Zagreb, 8. veljača 2018.

Prva tri mjesta najtraženijih izdanja Izdavačke kuće „Teovizija" zauzimaju tri knjige Tomislava Ivančića „Svestrana izranjenost čovjeka", „Vapaj duše" i „Hagioterapijska antropologija". Na četvrtom mjestu je knjiga „Ispovjednik se ispovijeda" čiji je autor don Enzo Boninsegna. Knjiga „Iz dana u dan" fra Zvjezdana Linića je na petom mjestu, a na šestom „Put do slobodnog čovjeka u Hrvatskoj i Europi" Tomislava Ivančića.

Slikovnica „Bijela šuma" Brankice Blažević zauzima sedmo mjesto, knjiga „Fra Zvjezdan" autora Stjepana Licea je na osmom mjestu. „Isus Krist! On, i samo On, i uvijek On" autorice Marice Stanković je na devetom mjestu, dok je na desetom mjestu knjiga „Riječ za dobar dan" fra Zvjezdana Linića.

Više o izdanjima Teovizije može se saznati na mrežnoj stranici www.teovizija.hr. (kta/ika)