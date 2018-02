Vatikan, 7. veljača 2018.

Da bismo se pripremili za Uskrs, Providnost nam Božja svake godine daje korizmu, „sakramentalni znak našeg obraćenja”, koja najavljuje i daje mogućnost povratka Gospodinu svim srcem i životom – napisao je papa Franjo u korizmenoj poruci za 2018. godinu, nadahnut Isusovim riječima iz Matejeva evanđelja: „Razmahat će se bezakonje i ljubav će kod mnogih ohladnjeti” (Mt 24,12). Poruka je predstavljena, 6. veljače 2018. u Vatikanu, a nosi datum od 1. sudenoga prošle godine.

Rečenica iz Matejeva evanđelja pripada govoru koji se odnosi na kraj vremenâ, a održan je u Jeruzalemu na Maslinskoj gori gdje će započeti Gospodinova muka – napisao je Papa u poruci. Odgovarajući na pitanje učenika, Isus najavljuje velike nevolje i opisuje situaciju u kojoj bi se mogla naći zajednica vjernika pred bolnim događajima. Neki lažni proroci prevarit će mnoge, toliko da će postati opasnost da se u srcima ugasi ljubav koja je središte cijelog evanđelja.

Oni su poput zmijskih čarobnjaka, bilo da iskorištavaju ljudske osjećaje kako bi ljude učinili robovima, bilo da bi ih odvodili tamo kamo oni žele – napisao je Sveti Otac. Koliko je Božje djece pod utjecajem lažnih užitaka koji traju nekoliko trenutaka i koji se zamjenjuju za sreću! Koliko ljudi živi obmanuto iluzijom novca koji ih u stvari čini robovima zarade ili sitnih interesa! Koliki žive misleći samo na sebe i postaju plijen usamljenosti!

Drugi lažni proroci su „šarlatani” koji nude jednostavna i neposredna rješenja za patnju, sredstva koja se pokazuju potpuno neučinkovitima – upozorio je papa Franjo. Kolikim je mladim ljudima ponuđeno lažno sredstvo droge praćeno načelom „uzmi i baci“, te obmanama o lakim i nepoštenim zaradama! Koliko ih je koji su zapleteni u potpuno virtualni život u kojem se odnosi čine jednostavnijima i bržim da bi se onda pokazali strašno besmislenima! Ti prevaranti koji nude bezvrijedne stvari, oduzimaju ono što je najdragocjenije kao što je dostojanstvo, sloboda i sposobnost ljubavi. To je obmana ispraznosti koja nas gura da glumimo paunove..., da bismo zatim postali smiješni, a iz takve smiješne situacije nema povratka.

Nije čudo, oduvijek je đavao lažljivac i otac laži; prikazuje zlo kao dobro i laž kao istinu da bi napravio zbrku u čovjekovom srcu. Stoga, svatko je od nas pozvan razlučiti u svojem srcu i ispitati ugrožavaju li ga obmane tih lažnih proroka. Moramo naučiti ne zaustavljati se na neposrednoj, površnoj razini, nego prepoznati ono što u nama ostavlja dobar i trajan trag koji dolazi od Boga, i zaista vrijedi za naše dobro – stoji u Papinoj poruci.

Dante Alighieri u svom opisu pakla zamišlja đavla kako sjedi na ledenom prijestolju i prebiva u hladnoći ugušene ljubavi. Pitajmo se onda: hladi li se ljubav u nama? Koji su znakovi koji upućuju na to da je u nama ljubav u opasnosti da se ugasi? – upitao je Sveti Otac u poruci i odgovorio - Ono što gasi ljubav prije svega je pohlepa za novcem koja je "korijen svega zla"; nakon nje slijedi odbacivanje Boga i traženja utjehe u Njemu, dajući prednost žalosti u odnosu na Njegovu riječ i sakramente. Sve se to pretvara u nasilje koje se okreće protiv onih koji se smatraju prijetnjom našoj takozvanoj „sigurnosti”, a to su: nerođena djeca, stare bolesne osobe, gosti prolaznici, stranci, ali i bližnji koji ne odgovaraju našim očekivanjima.

Sve stvoreno je također tihi svjedok toga hlađenja ljubavi. Zemlja je otrovana otpadom koji je bačen zbog nebrige i nezanimanja; i mora su onečišćena, moraju nažalost sakriti ostatke mnogih brodoloma prisilnih migracija; nebesa – koja u Božjem planu pjevaju Njegovu slavu – izbrazdana su strojevima koji daju da padaju oruđa smrti. Ljubav se hladi i u našim zajednicama: u apostolskoj pobudnici „Evangelii gaudium“ pokušao sam opisati najočitije znakove tog nedostatka ljubavi – napisao je papa Franjo. To su: sebična lijenost, jalov pesimizam, napast samoisključenja i zalaganja za bratoubilačke ratove, svjetovni duh koji se bavi samo onim što je privid i čime se smanjuje misionarski žar.

Ako u sebi i oko sebe vidimo upravo te opisane znakove – napisao je Papa – Crkva nam u korizmeno vrijeme nudi ljekovito sredstvo molitve, milostinje i posta. Molitvom pomažemo svojem srcu da otkrije laži kojima varamo sami sebe. Milostinja koja nas oslobađa od pohlepe mora za sve postati istinski i pravi stil života. Kako bih želio da pred svakim bratom koji nas traži pomoć, mislimo da je to Božja Providnost koja nas zove – istaknuo je Sveti Otac. Naime, ako se Bog danas služi s nama kako bismo pomogli bratu, kako sutra neće providjeti i za naše potrebe?! Post nas pak razoružava, pomaže nam da rastemo, budi nas, čini nas pažljivijima za Boga i bližnjega, ponovo oživljava volju da budemo poslušni Bogu, jedinomu koji može utažiti našu glad.

One koji nisu katolici papa Franjo je pozvao da budu otvoreni za slušanje Boga. Ako ste kao mi žalosni jer se širi zlo u svijetu – piše Papa – ako vas brine led koji koči srca i djela, ako vidite da nedostaje smisao za ljudskost, ujedinite se s nama kako bismo zajedno zazivali Boga, da bismo zajedno, koliko možemo, postili, davali i pomagali braći. Za članove Crkve, prilika da ponovo počnu ljubiti – podsjetio je Sveti Otac – bit će inicijativa „24 sata za Gospodina“ koja će se organizirati u svakoj biskupiji, 9. i 10. ožujka, kada će barem jedna crkva čitavi dan biti otvorena za klanjanje i ispovijed.

Tako će u uskrsnoj noći svjetlo uskrsne svijeće moći zaista rastjerati mrak, a slušanje riječi Gospodinove s hranom euharistijskog kruha, omogućit će našim srcima da se vratimo prianjanju vjeri, nadi i ljubavi – zaključio je Papa svoju korizmenu poruku. (kta/rv)