Fakulteta posjeduju mogućnost da svojim znanjem i iskustvom budu drukčiji i tom i takvom svijetu putem dijaloga i zdrave kritike ponude sadržaje koji će otvarati i povezivati različite u traženju zajedničkoga puta prema općem dobru. S jedne strane, oni posjeduju 'određeno bogatstvo' koje proizlazi iz njihova obrazovanja". No, u tom je kontekstu upitao „koliko su stvarno svjesni toga „bogatstva", na što se nadovezuje i drugo pitanje „kako to unutarnje 'bogatstvo' pretvoriti u konkretni život, na poslu, u susretima, inače u javnom životu". Stoga prema njegovom mišljenju, jedna od temeljnih svrha koju vidi u ovom Društvu je „što ono može postati prostorom unutar kojega će znanja, iskustva, posebnosti i bogatstva kojim bivši studenti KBF-a ispunjaju crkveni i društveni život snažnije doći do izražaja i postati pokretačkom snagom još veće zauzetosti".

U izlaganju se dotaknuo i vidljivosti bivših studenata KBF-a u javnom prostoru, jer kako je ustvrdio „ima ih u svim segmentima društva: među saborskim zastupnicima, u ministarstvima, uredima, jasno na osobit način su prisutni kao vjeroučitelji u školama, ima ih u medijima i na raznim drugim područjima crkvenoga i društvenoga života. Oni najčešće djeluju kao pojedinci ili pak u svojim strukovnim organizacijama jer to od njih traže institucije u kojima rade. Nakon što diplomiraju i završe studij udaljuju se od svojega Fakulteta i, najčešće, se gubi svaka veza ne samo s nastavnim osobljem i djelatnicima fakulteta nego i s kolegicama i kolegama s kojima su zajedno studirali".

U nastavku je dao neki prijedloge koji bi možda mogli biti privlačni bivšim studentima KBF-a da se uključe u Društvo, te osobito ukazao na možebitne putove kako doći do tih bivših studenata. U tom je vidu važnim naglasio i medije.

U ovoj prigodi premijerno je predstavljena himna Društva za koju je tekst „Slava Ti, predobri Bože" napisao član Društva Nikola Kuzmičić, prof., a uglazbio mo. Miroslav Martinjak. Himnu je izveo zbor studenata KBF-a pod vodstvom Ivana Ščepanovića studenta Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković" KBF-a.

Na kraju svečanostima, okupljenima se obratio i bivši student KBF-a, te počasni član Društva prof. emeritus Ivan Golub koji se posebno osvrnuo na godinu Jurja Križanića koja se ove godine obilježava o 400. godišnjici njegova rođenja. Nadalje je rekao kako se pitao „što je to Društvo bivših studenata KBF-a", a odgovor je dobio „dokumentiranim jezikom s pogledom u prošlost".

Lijepo je rečeno da treba gledati prošlost i budućnost. To je važno, rekao je, te podsjetio na riječi Križanića: „Ne može se dobro staro sačuvati bez dobroga novoga. Treba novo, treba staro, jedno i drugo", jer dodao je Golub „prošlost, sadašnjost, budućnost to je jedno tkivo". (kta/rv)