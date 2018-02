Skadar, Albanija, 9. veljača 2018.

Teološko-duhovno razmišljanje o islamu danas i razmjena dobrih praksi za promicanje dobrih odnosa s muslimanima u Europi u središtu je Petog susreta nacionalnih delegata biskupskih konferencija u Europi za odnose s muslimanima, priopćeno je iz Ureda Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Susret, koji je započeo 7. veljače 2018. poslije podne i trajat će do petka, 9. veljače održava se u Skadru (Albanija) na poziv mjesnog nadbiskupa mons. Angela (Anđelo) Massafre na temu: Vjera i duhovnost u odnosima između kršćana i muslimana. Nadbiskup Massafra zaželio je dobrodošlicu svima i izrazio radost što se tako važan susret za kršćansko-muslimanski dijalog održava upravo u Skadru. Istaknuo je da je Albanija primjer dobrih odnosa među različitim religijama što je kazao i papa Franjo prigodom svog pastirskog pohoda Albaniji 2014. godine kada je podsjetio svijet na sve patnje koje su vjernici podnijeli u vrijeme vladavine bezbožnog komunizma. Podsjetio je da se 5. susret nacionalnih delegata biskupskih konferencija za odnose s muslimanima održava u Albaniji kao podsjećanje na 25. obljetnicu povijesnog posjeta pape Ivana Pavla II. Albaniji. Kazao je da ih je u svojoj poruci albanskoj naciji 25. travnja 1993. sveti Ivan Pavao II. pozvao „naučiti umjetnost dijaloga i slušanja, čak i onda kad je to naporno“ te podsjetio da su upravo dijalog i slušanje cijena slobode, tajna autentičnog moralnog i civilnog napretka“. Dodao je da upravo to umijeće dijaloga i slušanja albanske vjerske zajednice mogu ponuditi drugim vjerskim zajednicama prisutnim u Europi. Zaključio je da se danas u Albaniji udiše ozračje dijaloga i prihvaćanja.

Svoje pozdrave uputili su također generalni tajnik CCEE-a mons. Duarte da Cunha (Kunja), i koordinator susreta don Andrea Pacini (Paćini), profesor docent na Teološkom fakultetu u sjevernoj Italiji (Torino). Pročitana je i poruka kardinala Jean-Louisa Taurana (Žan Luj Toran) , predsjednika Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog

U ime Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine na susretu sudjeluje mons. Franjo Topić, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Obraćajući se prisutnima, ukratko je predstavio stanje međureligijskog dijaloga u Bosni i Hercegovini napominjući da je, za razliku od Albanije, u BiH vjera odredila i etničku pripadnost što bitno komplicira odnose među narodima. Dodao je da se to osjeti posebno u politici i u borbi stranaka za vlast te da se to reflektira i na međuvjerske odnose. Podsjetio je i da je nedavni rat ostavio strašne i teške posljedice s oko 97.000 ubijenih, oko 200.000 ranjenih i oko 800.000 prignanih. Istaknuo je da, usprkos teškim ratnim posljedicama i lošem političkom rješenju s dva entiteta, ipak ima puno međureligijskog dijaloga što je vidljivo kroz brojne susrete, rad Međureligijskog vijeća BiH, razne inicijative između teoloških učilišta i druge susrete i akcije.

Dosadašnja četiri susreta nacionalnih delegata za odnose s muslimanima u Europi održana su: u francuskom gradu Bordeauxu (2009.), talijanskom gradu Torinu (2011), glavnom gradu Velike Britanije Londonu (2013.) i švicarskom gradu St. Mauricu (2015.). (kta)



