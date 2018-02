Sarajevo, 15. veljača 2018.

Na Čistu srijedu, 14. veljače 2018. u sarajevskoj katedrali Srca Isusova, Svetu misu i obred pepeljanja predvodio je duhovnik Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa vlč. Jakov Kajinić, prenosi portal nedjelja.ba.

Na početku Misnog slavlja vlč. Kajnić podsjetio je vjernike na simboliku obreda Pepelnice kad svaki vjernik treba promisliti o tome kako je prah i kako će se u prah pretvoriti te kako je to početak korizmenog vremena.

Propovjednik je u homiliji nazočnima posvijestio kako su ljudi prolazna bića, ali da su na zemlji kako bi se rodili za vječnost, za što je važno iskreno skrušeno kajanje i vjera u Božje milosrđe. Osvrćući se na pročitani ulomak Evanđelja, u kojem Isus naglašava dobar odnos s bližnjima i činjenje dobrih djela, molitvu i odricanje tj. post, vlč. Kajnić je naglasio kako ne treba pomagati radi jeftine ljudske reklame jer je najvažnija nebeska plaća.

Istaknuo je kako je uistinu važno da u korizmenom vremenu svaki čovjek više bude u molitvi i da ona bude kvalitetnija. Dodao je kako je Bog naš dobri otac i da mu se tako trebamo obraćati, kao ocu. „Koliko smo puta izgovarali molitvu, ali kao da smo govorili nekako u prazno, nismo uopće bili svjesni te Božje prisutnosti. I, naravno, kad mu se tako obratimo to odmah upućuje na naše povjerenje, da se kajemo za svoje grijehe, istinski se kajemo“, rekao je vlč. Kajinić.

U propovjedi je objasnio kako molitva ima neke elemente koji znače da ne treba činiti dobro radi promocije, da treba opraštati (što je vrlina jakih osoba) i naći smisao života. Izrazio je i zabrinutost jer su ljudi sve više depresivni poručivši kako je Isus liječnik i da On dolazi u dubine srca i liječi sve boli.

Objasnio je kako bi i svaki vjernik trebao prihvatiti svoj križ i nadasve ljubiti. „Sve će u životu proći, ali ljubav nikad ne prolazi. U krajnjoj liniji mi smo stvoreni na sliku Boga koji je ljubav. Bog nas je planirao, nismo slučajno na ovome svijetu. Kako ću doći Bogu ako nemam ljubav u sebi? Samo zli ne može ljubiti, ali i u svakom čovjeku da je i najgori ima makar slutnja ljubavi, kao što je rekao Sv. Franjo Saleški“, naglasio je vlč. Kajnić.

Potaknuo je vjernički puk da iz srca izvuče samo dobro jer grijeh odvaja i od Boga i od bližnjih. Govorio je i o ranama koje ljudi proživljavaju i koje će biti proslavljene jer Bog će osloboditi čovjeka besmislenosti križa. Propovjednik je dao i predložak kako moliti. „Rana Isusove desne ruke – sjeti me se Gospodine u svome kraljevstvu. Tako je molio onaj desni razbojnik. Rana Isusove lijeve ruke – oprosti Isuse za moje tvrdoglavosti. To je onaj lijevi razbojnik, kojem Isus nije ništa odgovorio, ali ga je priključio u one koji ne znaju što čine. Pogledaj u rane Isusove lijeve noge – oprosti Isuse za sva moja krivudanja. I mi kažemo 'ustao sam na lijevu nogu, nikakav sam'. Pogledaj u ranu Isusove desne noge i reci 'blagoslovi sve moje puteve'. A najviše se zaustavi kod rane Isusovog srca pa reci 'probodi Isuse moje srce da to srce ljubi kao Tvoje'“, kazao je vlč. Kajnić.

Na kraju euharistijskog slavlja vlč. Kajinić još jednom je podsjetio vjernike na važnosti molitve, posta i dobrih djela u vremenu korizme započete Pepelnicom. (kta)



