Vatikan, 11. veljača 2018.

Papa Franjo je, 10. veljače 2018. u Vatikanu primio u audijenciju sudionike generalnoga kapitula kongregacije „Svetih ranâ našega Gospodina Isusa Krista", tom im je prigodom predao tekst pripremljenoga govora, te im se obratio spontano. Dolazite iz petnaest zemalja u kojima nastojite navijestiti Božju riječ u svim njezinim oblicima s posebnim naglaskom na mlađe generacije i u bratskoj suradnji s biskupijskim klerom. Zahvaljujem vam za vaše služenje evanđelju i ljudima koji su vam povjereni, te vas potičem da obnovite u sebi i vašim zajednicama oganj Božje riječi koji treba zapaliti i srca onih koji su na rubu društvenog i crkvenog života.

U evanđelju Isus navješćuje: "Došao sam baciti oganj na zemlju, kako bih želio da se već zapalio!" Oponašajući božanskog Učitelja i vi ste pozvani nositi oganj u svijet – napomenuo je Papa i upozorio – Ali postoji loš i dobar, odnosno svet oganj. Evanđelist Luka kaže da je Isus jednom dok je bio na putu u Jeruzalem, poslao pred sobom glasnike da uđu u neko samarijansko selo koje ga nije htjelo primiti. Tada su dvojica učenika i braća Jakov i Ivan rekli: "Gospodine, hoćeš li da zapovjedimo ognju da siđe s neba i da ih uništi?" Ali Isus se okrenu i zaprijeti im, te su otišli u drugo selo. To je pogrešan oganj koji Bogu nije drag. U Bibliji se Bog uspoređuje s ognjem, ali radi se o ognju ljubavi koji osvaja srca ljudi, ali ne nasiljem, već poštujući slobode i vrijeme svake osobe.

Evanđelje se naviješta blagošću i radošću kao što je to činio i vaš osnivač sveti Gaspare Bertoni – primijetio je Sveti Otac i naglasio – To je način Isusove evangelizacije, način našega Učitelja. On je primao i približavao se svima, i osvajao osobe dobrotom, milosrđem i prodornom riječju istine. Zato vi, učenici misionari, koji ste evangelizatori, možete pomagati ljudima da se obrate i uđu u zajedništvo s Kristom, po radosti i blagosti vašega života. Oni koji navješćuju evanđelje nisu uvijek prihvaćeni i ne nailaze na odobravanje. Ponekad nailaze na odbijanje, prepreke, progonjeni su, čak i zatvarani ili ubijeni. Dakle, treba ustrajati, biti strpljivi, ali ne smijemo se ničega bojati dok svjedočimo za Isusa i njegovu riječ istine.

Dobar oganj je Isusov oganj koji krsti Duhom Svetim i ognjem: "Došao sam baciti oganj na zemlju". To je vatra ljubavi koja pročišćava srca i koja se rasplinula na križu Kristovu – napisao je papa Franjo i dodao – To je oganj Duha Svetoga koji je snagom sišao na Pedesetnicu. Oganj koji odvaja zlato od ostalih metala, odnosno, pomaže razlikovati ono što vječno vrijedi od onoga što malo vrijedi. "Svatko će biti ognjem zasoljen". To je vatra kušnji i teškoća koja nas čeliči, čini snažnima i mudrima. Ona je također vatra bratske ljubavi.

Evangelizatori se rađaju i oblikuju u zajednici u kojoj se okupljaju u ime Gospodinovo i iz nje su poslani. "Tamo gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima" – podsjetio je Papa i napomenuo – Svjedočanstvo ljubavi bratske zajednice misionara potvrda je evanđeoskog navještaja, jer je ono prokušano ognjem. Ako u zajednici nedostaje dobar oganj, tu su onda hladnoća, tama i usamljenost. Tamo gdje ima vatre bratske ljubavi, ima i topline, svjetla i snage da se ide naprijed. I nova će zvanja privući ljepota evangelizacijskog poslanja.

Dragi misionari „Svetih stigmi“, nosite taj oganj u kršćanske zajednice, tamo gdje vjera mnogih ljudi treba biti ponovno upaljena i treba naći snage da bi se prenosila. U isto vrijeme – potaknuo je Sveti Otac – idite, iziđite naviještati evanđelje siromašnima, onima koji se ne osjećaju ljubljeni, onima koji žive u tuzi i očaju, zatvorenicima, beskućnicima, imigrantima i onima koji bježe pred ratovima. Sveti vam je Gaspare Bertoni prenio ljubav svetih zaručnika, Marije i Josipa. Posebnu pažnju, dakle, usmjerite na obitelj, zajedno s vjernicima laicima naviještajte radost ljubavi. Nosite Kristov oganj mladima koji trebaju nekoga tko će ih slušati i pomoći im pronaći smisao života. Ako budete naviještali Isusa bit će privučeni, vodite ih Njemu strpljivo i ustrajno. Budite radosni i blagi misionari, dobro pripremljeni da biste mogli susresti svaku osobu.

Sveti je Gaspare Bertoni zamislio vašu kongregaciju kao onu koja će pripremati misionare apostole da bi pomagali biskupima naviještati evanđelje – istaknuo je papa Franjo. Biti misionari koje je poslala Crkva ne znači prije svega činiti nešto, biti djelatani, već imati identitet. Kada Bog izabire i poziva na određeno poslanje, istodobno daje novo ime, stvara uvijek novu stvarnost. Isus vas je pozvao da budete s Njim kao učenici misionari. Zato prije svega trebate njegovati i čuvati svoje zajedništvo s Njim, razmatrati u molitvi Njegovo lice da biste ga prepoznali i služili mu s ljubavlju u braći ljudima. Neka na različitim područjima vaše crkvene službe zasja vjerno prianjanje uz Krista i Njegovo evanđelje. Djevica Marija i sveti Gaspare neka vas štite i vode kao redovničku obitelj kako bi mogla izvršiti svaki dobar projekt – zaključio je Papa.