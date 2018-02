Vatikan, 14. veljača 2018.

U utorak, 13. veljače 2018. papa Franjo je slavio jutarnju Misu u Domu svete Marte zajedno s antiohijskim patrijarhom Youssefom Absijom i grko-katoličkim melkitskim biskupima koji su došli u Rim na završetku svoje sinode održane u Libanonu početkom veljače.

Razlog je njihovog posjeta bio javno iskazati crkveno zajedništvo preko redovitog slavlja euharistije Pape i novoizabranog Parijarha. Tijekom jučerašnje audijencije s članovima grko-katoličke melkitske sinode Sveti Otac je podsjetio da nikada prije kao sada, pastiri nisu bili pozvani pokazati, pred Božjim narodom koji pati, zajedništvo, jedinstvo, blizinu, solidarnost, transparentnost i svjedočanstvo.

Tumačeći u propovijedi smisao i vrijednost tog zajedništva Papa je istaknuo da je ta misa s bratom patrijarhom Youssefom, znak apostolskog zajedništva. On je otac vrlo stare Crkve i dolazi zagrliti Petra, govoreći: Ja sam u zajedništvu s Petrom. To je ono što znači današnje slavlje: zagrljaj oca jedne Crkve s Petrom – dodao je Papa. Bogata je to Crkva sa svojom teologijom unutar katoličke teologije, sa svojom prekrasnom liturgijom i narodom, a u ovom trenutku većina tog naroda je razapeta kao Isus. Prikazujemo ovu misu za narod, za ljude koji trpe, za kršćane progonjene na Bliskom Istoku koji daju živote, gube svoja dobra i vlasništva, jer su protjerani. Prikazujemo također misu za službu našeg brata Youssefa – napomenuo je papa Franjo.

Grko-katolički melkitski Patrijarh Antiohije izrazio je u ime svih prisutnih biskupa, zahvalnost Papi za tu lijepu misu zajedništva dodavši da je osobno u nutrini ganut zbog te bratske ljubavi, bratskih gesta i solidarnosti koje je Sveti Otac iskazao njihovoj Crkvi. (kta/rv)