Kotor, 5. veljača 2018.

Kotorska biskupija u nedjelju, 4. veljače 2018. u Kotoru svečano je po 1209. put proslavila svog nebeskog zaštitnika sv. Tripuna. Vanjska proslava započela je svečanim postrojavanjem Bokeljske mornarice ispred kotorske katedrale te plesom tradicionalnog Kola sv. Tripuna uz zvuke Kotorske i Tivatske gradske glazbe.

Središnje euharistijsko slavlje prigodom vanjske proslave predvodio je željezanski biskup Egidije Živković. Uz brojne domaće vjernike, euharistijskom slavlju pridružilo se oko pet stotina hodočasnika iz Šibenika, te brojni hodočasnici iz Dubrovnika, Splita, Sarajeva, Bara, Gradišća.

Mons. Živković je, pozivajući se na predaju o oluji prilikom dolaska moći sv. Tripuna u Kotor, mnogobrojnim okupljenim vjernicima uputio snažnu poruku ohrabrenja i nade za življenje vjere u katolički manjinskoj sredini: „Mi moramo biti kršćani u svakome vremenu i prostoru, i onda kada je lijepo i onda kada je ružno vrijeme, ondje gdje smo u većini i ondje gdje smo u manjini." Citirajući odgovor biskupa Innsbrucka na pitanje u kojem smjeru ići prema Kristu u ovim teškim hladnim i bezbožnim vremenima, biskup Živković kazao je: Kada ideš na posao ili na šetnju u planine, što tada poneseš sa sobom: Topao pulover-džemper-prsluk na se, dobre cipele podase i kišobran uza se. Ovako opremljeni uvijek krećite na vaš put, te pojasnio: Draga braćo! Prvo, ako na sebe obučemo pulover-prsluk ljubavi prema Bogu, a posebno prema čovjeku to će grijati tvoje tijelo i ni jedna hladnoća neće doprijeti do tvoga srca i tijela. Ako se obučeš dobrim djelima prema siromasima, bolesnima i napuštenima ti si svoje tijelo ogradio i obukao djelima ljubavi i ni jedan vjetar zla neće prodrijeti u tvoju dušu i u tvoje srce. To je ona prava i življena Vjera na djelu. Drugo. Kada krećeš na put tada nosi kvalitetne, dobre i čvrste cipele. S dobrim cipelama moći ćeš gaziti i blato i snijeg, i kamen i prašinu. Čvrsto ćeš stajati na svojim nogama i u svojim cipelama. Ako stojiš čvrsto u svojim cipelama to je znak da si dobro ugazio i to duboko u svoju vjeru i Crkvu koja ti je zacrtala siguran put, koji je istina nekada krivudav i trnovit ali je uvijek u konačnici uspješan. Draga braćo, moramo imati stabilnu cipelu, svoju stabilnu i čvrstu vjeru i s njom hrabro gaziti kroz život i to svatko sa svojim cipelama i talentima koje nam je Bog dao. Tko stoji čvrsto u svojoj cipeli, što znači i duboko u svojoj Vjeri taj može široko pustiti svoje grane i taj je uvijek otvoren za druge i drukčije. Čuvajte ovu vašu različitost u slozi i jedinstvu! Različitost je vaše pravo kotorsko bogatstvo, koje može biti dobar model življenja, našoj a ubrzo i vašoj Europi. A treći dio opreme za put je kišobran. Evo ja sam u ruci iz Austrije ponio velik kišobran. Spremio sam se za izvanredne okolnosti. Mi se kao vjernici moramo pokriti kišobranom molitve, strpljivosti, pobožnosti, ustrajnosti i otvorenosti kako nam nevrijeme ne bi naškodilo.

Govoreći o položaju katolika u Crnoj Gori i Boki kotorskoj, biskup Živković istaknuo je njihovu partikularnost, kazavši da su oni nešto posebno u svojoj Domovini, most dijaloga i suradnje te zlatna nit ljubavi među velikim narodima ove zemlje u kojoj žive, te je sve pozvao na jedinstvo radi općeg dobra, upozorivši na opasnost podijeljenosti: „Kad vuk hoće uništiti stado on ga prvo uznemiri, podijeli i onda sustavno bez muke kolje, jednu po jednu ovcu. Zbijte redove oko svoje stoljetne kulture i Tripunove biskupije koja vas je očuvala na ovim prostorima. U kolu sv. Tripuna, najstarije mornarske bratovštine, ima mjesta za svakoga plesača. Držite se čvrsto za ruke, plešite, pjevajte i radujte se svakome plesaču. To kolo ljubavi i jedinstva koje smo vidjeli prije Mise ispred katedrale, živite praktično u svagdanjem životu. Ne dajte se ni utopiti ni potopiti u moru života, jer ste vrijedni dragulj lijepoga Jadrana".

U koncelebraciji su uz biskupa Živkovića bili brojni svećenici iz Kotorske, Dubrovačke, Splitsko-makarske, Šibenske i drugih nad/biskupija, apostolski nuncij za Crnu Goru mons. Luigi Pezzuto, te splitsko-makarski nadbiskup Marin Barisić, biskupi šibenski Tomislav Rogić, umirovljeni šibenski Ante Ivas, dubrovački Mate Uzinić, bjelovarsko-križevački Vjekoslav Huzjak, biskup i vojni ordinarij u BiH Tomo Vukšić. Misno slavlje animirao je djevojački zbor Andrijane iz Splita, koje su uoči vanjske proslave održale i prigodni koncert duhovne glazbe u katedrali.

Misi su nazočili brojni predstavnici kulturnog i društvenog života u Crnoj Gori, admiral Bokeljske mornarice Antun Sbutega, mali admiral Luka Kovačević te pripadnici Bokeljske mornarice; ministri u Vladi Crne Gore: Aleksandar Bogdanović, ministar kulture, Marija Vučinović, ministrica bez portfelja, predsjednik općine Kotor Vladimir Jokić, Dragica Perović, predsjednica skupštine općine Kotor, veleposlanik Republike Hrvatske Veselko Grubišić te drugi diplomatski predstavnici. Visoki gosti iz RH bili su Renata Margaretić Urlić, izaslanica predsjednice, i Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture RH.

Nakon Mise, u pratnji zvona i gradskih glazbi uslijedila je procesija s relikvijama svetog Tripuna i drugih svetaca ulicama grada Kotora, a svečanost je završila ljubljenjem relikvije „Slavne glave" sv. Tripuna. (kta/ika)