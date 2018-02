Vatikan, 11. veljača 2018.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Ovih nedjelja Evanđelje, prema izvješću svetoga Marka, prikazuje nam Isusa koji liječi bolesnike svih vrsta. U to se ozračje dobro uklapa Svjetski dan bolesnika koji se slavi upravo danas, 11. veljače, na spomendan Blažene Djevice Marije, Gospe Lurdske. Stoga, s pogledom srca okrenutim prema špilji Massabielle, razmatramo o Isusu kao pravom liječniku tijela i duša kojeg je Bog Otac poslao u svijet da ozdravi čovječanstvo obilježeno grijehom i njegovim posljedicama.

Današnje nam Evanđelje (usp. Mk 1, 40-45) stavlja pred oči ozdravljenje čovjeka oboljelog od gube, bolesti koja se u Starom zavjetu smatrala velikom nečistoćom i za sobom je povlačila odvajanje gubavca od zajednice: živjeli su sami. Njegovo je stanje bilo zaista bolno, jer se zbog mentaliteta tog vremena osjećao nečist pred Bogom i ljudima. I pred Bogom. Zato gubavac iz Evanđelja moli Isusa riječima: „Ako hoćeš, možeš me očistiti!" (r. 40).

Čuvši to, Isus se sažalio (usp. r. 41). Vrlo je važno usredotočiti se na to što se događa u Isusovoj nutrini, kao što smo to dugo činili tijekom Jubileja milosrđa. Ne razumijemo Kristovo djelo, ne razumijemo samoga Krista, ako ne uđemo u Njegovo srce puno suosjećanja i milosrđa. To je ono što ga potiče da ispruži ruku prema gubavcu, da ga dotakne i kaže mu: „Hoću, očisti se!" (r. 40). Činjenica koja najviše iznenađuje je ta da Isus dodiruje gubavca, jer to je bilo potpuno zabranjeno Mojsijevim zakonom. Dotaknuti gubavca značilo je zaraziti se i u nutrini, u duhu, to jest postati nečist. Ali u ovom slučaju ne prelazi nešto s gubavca na Isusa, nego s Isusa na gubavca koji mu daruje očišćenje. Osim sažaljenja, u tom se ozdravljenju divimo i Isusovoj odvažnosti koji ne mari ni za zarazu ni za propise, nego samo želi osloboditi tog čovjeka od prokletstva koje ga tišti.

Braćo i sestre, nijedna bolest nije uzrok nečistoće. Bolest, sigurno, pogađa čitavu osobu, ali ni na koji način ne utječe i ne sprječava njezin odnos s Bogom. Štoviše, bolesna osoba može biti čak i više sjedinjena s Bogom. Međutim, grijeh je to što nas čini nečistima! Sebičnost, oholost, ulazak u svijet korupcije, to su bolesti srca od kojih trebamo biti očišćeni, obraćajući se Isusu poput gubavca: „Ako hoćeš, možeš me očistiti!"

Ostanimo sada na trenutak u tišini i neka svaki od nas – svi vi, ja, svi – razmisli u svome srcu, zaviri u svoju nutrinu i pogleda svoju nečistoću, vlastite grijehe. I neka svaki od nas, u tišini, ali glasom srca kaže Isusu: „Ako hoćeš, možeš me očistiti!" Učinimo to svi u tišini.

Svaki put kad pristupimo sakramentu pomirenja raskajana srca, Gospodin i nama ponavlja: „Hoću, budi čist!" Kolike li radosti u tome! Tako nestaje guba grijeha, nastavljamo radosno živjeti svoj sinovski odnos s Bogom i bivamo ponovno potpuno primljeni u zajednicu.

Po zagovoru Djevice Marije, naše Bezgrešne Majke, zamolimo Gospodina, koji je bolesnima donosio zdravlje, da ozdravi i naše unutarnje rane svojim beskrajnim milosrđem, kako bi nam tako ponovno darovao nadu i mir srca.

Nakon molitve Anđeoskog pozdravljenja

Draga braćo i sestre, danas započinju upisi za Svjetski dan mladih koji će se održati u Panami u siječnju 2019. godine. I ja ću se, u prisutnosti dvoje mladih, sada upisati putem interneta.

[Papa to čini jednim klikom na tabletu]

Evo upisao sam se kao hodočasnik na Svjetski dan mladih. Moramo se za to pripraviti! Pozivam mlade čitavoga svijeta da s vjerom i oduševljenjem sudjeluju u tom događaju milosti i bratske ljubavi bilo odlaskom u Panamu bilo sudjelovanjem u vlastitim zajednicama.

Dana 15. veljače na Dalekom istoku i drugim krajevima svijeta milijuni muškaraca i žena slave lunarnu novu godinu. Upućujem svoj srdačan pozdrav svim njihovim obiteljima uz želju da se u njima sve više živi solidarnost, bratska ljubav i želja za dobrom, pridonoseći tako stvaranju društva u kojem je svaka osoba prihvaćena i zaštićena, gdje se gleda na njen napredak i potpuno uključenje u društvo. Pozivam na molitvu za dar mira, to dragocjeno blago za kojim valja težiti zanosno, dalekovidno i hrabro. Sve pratim i blagoslivljam.

[…]

Poseban pozdrav bolesnima koji, u svim dijelovima svijeta, osim pomanjkanja zdravlja, često trpe samoću i marginaliziranost. Neka Presveta Djevica, Salus infirmorum, svakome od njih pomogne naći utjehu za tijelo i dušu zahvaljujući odgovarajućoj zdravstvenoj skrbi i bratskoj ljubavi koja zna biti konkretna i solidarna.

Svima želim ugodnu nedjelju! I, molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Dobar tek i doviđenja!

