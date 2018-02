München, 12. veljača 2018.

Hrvatska katolička župa München svečano je u nedjelju 11. veljače 2018. proslavila svoga zaštitnika – bl. Alojzija Stepinca i 70. obljetnicu svoga postojanja i djelovanja. Svečano misno slavlje u crkvi sv. Mihaela u glavnom gradu Slobodne Države Bavarske – u Münchenu predvodio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u zajedništvu s mons. Alexandrom Hoffmanom uime Nadbiskupije München i Freising odgovornim za pastoral zajednica drugih materinskih jezika u toj nadbiskupiji, provincijalom Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu fra Joškom Kodžomanom, ravnateljem dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. vlč. Tomislavom Markićem, domaćinom voditeljem župe fra Borisom Ćarićem, s još devetoricom svećenika i uz asistenciju dvojice trajnih đakona.

Na početku Misnog slavlja išlo se od sakristije sredinom crkve do oltara, na čelu koje su mladi u narodnim nošnjama nosili križ, stijegove Bavarske i R. Hrvatske, barjak bl. Alojzija Stepinca i Čudotvorne Gospe Sinjske i moći bl. Alojzija Stepinca.

Sve je na početku pozdravio domaćin fra Boris Čarić koji je istaknuo kako danas slavimo bl. Alojzija Stepinca, našeg mučenika, hrvatskog kardinala koji je svojim životom posvjedočio da jedino ljubav i predanje Bogu čovjeku daruju snagu za njegovo životno djelovanje. „Njegov mučenički primjer života je primjer kako svaki čovjek može postati, unatoč svemu vjeran Bogu i bližnjemu čuvajući svoj vlastiti identitet, a njegove moći koje smo nosili u procesiji su nam osobiti dar milosti, blagoslova njegova zagovora. Danas na dan našeg Zaštitnika slavimo također i 70 godina djelovanja naše župe, očuvanje vjere i nacionalnog identiteta ovdje u tuđini izvan naše domovine. Svi smo mi došli iz naše nam domovine Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Također nas ima ovdje iz Vojvodine, Boke Kotorske i s Kosova, što je pokazatelj jednog velikog našeg zajedništva”, istaknuo je posebno pozdravivši predvoditelja misnog slavlja kardinala Vinka Puljića, koji je došao iz domovine uime cijele domovinske Crkve, sve koncelebrante i okupljeni Božji narod. Istaknuo je kako od 70 godina (misije) župe već 68 godina u njoj služe svećenici franjevci Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu, a 44 godine djeluju i časne sestre franjevke od Bezgrešne iz Šibenika. Misnom slavlju pribivala je i časna majka sestara Franjevki od Bezgrešne iz Šibenika s. Zdravka Gverić, saborski zastupnik R. Hrvatske i izaslanik predsjednika Hrvatskog Sabora Gordana Jandrokovića Ante Babić, član gradskog vijeća Münchena izaslanik nadgradonačelnika Münchena Dietera Reitera i grada Münchena Johann Sauer, generalni konzul R. Hrvatske iz Münchena Petar Uzorinac i konzul Generalnog konzulata Bosne i Hergovine iz Münchena Dragan Bagarić. Pokrovitelj proslave je Hrvatski sabor.

Kardinal Vinko Puljić je u uvodnoj riječi uputio čestitku u povodu proslave zaštitnika župe bl. Alojzija Stepinca čiji zagovor molimo, i slavlja 70 ljeta pastoralnog života u tom bavarskom gradu na naše ljude iz naše domovine. „Sve vas donosimo na oltar i sve naše pokojne čiji su grobovi ostali u domovini, ali i sve pokojne koji su dolazili tijekom 70 ljeta u ovu misiju (župu), a pošli su na onaj svijet, kao i sve pastoralne djelatnike koji su ovdje pastoralno djelovali tijekom 70 godina, a sad se nalaze na onom svijetu. Neka po zagovoru bl. Alojzija svima Bog udijeli vječnu radost i sreću!”

Kardinal Puljić je u nadahnutoj propovijedi istaknuo: „Kad vas vidim u ovolikom broju, srce mi je radosno jer ste sačuvali vjeru svojih otaca, sačuvali vjeru i ona vas okuplja ovdje. Potom se pojavljuju i drugi osjećaji, jer mi je žao da vas je tamo odakle ste nikli sve manje. Često obilazim te krajeve i vidim da su opustjeli. Zato se u meni izmjenjuju ta dva osjećaja. Ovdje ste uzeli za zaštitnika bl. Alojzija Stepinca. Istinski rečeno, Crkva je uz vas bila tijekom 70 godina kako biste sačuvali vjeru da po njoj živite unatoč svih životnih izazova, koje ste proživljavali. Crkva je bila rame za plakanje, rame na kojem ste tražili utjehu. Posebno pritom valja Bogu zahvaliti što su tijekom tih godina s vama bili svećenici, ponajviše franjevci Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, boreći se sačuvati zajedništvo, jedinstvo i postojanost u vjeri. Danas posebno molimo zagovor zaštitnika vašega bl. Alojzija Stepinca. Danas ga želimo dodirnuti preko njegovih moći, ali i upoznati i na njemu se nadahnuti. Ako ga volimo, od njega želimo učiti kakvi bismo trebali biti u ovom vremenu bez obzira na kojim prostorima”, kazao je kardinal Puljić potaknuvši okupljene neka čitaju njegov životopis.

„Sramota je ne znati svoje korijenje. Zato vjerujem da će mnogi od vas posegnuti za knjigom o bl. Alojziju Stepincu kako bismo ga bolje upoznali i još bolje se nadahnuli na njegovu životu.”

Potom je kardinal Puljić podsjetio na Blaženikov život. „Mnoge su se neistine govorile o bl. Alojziju Stepincu, a tada sam se zakleo da ću tog čovjek upoznati i kad se nije smjelo doći do knjiga o njemu. Uspio sam upoznati veličinu bl. Alojzija Stepinca, zavolio sam ga i njemu sam se molio da ustrajem u svom zvanju kad sam bio kandidat za svećenika, a pogotovo kad sam postao svećenik, nadbiskup i kardinal. Bl. Alojzije Stepinac je znao slijediti savjest u teškim trenucima. Na žalost, mi danas slušamo o tužnim pričama kako naši odlaze s rodne grude koja se branila krvlju, a neprijatelj uživa što bježimo od svoje rodne grude. Ljudi beže zato što je stvorena nezdrava klima u politici. Umjesto da se borimo za narod, najveća je borba za stranku. Bl. Alojzije Stepinac je bio čovjek koji je volio svoj narod, za njega je živio, usmjeravao ga je Božjim putem. Danas nam treba bl. Alojzije da nas usmjeri Bogu, da nas ne zavadi nikakva medijska kampanja, nikakav politički interes, nikakav sekularizam ili komunizam ili ne znam koji fašizam. Nego da se usmjerimo putem vjere i morala, putem vjernosti kako je on naučavao naše ljude u prošlosti. Zato želim da shvatimo njegovu ljubav prema svome narodu. Upravo želim radi te krize koja je nastala shvatiti da je naš Blaženik volio svoju grudu. Kad su mu nudili da ide izvan domovine, za njega nije bilo te cijene. Da je imao ne znam koliko života, svoj život bi dao za Crkvu u toj grudi na kojoj je nikao. To nam danas treba ponovno, znati voljeti svoju Crkvu, svoju grudu, biti vjeran svome narodu. Na žalost, danas zaboravljamo gdje su grobovi naših predaka. Dok obilazim naše krajeve, svjedočim s tugom, pa vidim te starce koji su sami u svojim kućama, koji stalno gledaju kroz prozor hoće li navratiti koje dijete i donijeti im utjehu. To je bolno doživjeti. Pitam se gdje je ta četvrta zapovijed Božja, zašto smo je prekrižili. Zato je potrebna savjest koja će nas probuditi da znamo poštivati roditelje i djecu. Lijemo krokodilske suze znog nedostatka djece, a donosimo zakone da se smije ubijati nerođeno dijete. Donosimo zakone da se starci smiju injekcijom uništiti da nam ne smetaju. To je današnja kultura, a trebala bi nam kultura vjere, kultura morala, kultura ljudskog dostojanstva i ljudskih prava. Biti Isusov bez križa je nemoguće. Ne treba se bojati žrtve. Samo oni koji su hrabri za žrtvu, sposobni su graditi budućnost. Ove probleme nosim u srcu živeći s narodom na rodnoj grudi i zato vas hrabrim, čuvajte vjeru otaca, svoje korijenje, sjećanje na grobove svojih predaka i znajte dovesti svoju unučad i svoju djecu na staze gdje ste nekada kročili kao djeca. Pokažite im neka ne zaborave svoje korijenje. Dok ste ovdje, svjedočite svoju vjeru. Budite ponosni na to korijenje, ali poštujete ove zakone i ovu zemlju u kojoj živite. Ne mogu nikom reći da se vrati, ali kad bude trenutak, ne treba vam to nitko posebno reći, to ćete sami prepoznati. Silno sam radostan kad vidim djecu koju ste donijeli i doveli na sv. misu. Bez djece narod nema budućnost. Djeca su budućnost naroda. Učimo od bl. Alojzija Stepinca o vrednotama života za koje se isplati žrtvovati i u budućnosti svijetli trag ostaviti!”, sve je na kraju propovijedi potaknuo kardinal Puljić.

Na kraju Misnog slavlja i tijekom akademije u dvorani Alte Kongresshalle u popodnevnim satima u Münchenu prigodnu riječ uputili su mons. Hoffmann, provincijal fra Joško Kodžoman, predsjednik župnog vijeća Dinko Josip Grgić, kardinal Vinko Puljić, saborski zastupnik Ante Babić, uime nadgradonačelnika Münchena Johann Sauer, ravnatelj dr. vlč. Tomislav Markić i časna majka s. Zdravka Gverić. Misno slavlje uveličao je župni mješoviti zbor i orkestar pod vodstvom s. Nikoline Bilić i orguljskom pratnjom Diane Grubić. Na kraju misnog slavlja sve je moćima bl. Alojzija Stepinca blagoslovio kardinal Vinko Puljić.

Nakon izvođenja himne R. Hrvatske i Njemačke, na akademiji je tekstom i slikom donesen povijesni hod Hrvatske katoličke župe (misije) München, a u bogatom programu nastuili su crkveni zbor, ženska vokalna skupina „Lira“, Anna Bagarić na violini i Diana Grubić na glasoviru, župna klapa „Croatia“, župna folklorna skupina „Bijele ruže”, župna folklorna skupina „Mladost“, te na kraju župna folklorna skupina „Fra Andrija Kačić Miošić”, koja je na oduševljenje svih okupljenih izvela „Eru s onog svijeta”. Na kraju je voditelj župe fra Boris Čarić predao prigodne darove zaslužnima za organizaciju proslave. Program je znalački vodila Tanja Popec iz Zagreba. U zabavnom programu nastupio je Đani Stipaničev i „Band“.

Večer ranije, 10. veljače u svom hotelu „Poinger Hof“ u Poingu nedaleko Münchena vlasnici hotela Ivo i Ruža Sadrić sa sinovima priredili su svečani doček za kardinala i uzvanike uz zvuke „Musikkapelle Gelting e. V.“ pod vodstvom Günthera Schulera. (kta/a.p.)



foto