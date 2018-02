Vatikan, 13. veljača 2018.

Nadahnut riječima iz poslanice svetog Jakova apostola: „prokušanost vaše vjere rađa postojanošću“, 12. veljače 2018. je tijekom jutarnje Mise u Domu svete Marte papa Franjo upitao što znači biti strpljivi u životu i u kušnjama. To sigurno nije lako razumjeti – primijetio je te odmah upozorio na razliku između kršćanskoga strpljenja i ravnodušnosti te stava poraza, ističući ju kao vrlinu onoga koji je na putu, a ne onoga koji je nepokretan i zatvoren.

Kada se krene na put, događa se mnogo stvari koje nisu uvijek dobre – rekao je Papa i dodao – O strpljivosti kao vrlini na putu, mnogo mi govori ponašanje roditelja kojima se rodilo bolesno dijete s invaliditetom. Strpljivi su roditelji koji kažu: "Hvala Bogu da je živo!" Čitav život, sve do kraja, nose to dijete s ljubavlju. Nije lako godinama i godinama nositi bolesno dijete s invaliditetom... Ali, radost da imaju to dijete daje im snagu da idu dalje i to je strpljivost, ne poraz; to je vrlina koja se zadobiva kada smo na putu.

Što nas može naučiti etimologija riječi "strpljenje"? – upitao je Sveti Otac i odgovorio – Značenje te riječi ima u sebi smisao odgovornosti, jer onaj tko je strpljiv ne odustaje od trpljenja, nego ga nosi radosno. Strpljenje znači nositi dalje, a ne dati drugom da nosi naše probleme i teškoće: Mi trebamo nositi teškoće, jer to su naše teškoće i problemi. Trpimo zbog njih? Sigurno! Ali ih nosimo hrabro. Strpljivost je također mudrost znati dijalogizirati s ograničenjima. Mnogo je ograničenja u životu koja nestrpljivi ne vole, ravnodušni su prema njima jer ne znaju s njima dijalogizirati. Je li tu neka fantazija svemoći ili lijenosti, ne znamo… Ni oni ne znaju.

Strpljenje o kojem govori sveti Jakov nije savjet kršćanima – objasnio je papa Franjo i nastavio – Ako gledamo na povijest spasenja, možemo vidjeti strpljivost Božju, koja je vodila tvrdoglav narod, svaki put kad je napravio neki idol ili kada je lutao s jedne na drugu stranu. Strpljivost je i ona koju ima Otac sa svakim od nas, prateći nas i čekajući naše vrijeme. Strpljiv je Bog koji je poslao svoga Sina kako bi ušao u strpljivost, prihvatio svoje poslanje i odlučno se dao na muku.

Tu mislim na našu progonjenu braću na Bliskom Istoku koji su otjerani jer su kršćani... Oni nas drže da budemo kršćani. Ušli su u strpljivost kao što je Gospodin ušao u strpljivost – rekao je na kraju Papa i zaključio – Potaknuti tim mislima, možemo danas moliti za naš narod: Gospodine podaj svojem narodu strpljivost kako bi mogao izdržati u kušnjama. Često smo nestrpljivi: kada nešto ne ide, grdimo... Malo se zaustavite, razmislite o strpljivosti Boga Oca, uđite u strpljivost kao Isus. To je lijepa vrlina, molimo za nju Gospodina – potaknuo je na kraju Papa. (kta/rv)