Sarajevo, 13. veljača 2018.

Čovjek se svaki dan na nešto pripravlja. I prema učestalosti te radnje u ljudskom životu, mogli bismo konstatirati kako je on zapravo: biće priprave. U uobičajenim okolnostima, prvo što učini svakoga dana jest uređivanje tj. pripravljanje vlastitoga tijela, bez obzira koliko ga i kakvih obaveza čeka u međuvremenu „dok sunce ne zađe“. Također, oni svjesniji svoga položaja i svojih snaga u odnosu na cjelokupnu stvarnost, nastoje „umiti“ i svoju dušu barem kratkom jutarnjom molitvom, priznajući potrebu za blizinom svoga Stvoritelja... I sagledavajući u ovom kontekstu čovječji dan, vidimo kako skoro svaki sat donosi neku radnju koja ga na nešto pripravlja. Osim toga, postoje i one veće priprave koje ljude obilježe za duže vrijeme, pa i za cijeli život, a tiču se različitih segmenata egzistencije. One bivaju važne i sveobuhvatne onoliko koliko čovjek shvati da mu je cilj na koji ga pripravljaju uistinu bitan. Takvu narav ima i 40-dnevni korizmeni hod na čijem odredištu je otajstvo najvećega kršćanskog blagdana – Uskrsa.

Razmišljajući u duhu rečenoga, možemo pojmiti da bi se i pojedinac i cjelokupno društvo najozbiljnije trebali pripremati za svoj kraj. No, iskustvo nas uči kako to zapravo i nije tako. Štoviše, nitko sa sigurnošću ne može kazati kako bi se život odvijao da je kojim slučajem poznat nadnevak toga kraja: bi li se ljudi predali rezignaciji i očaju ili bi sve svoje snage usmjerili ka ispravljanju svojih pogrješaka i činjenju dobra? Američki pisac i liječnik Glenn Cooper, na zanimljiv je način to predočio kroz trilogiju Biblioteka mrtvih koja osim istoimene knjige nastale 2009. uključuje: Knjigu mrtvih duša (2010.) i Čuvare biblioteke (2013.). Naime, prateći dogodovštine glavnoga lika, (bivšeg) agenta FBI Willa Pipera, čitatelj otkriva kako je budućnost čovječanstva sadržana na stranicama knjiga koje u kontinuitetu ispisuju čudnovati pisci. Oni imaju poseban dar od Boga te zapisuju imena svih ljudi koji će biti rođeni, ali također i njihov datum smrti. Tu tajnu drže podalje od očiju javnosti „čuvari biblioteke“... Na završetku trilogije svijet je upoznat kako knjige sadrže podatke do 9. veljače 2027. te bi nakon toga uslijedio Sudnji dan. Mnogima je to povod da se predaju „sudbini“ pa i da počine samoubojstvo. Iako pisac nastavlja radnju kroz otkrivanje novih tomova knjiga ove vrste, ipak na dojmljiv način predočava stanje ljudske duše u susretu čovjeka s krajem osobnoga postojanja na ovoj zemlji.

Na drugoj strani, istiniti slučaj proistekao iz lažne dojave 13. siječnja 2018. da su iz Sjeverne Koreje upućene balističke rakete na Havaje, govori o pozitivnom ishodu. Naime, tada je biskup Honolulua Clarence „Larry“ Silva „zbog neposredne smrtne opasnosti“ dao skupno odrješenje nekolicini ljudi koji su bili zajedno. Premda se, na kraju – Bogu hvala – ispostavilo kako nije bilo razloga za zabrinutost, ipak nazočni su svjedočili da je obred „imao nevjerojatni učinak smirenja za sve“, te također bio i „jedan od najdjelotvornijih pomirbenih učinaka ikad viđenih“. „U trenutku kada uistinu ne znaš prijeti li ti neposredna smrt srce traži oproštenje“, istaknuli su nazočni.

Takvo slično iskustvo imali su i narodi na ovdašnjim prostorima u trenutcima kada je bjesnio rat. Mnogi će kazati kako je tada bilo više „ljudstva“ nego danas; kako su jedni druge više pazili; kako su i ono malo materijalnih dobara dijelili među sobom; kako je bilo puno manje svađa i besmislenih razdora stvorenih na temelju tračeva i kleveta... No, zar je zbilja potrebna neka nesreća pa da čovjek prestane biti čovjeku vuk i shvati kako je prirodnije biti mu brat? Zar je nužno prijetiti vječnim paklom – kao što se to nekoć činilo s propovjedaonica – da bi ljudi svojim osobnim doprinosom nastojali izgrađivati raj na zemlji i u međuljudskim odnosima?

Vrijeme korizme upravo govori o tomu: pripraviti se na svetkovanje onoga što je temelj vjere – one stvarnosti koja je stil ljudskoga života te kao takva usmjeruje čovjekovo djelovanje. I kako reče papa Benedikt XVI. „tijekom korizmenog puta, na kojem smo pozvani razmatrati otajstvo križa, upoznajemo 'zajedništvo u patnjama njegovim' (Fil 3,10) da bismo ostvarili duboko obraćenje našega života, tako da dopustimo da nas preobrazi djelovanje Duha Svetoga, kao Svetog Pavla na putu za Damask i oslobodimo se svoje sebičnosti, pobjeđujući nagon za dominiranjem nad drugima i otvarajući se Kristovoj ljubavi“. Dakle, oni koji to shvate i usvoje, znat će na koji način iskoristiti korizmenu pripravu da bi osjetili radost Uskrsnoga jutra.



Zaključak uvodnika pročitajte u tiskanom izdanju