Vatikan, 5. veljača 2018.

Evanđelje se prvenstveno treba naviještati na ulici – istaknuo je papa Franjo u nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 4. veljače 2018. okupljenim vjernicima na Trgu svetoga Petra u Vatikanu. Papa je promišljao o odlomku iz Evanđelja po Marku koji nastavlja opisivati „Isusov dan u Kafarnaumu“. Evanđelist ovoga puta ističe odnos između Isusova čudotvornog djelovanja i buđenja vjere kod ljudi koje susreće. Gospodin tim znakovima izlječenja želi probuditi vjeru kao odgovor.

Dan u Kafarnaumu završava prikazom mnogih ljudi pred mjestom Isusova boravka: „I sav je grad nagrnuo k vratima. I on ozdravi bolesnike – a bijahu mnogi i razne im bolesti – i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali“. Mnoštvo tvori takoreći „životno okruženje“ u kojem se ostvaruje Isusovo poslanje. Riječ je o čovječanstvu koje je obilježeno trpljenjem, mukama i problemima – istaknuo je Sveti Otac i dodao – Tom je čovječanstvu usmjereno moćno, oslobađajuće i obnavljajuće Isusovo djelovanje.

Papa Franjo je potom komentirao kako Isus sljedećeg dana rano napušta grad: „Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše“. Na taj način Isus svoje poslanje lišava trijumfalističkog pogleda koji pogrješno tumači značenje čudâ – napomenuo je Papa te nastavio – Čuda predstavljaju „znakove“ koji zahtijevaju odgovor vjere. To su znakovi popraćeni riječima koji pomoću božanske moći i milosti Kristove dovode do vjere i obraćenja.

Konačno, evanđelje upućuje da se Isusovo naviještanje Kraljevstva Božjeg nalazi vani, na ulicama: „Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao“ – odgovorio je Isus učenicima koji su ga došli potražiti. To je bio put Sina Božjega i to je također put njegovih učenika. Sveti je Otac napomenuo da se Isusovo naviještanje Kraljevstva Božjega nalazi vani, na ulicama, pozivajući Crkvu da nastavi donositi svoje poslanje i poruku spasenja svijetu, uvijek u pokretu, nikad statična.

Papa Franjo je nakon molitve Anđeoskog pozdravljenja pozvao sve ljude dobre volje da mu se pridruže u posebnom Danu posta i molitve za mir, posebno za ratom pogođene narode Demokratske Republike Kongo i Južnog Sudana. Suočeni s tragičnim dugotrajnim sukobima u različitim dijelovima svijeta, Sveti je Otac pozvao sve vjernike da sudjeluju u tom posebnom danu za mir koji će se obilježiti 23. veljače, odnosno u petak prvoga korizmenog tjedna. Pozvao je također i nekatolike kao i nekršćane da se pridruže ovoj inicijativi na način koji im se čini najprikladnijim.

Naš Otac nebeski uvijek čuje svoju djecu kad mu u boli i tjeskobi vape – nastavio je Papa – „On liječi one koji su srca skršena i povija rane njihove“ (Ps 147,3). Upućujem hitan poziv kako bismo i mi čuli taj vapaj! Neka se svatko pred svojom savjesti i pred Bogom pita: Što mogu učiniti za mir? Sigurno možemo moliti, ali ne samo to. Svatko od nas može konkretno reći „ne“ nasilju, koliko to o nama ovisilo! Ta pobjede koje se ostvaruju nasiljem, lažne su pobjede, dok raditi za mir čini dobro svima – napomenuo je Sveti Otac.

Papa je također zajamčio svoju blizinu narodu Madagaskara, kojeg je nedavno pogodila snažna oluja. Pritom je stradalo oko 30 osoba, tisuće se raseljene, a oluja je također uzrokovala veliku materijalnu štetu. Sveti se Otac pomolio Gospodinu da im udijeli utjehu i potporu.

Sveti je Otac osim toga podsjetio kako je jučer blaženim proglašen talijanski laik Teresio Olivelli koji je 1945. godine ubijen u sabirnom logoru Hersbruck poradi svoje vjere. Svjedočio je Krista svojom ljubavlju prema najslabijima i pridružuje se dugom nizu mučenika prošloga stoljeća – rekao je Papa te dodao – Njegova junačka žrtva je sjeme nade i bratstva, posebno za mlade.

Papa Franjo je potom spomenuo da se u Italiji toga dana obilježava Dan za život na temu „Evanđelje života, radost za svijet“, izražavajući zajedno s talijanskim biskupima svoju zahvalnost i ohrabrenje različitim crkvenim stvarnostima koje na mnoge načine promiču i podržavaju život. Primijetivši kako ih je malo prisutno na Trgu, Sveti je Otac rekao da ga to zabrinjava. Nema mnogo onih koji se bore za život u svijetu u kojem se svakog dana proizvodi sve više oružja, u kojem se svakog dana donosi sve više zakona protiv života, u kojem svakog dana napreduje kultura odbacivanja, odbacivanja onoga što ne koristi, što smeta – kazao je Papa pozivajući na molitvu da naš narod postane svjesniji obrane života u ovo vrijeme uništenja i odbacivanja čovječanstva.

Konačno, pozdravio je prisutne hodočasnike, ističući na poseban način izaslanstvo iz sicilijanskoga grada Agrigenta, kojem je zahvalio na njegovoj predanosti u prihvaćanju i integriranju selioca. (kta/rv)