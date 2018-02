Sarajevo, 6. veljača 2018.

Psihologija mase kaže da će pojedinci djelujući unutar velike skupine, okupljene prigodno na nekome mjestu, u načelu gubiti svoj identitet i ponašati se onako kako to većina nalaže. Pri tome, razlog takvih reakcija može biti i sasvim iracionalan te na štetu toga pojedinca. No, unatoč tomu, čovjek će vrlo teško na nekom velikom skupu usvojiti šutnju kao svoj stav. Čak i onda kada se, primjerice na stadionu ili sportskoj dvorani, odaje počast nekom preminulom ili se komemorira neki žalostan događaj, bit će onih koji će nešto dobacivati, uzvikivati i skandirati. Tako da slobodno možemo ustvrditi kako tišina nije dominantna odlika velikih okupljanja i da bi se ona „čula“ potreban je uistinu veliki motiv koji osobno dotiče svakoga nazočnog pojedinca. Nešto takvo u hrvatskoj novijoj povijesti bilo je moguće vidjeti i osjetiti 3. listopada 1998. kada je Sveti papa Ivan Pavao II., tijekom svoga trećeg boravka među Hrvatima, u Mariji Bistrici proglasio blaženim kardinala Alojzija Stepinca. Dva desetljeća od toga nezaboravnoga događaja prigoda su, o spomenu ovoga Božjeg ugodnika 10. veljače, prisjetiti se i posjetiti što on znači hrvatskom puku.

Oni koji su te subote, u godini kada je Ćiro s Vatrenima osvojio broncu u Francuskoj, bili u hrvatskom nacionalnom marijanskom svetištu Majke Božje Bistričke, znaju kako je to bio jedan tipični jesenski dan, ali sve da su – kako narod veli – i „ćuskije padale“ nikomu među više od pola milijuna duša to ne bi smetalo niti je vjerojatno itko to zapamtio kao važno. No, zato su se u sjećanje urezale slike oltara na kojemu je na središnjem sedesu sjedio 78-godišnji svetac, već narušenoga zdravlja, ali koji je cjelokupni obred izgovorio na hrvatskom. Čovjek je to koji je dobro razumio što se događa na Balkanu i što je ovdje obilježilo godine od Drugog svjetskog rata do 1990-ih. I zbog toga je gajio neskrivenu ljubav premda hrvatskom puku, koji ga je također istinski volio i poštovao kao svoga duhovnoga oca – i to na način kako će to teško itko ikada dostići. S njegove desne strane bili su kardinal Franjo Kuharić, tada zagrebački nadbiskup u miru i duhovna gromada koja je bila moralni putokaz Hrvatima u vrijeme propasti komunizma i stvaranja samostalne hrvatske države te aktualni nadbiskup mons. Josip Bozanić koji će 2003. biti pribrojen Kardinalskom zboru. S druge strane stajali su kardinali: državni tajnik Svete Stolice (od 1991. do 2006.) Angelo Sodano i vrhbosanski nadbiskup metropolita Vinko Puljić. Dakle, na jednom mjestu i s istim povodom imena koja su zasigurno obilježila jedno razdoblje povijesti na ovdašnjim prostorima. Mediji su zabilježili da su nazočni bili još četiri kardinala (Christoph Schönborn, +Joachim Meisner, +Alojzij Ambrozič i + Ján Korec), 70 biskupa te više od 1 000 svećenika.

Premda je prošlo 20 godina zasigurno je mnogima svježe sjećanje na Papine riječi: koje je izrekao toga dana u propovijedi: „U osobi se novoga blaženika spaja, da se tako izrazim, cjelokupna tragedija koja je pogodila hrvatsko pučanstvo i Europu tijekom ovoga stoljeća obilježena trima velikim zlima: fašizmom, nacizmom i komunizmom. On je sada u nebeskoj slavi okružen svima onima koji su, kao i on, dobar boj bili, kaleći svoju vjeru u kušnjama i nevoljama. U njega danas s pouzdanjem upiremo svoj pogled ištući njegov zagovor.“ Slično je ponovio na općoj audijenciji po povratku u Rim 7. listopada: „U njegovu proglašenju blaženim prepoznajemo pobjedu Kristova Evanđelja nad totalitarnim ideologijama; pobjedu Božjih prava i savjesti nad nasiljem i ugnjetavanjem; pobjedu praštanja i pomirbe nad mržnjom i osvetom. Blaženi Alojzije Stepinac na taj način predstavlja Hrvatsku koja želi oprostiti i pomiriti se, očistivši sjećanje od mržnje i pobjeđujući zlo dobrom.“



Zaključak uvodnika pročitajte u tiskanom izdanju