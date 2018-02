Vatikan, 13. veljača 2018.

Srcem i u molitvi blizu kršćanskim zajednicama na Bliskom istoku, papa Franjo je uputio riječi ohrabrenja članovima Sinode Melkitske grkokatoličke Crkve, koje je, 12. veljače 2018. primio u audijenciju, nakon završetka njihova zasjedanja održanoga u Libanonu.

Papa je prije svega govorio o teškoćama, u ovom povijesnom vremenu, za brojne kršćanske zajednice na Bliskom istoku, koje su – kako je rekao – pozvane živjeti vjeru u Gospodina Isusa usred mnogih kušnji. Iskreno se nadam da grkokatolički melkitski biskupi i svećenici mogu svojim svjedočanstvom života ohrabriti vjernike da ostanu u zemlji u kojoj je božanska Providnost htjela da se rode.

Prigoda je za njihov posjet Rimu javno izražavanje crkvenoga zajedništva, koje će se održati tijekom Euharistijskoga slavlja, 13. veljače koje je papa Franjo dogovorio s novoizabranim patrijarhom Youssefom Absijem, u pismu od 22. lipnja prošle godine.

„Dragi brate“ – tim se riječima papa Franjo obratio grkokatoličkom melkitskom Patrijarhu, jamčeći mu stalnu blizinu u molitvi. To je molitva koja ne može biti odvojena od one za voljenu Siriju i za cijeli Bliski istok, područje na kojemu je vaša Crkva duboko ukorijenjena i na kojemu obavlja dragocjenu službu za dobro Božjega naroda. Riječ je o nazočnosti – podsjetio je Papa – koja se ne ograničava na samo na Bliski istok, nego se širi, i to već godinama, na zemlje u koje su se brojni grkokatolički melkitski vjernici preselili tražeći bolji život. I tim vjernicima u dijaspori, kao i njihovim pastirima, posvećujem svoje molitve i sjećanje – istaknuo je papa Franjo.

Pastiri su u ovim trenutcima, kao nikada dosad, pozvani pred Božjim narodom koji trpi očitovati zajedništvo, jedinstvo, blizinu, solidarnost, transparentnost i svjedočanstvo – istaknuo je Papa osvrćući se ponovno na pismo odaslano Patrijarhu, te ih potaknuo da nastave ići tim putom. Potom je podsjetio na sljedeći Dan molitve i posta za mir, koji će se održati 23. veljače. U toj ću se prigodi – kazao je – na poseban način spomenuti Sirije, koju posljednjih godina pogađa neopisivo trpljenje.

Na kraju je papa Franjo grkokatoličkim melkitskim biskupima dao posebnu preporuku, da budu pastiri koji prihvaćaju život širinom Božjega srca, i to ne opuštajući se u zemaljskim zadovoljstvima, i ne zadovoljavajući se održavanjem onoga što već postoji, nego valja uvijek težiti za višim. Pastiri – prema Papinim riječima – trebaju biti nositelji Uzvišenoga, lišeni kušnje da se održe na niskoj razini. Pastiri oslobođeni ograničenih mjera mlakoga života punog navikâ, siromašni pastiri koji nisu vezani uz novac i raskoš, usred siromašnoga naroda koji trpi; dosljedni navjestitelji uskrsne nade, u vječitom hodu s braćom i sestrama – rekao je papa Franjo. (kta/rv)