Gromiljak, 12. veljača 2018.

U organizaciji sestara Služavki Malog Isusa i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije, od petka, 9. do nedjelje, 11. veljače 2018. u duhovnom centru Kući Navještenja u Gromiljaku održane su duhovne vježbe na temu: „Radost Evanđelja“. Voditelj duhovni vježbi bio je vlč. mr. sc. Oliver Jurišić.

Na početku sve mlade srdačno je pozdravila i poželjela dobrodošlicu s. Danica Bilić koja ih je ohrabrila riječima: „ono što je sigurno, to je da nas Bog poziva na trajnu radost, a ne na trenutno osjećanje radosti. Radujte se što idete putem Krista, da biste, i kad se javi slava Njegova, imali radost i veselje“. Potom je uslijedilo uvodno predavanje psihologinje Ane Katavić koja ih je uvela u temu Radost Evanđelja, te poručila kako nas susreti obogaćuju, u što su se i sami uvjerili kroz protekle dane.

Na susretu su sudjelovali srednjoškolci i studenti iz cijele Bosne i Hercegovine. Liturgijsko slavlje, klanjanje i Sveta ispovijed obogatili su duhovnu nutrinu.

"Što je to za nas radost? Jesmo li sretni? Jedno od ključnih pitanja koja su se javljala od početka do kraja susreta. Radost života možemo da usporedimo sa žuborom planinskog potoka koji slobodno teče i sa lakoćom prelazi preko kamenja u korito. Definicija radosnog života jest kada netko istinski živi svoj život i slobodno bez obzira na okolnosti i prepreke. Da li stvarno možemo zadovoljiti to? Tko umije da se raduje ima i razloga...Jer kraljevstvo Božje nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetomu. Mi smo pokretači radosti jedni drugima. Je li Svemogućem radost ako si pravedan? Ili je dobit ako hodamo bez njega? Ne trebamo misliti i sami sebe uvjeravati da mi Bogu činimo uslugu time što smo pošteni i pravedni. Bog nas poziva i uvijek čeka raširenih ruku da se molimo, da bi mogli da se obradujemo kada nam isupuni molitvu. Ovo su samo neke od misli koje smo mogli primiti i pohraniti u svojem srcu. U životu uvijek trebamo gledati naprijed. Družeći se s Bogom izvorom radosti možemo biti pravi radosni Kristovi učenici", kazala je Nikolina Karivan - Lepenica, sudionica susreta.

Na koncu susreta Sveto misno slavlje na 6. nedjelju kroz godinu slavil su u župi sv. Ane u Lepenici-Banbrdo. Misu je predvodio vlč. Oliver Jurišić, uz koncelebraciju fra Stipana Radića dekana kreševskog dekanata. Mladi smo animiranjem uzveličali Misno slavlje i posvijedočili radost koju samo može Krist dati. (kta)



