Vatikan, 3. veljača 2018.

Međunarodni olimpijski odbor je formalno pozvao izaslanstvo Svete Stolice, kojemu je na čelu dotajnik Papinskoga vijeća za kulturu, mons. Melchor Sánchez de Toca y Alameda, da sudjeluje na inauguraciji Zimskih olimpijskih igara u Pyeongchangu u Južnoj Koreji – objavio je vatikanski poluslužbeni dnevnik L'Osservatore Romano.

Otvaranje Zimskih igara u Pyeongchangu – napomenuo je svećenik – nedaleko od granice koja razdvaja dvije Koreje, najjače militarizirane granice na svijetu, dobiva jedinstvenu simboličku vrijednost u nazočnosti sportašâ iz Sjeverne Koreje koji na igrama sudjeluju u okviru jedinstvenoga odbora zajedno sa svojim kolegama iz Južne Koreje. Na taj način slabašno olimpijsko primirje daje priliku da se i dalje nadamo svijetu bez ratova, unatoč brojnim sukobima koji su u tijeku – primijetio je mons. Sánchez de Toca y Alameda.

Kao znak prijateljstva dotajnik će Papinskoga vijeća za kulturu predati predsjedniku Međunarodnoga olimpijskog odbora, Nijemcu Thomasu Bachu, i korejskim sportašima, majice ekipe Athletica Vaticana, atletske momčadi koju čine zaposlenici Svete Stolice, a koju je Državno tajništvo povjerilo pokroviteljstvu Papinskoga vijeća za kulturu. Riječ je o ekipi čija su temeljna sportska obilježja solidarnost i prijateljstvo. Osim toga, „Papini maratonci“, kako ih nazivaju, koji su u rujnu, na Putu mira, trčali zajedno s povijesnom izraelskom ekipom Maccabi i s trkačima rimske muslimanske zajednice, u ožujku će se pobratimiti s njemačkom protestantskom ekipom iz Lutherova grada Wittenberga.

Bit će to, dakle, prvi put da simboličko vatikansko izaslanstvo sudjeluje, ne samo na svečanosti otvaranja, što se već zbilo u Riju de Janeiru 2016. godine, nego i na olimpijskim natjecanjima na programu od 5. do 7. veljače, i to u ulozi promatrača. Sedmoga će veljače – izvještava L'Osservatore Romano – biti održan sastanak, odnosno neka vrsta opće skupštine, članova Međunarodnoga olimpijskog odbora, na kojoj će se razgovarati o važnim temama iz sportskoga programa u cijelom svijetu.

U međuvremenu, iako u nemogućnosti za izravno sudjelovanje 'vatikanskih sportaša' na olimpijskim igrama, prijateljski se odnosi i suradnja između Međunarodnoga olimpijskog odbora i Svete Stolice nastavljaju u različitim projektima, kao što su, primjerice, Olimpijske igre za mlade, na programu u listopadu u Buenos Airesu. (kta/rv)