Rim, 2. veljača 2018.

Bitka za potvrđivanje vjerske slobode daleko je od pobjede. A mučenici vjerske slobode nas pozivaju da te izazove ne živimo kao da smo dio nekog propagandnog poduzeća, nego kao vjernici – istaknuo je kardinal Leonardo Sandri, pročelnik Zbora za Istočne Crkve, sudjelujući 30. siječnja 2018. na susretu održanom na Papinskom sveučilištu Gregoriana, u organizaciji britanskoga veleposlanstva pri Svetoj Stolici.

Kardinal je u izlaganju krenuo od vlastitoga iskustva, posebice kao pročelnika Zbora za Istočne Crkve, te istaknuo iskustvo mladića Youssefa, kojega je susreo u latinskoj katedrali u Bagdadu 2005. godine. Otac je bio napustio njegovu majku koja je potom bila primorana udati se za muslimana, a mladić, kršten i odrastao kao kršćanin, budući da još nije imao 18 godina, u matičnom je uredu bio upisan kao muslimanski vjernik, iako to nije bio. Ali u Iraku – objasnio je kardinal – za nekog mladića ili odraslu osobu nije predviđena promjena religije.

U našem bi zapadnjačkom kontekstu mladiću mnogi vjerojatno rekli da je važno osobno živjeti vlastitu vjeru, i da nije važno ono što piše u dokumentima – primijetio je kardinal te dodao – A netko bi mu možda rekao da tko nije kršćanin ima manje problema u karijeri, kao i što se tiče zaposlenja u javnim uredima. Međutim, za Youssefa to nije bilo pitanje 'etikete', nego osjećaja pripadnosti. Kršćanin sam – govorio je mladić – i borim se da mi se taj identitet prizna, i tražim za to pomoć!

Upravo je to snažno svjedočanstvo potaknulo kardinala Sandrija da istakne kako nam onaj tko vidi da je stavljeno u pitanje to temeljno pravo osobe, svjedoči čvrsto prianjanje uz Gospodina, i iz dubine srca širi sposobnost da Bogu govori 'Ti'. A to je vrlo korisno za našu vjeru na Zapadu, koja je – istaknuo je kardinal – i previše uspavana.

I za Katoličku je Crkvu potvrđivanje vjerske slobode zahtijevalo put postupne svjesnosti – primijetio je kardinal. Na tom je putu važan saborski dokument 'Dignitatis Humanae'. Riječ je o putu osvješćivanja koji se nastavio kroz desetljeća i došao do nas – napomenuo je pročelnik Zbora za Istočne Crkve te spomenuo brojne intervencije Državnoga tajništva, kao i promatračâ Svete Stolice pri raznim međunarodnim ustanovama.

Riječ je o izlaganjima kojima nije svrha samo zaštita kršćana koji se progone, nego ona također promiču potvrđivanje toga prava za sve ljude. Bitka je to 'čovječnosti' i 'za čovjeka', koja ima svoje korijene u evanđelju. A pogled se upravlja i na Zapad; dostatno je – prema riječima kardinala Sandrija – sjetiti se poštovanja priziva na savjest u nekim biomedicinskim slučajevima koji idu protiv najdubljih uvjerenja.

Kardinal je potom posebno podsjetio na riječî pape Franje koje je izrekao u Philadelphiji, i njegova poziva sljedbenicima različitih religijâ da ujedine svoje glasove kako bi zazvali mir i poštovanje dostojanstva i pravâ drugih. Na Istoku, kao i na Zapadu, još uvijek su nam potrebni vjerodostojni svjedoci tog puta – istaknuo je kardinal Sandri te se spomenuo don Andree Santora, svećenika rimske biskupije, ubijenoga prije 12 godina u Turskoj, koji je bio uvjereni pobornik dijaloga, i koji je tražio putove za uzajamno razumijevanje, a ne zatvaranje u vlastiti svijet.

U Europi bi ljudi trebali biti spremni razumjeti taj svijet toliko drugačiji od našega, te velike i različite narode koji čine Bliski istok; tu muslimansku, židovsku i kršćansku stvarnost koje žive jedna uz drugu, ali koje se sve više pronalaze i u našim europskim zemljama – napisao je don Andrea pozivajući sve da uđu u trpeće Božje srce koje trpi zbog svoje podijeljene djece, a kršćane da nasljeduju Isusa. Sve prolazi, samo svetost prolazi kroz stoljeća i osvjetljuje svijet. Samo ljubav ostaje. Riječ je o tomu da se u konačnici počne ponovno biti jednostavno kršćani – riječi su don Andree Santora. (kta/rv)