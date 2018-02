Vatikan, 16. veljača 2018.

Više se puta mjesečno Sveti Otac susreće sa žrtvama seksualnoga zlostavljanja, bilo pojedinačno, bilo u skupini – kazao je ravnatelj Tiskovnoga ureda Svete Stolice Greg Burke, odgovarajući na pitanja novinara u vezi s vijestima o razgovoru pape Franje s isusovcima tijekom apostolskog putovanja u Čile i Peru. Papa Franjo sluša žrtve – istaknuo je Burke – i nastoji im pomoći u iscjeljivanju ranâ prouzročenih zlostavljanjem. Susreti se održavaju u najvećoj povjerljivosti, u poštovanju žrtava i njihove patnje.

Razgovarajući s redovnicima iz Družbe Isusove u Limi, u Peruu, Papa je kazao da je zlostavljanje najveća bol koju podnosi Crkva. Osim toga, istaknuo je da u Crkvi mnogi kažu da se najveći broj pedofila nalazi u obiteljskoj sredini, a da je postotak katoličkih svećenika samo između 1,6 i 2%. Ali, to je strašno, upravo da je riječ samo o jednom od naše braće! – istaknuo je Papa. Jer, bio je pomazan kako posvećivao djecu i odrasle, a on ih je uništio. To je užasno! Valja poslušati što osjeća zlostavljana osoba! – dodao je Papa.

Tada je papa Franjo peruanskim isusovcima povjerio također da se petkom susreće s nekoliko žrtava. Njihov je proces vrlo težak, ostaju uništeni – rekao je Papa te dodao da je to za Crkvu veliko poniženje. To ne pokazuje samo našu krhkost, nego i, recimo to jasno, razinu našega licemjerstva – primijetio je papa Franjo. (kta/rv)