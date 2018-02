Žepče, 1. veljača 2018.

U srijedu, 31. siječnja 2018. na spomendan sv.Ivana don Bosca nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predslavio je Svetu misu u crkvi Sv. Ante Padovanskog u Žepču, razlog ovog okupljanja bila je proslava Sv. Ivana don Bosca čije ime nosi žepački Katolički Školski Centar. Na Misnom slavlju koncelebriralo je 13 svećenika te je sudjelovalo oko 600-injak vjernika.

Na početku Svete mise sve okupljene je pozdravio domaći župnik vlč. Predrag Stojčević te izrazio radost i zahvalnost što je Nadbiskup došao u Žepče.

U svojoj prigodnoj propovijedi kardinal Puljić je govorio o don Boscu koji je bio pastir kršćanske radosti koju je prenio na mladost jer ih je okupio i odgajao onako kako evanđelje govori. "Briga za najmlađe, najslabije. Poslanje Salezijanaca je odgoj mladih, da ih sačuva od posrtanja, od stradanja a onda da ih osposobi da stasaju. Svaki čovjek istinski želi biti sretan i sav naš rad i odgoj ide za tim da postignemo sreću, to je ono što je sv. Don Bosco shvatio i valja nam graditi tu sreću u mlade da otkriju da su voljena bića, da ih Bog voli. Sreća je nešto tajno, a nekoliko smjernica donio je don Bosco: ljubav,strpljivost, blagost to su osnovne karakteristike Boscova rada s mladima. On je imao blagost kojom je osvajao mlade ... a ta blagost je danas i nama potrebna. Obiteljski odgoj je bitan, ali trebamo odgojiti mlade da žive a ne da uživaju, ne smijemo mlade naučiti da uživaju u onom samo što im koristi nego ih naučiti da nose križ, jer kakav je kršćanin bez križa!?", kazao je kardinal Puljić.

Nakon popričesne molitve okupljenima se obratio don Milan Ivančević, ravnatelj KŠC-a "Don Bosco" u Žepču te zahvalio kardinalu Puljiću ali i svim okupljenima što su došli na Svetu misu. Nakon Mise upriličen je prigodni program u holu KŠC-a nakon kojeg je bio domjenak. (kta/a.z.)



