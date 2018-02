Bijelo Polje, 8. veljača 2018.

U duhovnom centru „Biskup fra Paškal Buconjić“ u Bijelome Polju, 27. siječnja 2018. slavljen je Izvanredni provincijski kapitul Školskih sestara franjevaka Provincije Svete obitelji.

Rad kapitula započeo je slavljem Svete mise u čast Duhu Svetomu koju je u samostanskoj kapeli predvodio don Željko Majić, , generalni vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. U prigodnoj homiliji, don Željko je spomenuo važnost vraćanja našoj karizmi, onom ishodu, pogledu, onom dodiru sv. Franje dotaknutom Božjim dodirom… To je pravi i istinski put. U dubini tog susreta s iskonom, sa svojim Bogom, potrebno je otvoriti se Bogu i osluškivati što to Bog od nas očekuje. Ako samo uspjeh svoga osobnog i zajedničkog djelovanja mjerimo kroz djelo, nemamo se čime pohvaliti. Ako smo nazočni s Isusom, ako uprisutnjujemo Isusa u ovom svijetu, onda to nitko od nas Bogu posvećenih osoba ne može bolje činiti, istaknuo je između ostalog don Željko.

Nakon euharistijskog slavlja članice Kapitula okupile su se u kapitularnoj dvorani i molitvom zazvale snagu i pomoć Duha Svetoga za plodonosan rad Kapitula.

Kapitulom je predsjedala s. Zdenka Kozina, provincijska predstojnica, a sudjelovalo je 30 sestara članica Kapitula. Otvarajući Kapitul s. Zdenka je izrazila dobrodošlicu članicama Kapitula te spomenula kako je ovaj Kapitul sazvan zbog osobitog razloga Provincije, odnosno radi izbora treće provincijske savjetnice, budući da je izborom s. Lidije Glavaš u Vrhovnu upravu ta služba ispražnjena. Ovom prigodom zaželjela je sestrinsku dobrodošlicu i potrebnu snagu u odgovornoj službi s. Lidiji, vrhovnoj savjetnici i s. Danijeli Brekalo, vrhovnoj tajnici koje su došle iz Rima. S. Zdenka je istaknula zadaće ovog zasjedanja te je između ostalog kazala: „Naš susret odvija se u ozračju priprema za 150. obljetnicu Družbe (2019.) i 200. obljetnice rođenja Majke Margarite (2018.) te 120 godina naše prisutnosti i djelovanja u Hercegovini (2019.). Sve su to providonosne prigode koje nas potiču na ozbiljnu reviziju života i ponovno prisvajanje franjevačkog identiteta. Franjino pravilo bijaše: „Živjeti sveto Evanđelje Gospodina Isusa Krista, želeći iznad svega imati Duh Gospodnji i njegovo sveto djelovanje“, bez prilagođavanja i pojednostavljenja. Stoga je i današnji naš susret i rad dobra prilika za traženje odgovora kako ostati vjerne karizmi i plodno je živjeti u ovom vremenu i prostorima u koje smo uronjene. Na koncu ovog pozdravnog slova, s. Zdenka je pozvala sestre da „ovaj dan i slavlje Kapitula provedu u duhu sestrinskog dijaloga, međusobnog slušanja, tolerancije i uvažavanja drugačijeg mišljenja.“

S. Lidija Glavaš, vrhovna savjetnica prenijela je sudionicama Kapitula pozdrav vrhovne predstojnice s. Klare Šimunović, kao i njezine želje za plodan rad Kapitula.

Nakon pozdravnih riječi uslijedilo je predavanje s. Natalije Palac na temu Zahvatiti na izvorima vlastite karizme – Kako je interpretirati danas.

U uvodnim mislima s. Natalija je pojasnila pojam karizme, njezin povijesni razvoj te razliku između originalnosti i identiteta redovničke Ustanove. U središnjem dijelu predavanja naglasak je stavljen na pitanje na koji način interpretirati vlastitu karizmu danas i osnažiti identitet Družbe. Izdvojila je četiri temeljne dimenzije karizme i identiteta: karizmatska, kristološko-evanđeoska, crkvena i dimenzija plodnosti. Potom je obrazložila kriterije kojima se treba voditi u interpretaciji vlastite karizme: vjernost, prilagodba, askeza zajedništva, kreativnost i ravnoteža između teorije i prakse. Na vlastitim izvorima možemo i trebamo zahvatiti, naglasila je s. Natalija. Potrebno se voditi svetim nemirom, dati se pokrenuti, osloniti se na vjeru i vodstvo Duha Svetoga. Temeljno pitanje, kako u osobnom životu tako i u životu redovničke zajednice, jest što je prioritetnije: funkcionirati ili svjedočiti, činiti ili biti? Zaključujući svoje predavanje s. Natalija je naglasila važnost povratka izvoru i ponovnom sagledavanju karizme i korijena vlastitog identiteta jer će to otvoriti putove nove plodnosti neovisno o broju i djelatnostima koje sestre obavljaju.

Nakon iscrpnog i bogatog izlaganja s. Natalije, uslijedio je rad sestara u skupinama na zadanu temu. Nakon podnevne molitve i objeda, sestre su imale prigodu za male trenutke predaha, susreta jedne s drugima, a rad su nastavile u plenumu u kojem su iznijele sažetke rada po skupinama. Ovim je zaključen radni dio Kapitula, a uslijedio je izborni u kojem je umjesto s. Lidije Glavaš za provincijsku savjetnicu izabrana s. Marijana Selak, odgajateljica novakinja. Nakon srdačnih čestitki s. Marijani predsjednica Kapitula s. Zdenka Kozina zahvalila je svim članicama Kapitula na dolasku, otvorenosti, zajedništvu i suradnji i time je završilo slavlje Izvanrednoga provincijskog kapitula. (kta/kvrp bih)