Vatikan, 17. veljača 2018.

Gledati stvarnost bez straha kako bismo otkrili sve dobro koje postoji – poziv je kojim je papa Franjo završio svoj govor na tradicionalnom susretu s rimskim župnicima, održanom 15. veljače 2018. u bazilici Svetoga Ivana Lateranskoga. Bio je to razgovor tijekom kojega je Sveti Otac odgovarao na njihova pitanja, obraćajući se najprije mladima, potom onima srednje dobi, i na kraju najzrelijima. Bila je to ujedno važna prigoda za papu Franju da izrazi svoje mišljenje o svećeničkom životu, kao i o tomu kako se suočiti s izazovima koje nam nameće današnji svijet.

Pitanje je najmlađih svećenika bilo slojevito. Pitali su, naime, kako u punini živjeti vlastiti poziv usred mnoštva različitih prilika koje nisu uvijek naklonjene. Kako bi ispravno živjeli vlastite obveze – rekao im je Papa – potreban je svećenički „stil“ koji treba biti osoban. Svatko ima svoj stil – istaknuo je te objasnio – Svećeništvo je način života, zvanje, u određenom je smislu oponašanje Isusa Krista; ali tvoje je svećeništvo jedinstveno, drugačije je od drugih.

Papa ih je stoga pozvao da traže vlastiti stil te da licem u lice razgovaraju s Gospodinom, a potom razmatraju o svojim grijesima, o ograničenjima koje nameću prilike, ali i o osobnim i kulturalnim ograničenjima. S njima treba dijalogizirati. Potrebno je dijalogizirati s ograničenjem koje nosim u sebi, i rasuđivati. A taj dijalog – prema Papinim riječima – valja voditi pred nekim tko će mi pomoći u rasuđivanju. Vrlo je važno usporediti ono što se događa meni, s onim što se događa drugima – napomenuo je papa Franjo te dodao da u tomu mnogo pomaže svećeničko bratstvo, male skupine svećenika koji se uzajamno prate, jer – dodao je – samoća nije dobra.

Drugi je odgovor bio upravljen ponajviše svećenicima koji imaju između 40 i 50 godina. Riječ je o dobi u kojoj se mnogi apostolski ideali reorganiziraju, potpora obitelji iz koje se dolazi slabi, a i zdravlje počinje pomalo stvarati probleme. Tu je, osim toga, super-posao koji je odviknuo svećenike da se brinu o sebi u toj dobi kada im je to potrebno.

Trenutak je to brojnih iskušenja – primijetio je Papa te dodao da je stoga potreban preobražaj. Ne može se ići dalje bez tog prijeko potrebnog preobražaja, jer ako tako nastaviš, ne dozrijevajući, popuštajući toj krizi, mogao bi završiti u dvostrukom životu, ili ostavljajući sve… – napomenuo je papa Franjo. U tom razdoblju života nema više onih prvih osjećaja, te se događa kao u braku: prošla je zaljubljenost… (…) Sve se smirilo i ide na drugačiji način. Ostaje nešto što trebamo tražiti u nutrini, a to je želja za pripadanjem – napomenuo je Papa.

Pripadanje tijelu, želja za dijeljenjem s drugima, za zajedničkim hodom. Pripadanje biskupiji, prezbiteriju… – objasnio je Sveti Otac te i u tom smislu preporučio da se odmah potraži pomoć, jer – kako je rekao – opasno je ići sâm u toj dobi. To je dob u kojoj molitva postaje darivanje Gospodinu, i darivanje drugima koji bi trebali rasti dok se ti umanjuješ – rekao je Papa.

Treći je odgovor bio upravljen posebice svećenicima s 35 i više godina svećeničke službe, koji su – kako su rekli papi Franji – prošli razdobljâ brzih promjena, te nerijetko osjećaju napor i neprimjerenost. Osim toga, često ne mogu posegnuti za iskustvom kako bi odgovorili na nova pitanja i potrebe službe.

Prava je teškoća ne uspijevati pronaći današnji način govora, primjerice novih tehnologija – potvrdio je Papa te dodao – ali, najvažnije je u toj dobi ono što se može učiniti, ono što je ljudima danas potrebno. To je dob za osmjeh, kada možemo darovati nježan pogled. To je vrijeme za davanje bezuvjetnoga oprosta u sakramentu pomirenja, i ne samo to – istaknuo je – može se imati nova raspoloživost; očinska blizina i samilost. Stariji očevi, koji poznaju život, blizu su ljudskoj bijedi i bolima. Ne govore mnogo, nego možda pogledom, osmjehom, i samo jednom riječju, čine mnogo dobra – istaknuo je papa Franjo. (kta/rv)