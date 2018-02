Vatikan, 17. veljača 2018.

Postite dosljedno, ne zato da se pokazujete prezirući druge ili u svađama i prepirkama - pozvao je papa Franjo 16. veljače 2018. na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte i potaknuo da se pitamo kako se ponašamo prema drugima? Upravo prvo čitanje današnje liturgije iz knjige proroka Izaije ističe kakav bi to bio post koji želi Gospodin: „Kidati okove nepravedne, razvezivat spone jarmene, puštati na slobodu potlačene, slomiti sve jarmove“ – ponovio je Papa.

Post je jedan od zadataka korizme – podsjetio je Sveti Otac i nastavio – Ako ne možete strogo postiti da osjetite glad do kosti, postite ponizno, ali istinski. Prorok Izaija ističe mnoge nedosljednosti u praksi: ne možete biti zauzeti samo vlastitim poslovima i novcem, jer post je odricanje; ne možete mučiti radnike i zahvaljivati Gospodinu da možete postiti. Pokoru, međutim, treba činiti u miru; ne možete s jedne strane razgovarati s Bogom, a s druge razgovarati s đavlom, jer to je nedosljedno.

Ne postite više kao danas, tako da se u visini čuje vaš glas, odnosno ističući: mi postimo, mi smo katolici, to je naša praksa; mi pripadamo onoj udruzi, mi postimo uvijek, činimo pokoru… Postite ispravno ili činite pokoru na nedosljedan način kako kaže Gospodin, bučno, da vas svi vide i kažu: „Gledaj kakav pravednik, to je pravedna žena…“ To je prijevara i znači krivotvoriti krepost – rekao je papa Franjo.

Moramo se urediti, ali ozbiljno, s osmijehom, tako da se ne vidi da činimo pokoru. Postite da biste pomogli drugima, ali uvijek s osmjehom – potaknuo je Papa i dodao – post se sastoji i od poniženja, a ono se ostvaruje misleći na vlastite grijehe i moleći Gospodina za oproštenje. Ali ako se sazna za taj grijeh koji sam učinio, ako dođe u novine, kakva bi to bila sramota! Sramite se takvog razmišljanja – rekao je Sveti Otac i pozvao na odbacivanje nepravednih okova.

Post koji Gospodin želi, kako kaže prvo čitanje današnje liturgije znači, podijeliti kruh s gladnima, uvesti u kuću siromahe i beskućnike, obući gole, ne zanemariti svoje roditelje. Danas se raspravlja o tome da li da damo krov onima koji ga traže ili ne – primijetio je Sveti Otac i potaknuo – činite pokoru tijekom korizme tako da osjetite glad; više molite i pitajte se kako se ponašate prema drugima? Pomaže li vaš post drugima? Ako ne pomaže, nije dosljedan i vodi vas na dvostruki put. Glumimo da smo kršćani, pravednici…, kao farizeji i saduceji. Ali unutra to nismo. Tražite ponizno milost dosljednosti. Ako ne možete nešto učiniti, nemojte činiti – naglasio je papa Franjo i zaključio – Nemojte činiti stvari nedosljedno. Činite samo ono što možete činiti, ali dosljedno kršćanski. (kta/rv)