Vatikan, 9. veljača 2018.

Iako grešnik, David je svet, Gospodin je odbacio velikog i mudrog Salomona jer je bio korumpiran – rekao je papa Franjo, 8. veljače 2018. na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte. Biblijsko čitanje današnje liturgije koje je uzeto iz Prve knjige o kraljevima, govori o Salomonu i njegovoj neposlušnosti. Čuli smo nešto pomalo čudno – primijetio je Papa – srce Salomonovo nije ostalo potpuno povezano s Gospodinom, njegovim Bogom, poput srca Davida, njegova oca.

Čudno je, jer o Salomonu ne znamo da je napravio velike grijehe, uvijek je bio uravnotežen, dok o Davidu znamo da je imao težak život, da je bio grešnik – objasnio je Sveti Otac i dodao – David je, međutim, svet i za Salomona se kaže da se njegovo srce "udaljilo od Gospodina". To se dogodilo njemu koga je Gospodin hvalio kad je tražio mudrost za upravljanje, umjesto bogatstvo. Kako to objasniti? – upitao je papa Franjo i odgovorio – To je zato što je David, kad je shvatio da je sagriješio, svaki put je molio za oprost, dok Salomon o kojem je cijeli svijet dobro govorio i kojeg je kraljica od Sabe htjela upoznati, udaljivši se od Gospodina kako bi slijedio druge bogove, nije to primijetio.

To je problem klonuća srca – istaknuo je papa Franjo i nastavio – Kad srce počinje klonuti, to nije kao grešna situacija; napravite grijeh i odmah postanete toga svjesni. "Učinio sam taj grijeh", to je jasno. Klonuće srca je spor proces koji napreduje malo po malo… Salomon se uljuljao u svojoj slavi i u dobrom glasu o sebi, te je počeo ići tim putem.

Čudno, ali bolje je imati jasnoću o jednom grijehu, negoli da vam srce klone – rekao je Papa i ustvrdio – „veliki kralj Salomon završio je korumpiran, jer mu je srce oslabjelo“. Ljudi sa slabim ili klonulim srcem poraženi su ljudi. To je proces mnogih kršćana, mnogih od nas. Netko će reći: "Ne, ja ne radim velike grijehe". Ali kakvo je vaše srce? Je li jako? Ostaje li vjerno Gospodinu ili se vi polako udaljavate?

Drama slabljenja srca može se dogoditi u životu svima nama. Što onda trebamo učiniti? – upitao je Sveti Otac i odgovorio - "Bdjeti nad svojim srcem. Bdijte svakodnevno, pazite što se događa u vašem srcu". Zatim je zaključio: David je svet. Bio je grješnik. Grješnik može postati svetac. Salomon je bio odbačen jer je bio korumpiran. Korumpirani čovjek ne može postati svetac. Do korupcije se dolazi putem slabljenja srca. Bdijte svakodnevno nad svojim srcem pazeći kako je vaše srce, kakav je vaš odnos s Gospodinom i uživajte u ljepoti i radosti koje su plod vaše vjernosti – potaknuo je na kraju papa Franjo. (kta/rv)