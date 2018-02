Frankfurt na Majni, 7. veljača 2018.

U prodaji je novi Vodič za 2018. - adresar hrvatskih katoličkih misija, zajednica i župa i socijalnih ureda u svijetu te drugih ustanova. Vodič je objavljen u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni. Na omotnici su Zagrebačka katedrala i slika bl. Alojzija Stepinca, u povodu 20 godina od proglašenja blaženim (1998.-2018.).

Predgovor novom Vodiču napisao je predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za hrvatsku inozemnu pastvu, pomoćni biskup vrhbosanski mons. Pero Sudar u kojem ističe: „Nakon točno tri godine izašao je, evo, novi Vodič, Adresar hrvatskih katoličkih misija ili zajednica. Ako je Vodič sredstvo povezanosti naših misija u svijetu, a jest, onda je i izraz potrebe za zajedništvom naše inozemne pastve, ali i svjedočanstvo njezina postojanja i snage. Naime, upravo ovih dana, kraj studenoga (2017.), tko zna po koji puta u našoj narodnoj povijesti, kušamo gorke i otrovne plodove odsutnosti spremnosti i umješnosti graditi i živjeti općenarodno zajedništvo. Naime, zalaganje za zajedništvo jedan je od temeljnih konkretnih dokaza i potvrda ljubavi prema vlastitome narodu. Sve više sam uvjeren da je zadaća hrvatske dijaspore, čije je srce i srčika hrvatska inozemna pastva, očuvati ono što Domovina ne može ili ne želi. Stanje duha Hrvata u Domovini upućuje na pogubnu ideološku suprotstavljenost koja opasno rastače hrvatsko narodno biće, pretvarajući narodno zajedništvo u puku tlapnju, a cio narod u nemoćnu žrtvu. Može li dobar primjer i ohrabrujući poticaj doći iz našega izvandomovinstva? Vjerujem da može i treba! Naime, hrvatski vjernici svojim očitovanjem vjere u Boga na hrvatski način grade i čuvaju svoje narodno zajedništvo, pokazujući da je ono moguće i u teškim uvjetima. Uostalom, to je naša inozemna pastva u svome polustoljetnom organiziranom i ustrojenom djelovanju na više načina pokazala i dokazala. Vjerujem da dobroga duha naše inozemne pastve i hrvatske dijaspore, općenito, nije nestalo i da njegova žara nije ponestalo! Uvjeren sam da odgovor Neba neće izostati, a Domovina i domovinska Crkva će to prepoznati i znati cijeniti, ako ne sada, onda, svakako, nekada. Ali onima koji čine dobro, samo to dobro je najveća hvala i zahvala! Iskreno zahvaljujem vlč. Ivici Komadini, delegatu za hrvatsku pastvu u Njemačkoj i voditelju Dušobrižničkog ureda u Frankfurtu, njegovim suradnicama i suradnicima i svima koji su svojim trudom doprinijeli da novi Vodič nastavlja povezivati i naše crkveno i narodno zajedništvo utvrđivati. Vama svećenici, redovnici i redovnice i pastoralni djelatnice i djelatnici, u ime domovinske Crkve, od srca zahvaljujem za trud i nastojanje što ga ulažete u život i djelovanje Hrvatske inozemne pastve. Dobri Bog sve blagoslovom pratio i zaštitom branio!”

Daljnje obavijesti i narudžbe na: Hrvatski dušobrižnički ured, An den Drei Steinen 42d, 60435 Frankfurt am Main; tel. 0049 (0)69 9540480; fax. 0049 (0)69 95404824; E-mail:

delegatur@kroatenseelsorge.de. (kta/a.p.)