Vatikan, 2. veljača 2018.

U četvrtak, 1. veljače 2018. u Dikasteriju za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja u Rimu održana konferencija za tisak tijekom koje je odaslan video s molitvenom nakanom pape Franje za veljaču 2018. godine. Video koji je proizvela Svjetska molitvena mreža u suradnji s Dikasterijom bavi se temom korupcije. Video, koji je po prvi put proizveden u suradnji s jednim dikasterijom Rimske kurije, čini fazu procesa koji je započeo sam Dikasterij 15. lipnja 2017. godine i to međunarodnom raspravom o korupciji, a koja je održana na Papinskoj akademiji znanosti. Molitvena će nakana za veljaču 2018. godine također biti prikazana javnosti za vrijeme konferencije „Korupcija, apokalipsa demokracije” koja će se održati u Napulju, 3. veljače 2018. godine u školi nazvanoj po Attiliju Romanòu, žrtvi Camorre, talijanske zločinačke organizacije mafijaškog tipa iz Kampanije, sa središtem u Napulju.

Papina molitvena nakana za veljaču glasi: "Da oni koji imaju materijalnu, političku ili duhovnu moć ne dopuste da njima vlada korupcija". Koji je temelj ropstva, nezaposlenosti, zanemarivanja zajedničkog dobra i prirode? Korupcija, taj smrtonosni proces koji hrani kulturu smrti. Zašto žudnja za moći i za posjedovanjem nema granica? Moramo govoriti o tome, razotkriti zlo, shvatiti ga kako bismo mogli pokazati volju da nam je više stalo do milosrđa nego do bijede; više do ljepote, nego do ništavila – rekao je Sveti Otac u video poruci i pozvao da zajedno molimo kako oni koji imaju materijalnu, političku ili duhovnu moć ne bi dopustili da njima gospodari korupcija. (kta/rv)