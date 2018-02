Vatikan, 1. veljača 2018.

Nastavljajući niz kateheza o Svetoj misi tijekom opće audijencije u srijedu, 31. siječnja 2018. na Trgu svetog Petra u Vatikanu, papa je Franjo pozvao prisutne na razmatranje službe riječi koja je sastavni dio Mise i zbog koje se sastajemo da bismo čuli ono što je Bog učinio i namjerava još učiniti za nas. To je iskustvo koje dolazi neposredno, a ne po čuvenju, jer kada se u Crkvi čita Sveto pismo, Bog sam govori svojem narodu i Krist, prisutan po svojoj riječi, naviješta evanđelje.

Koliko puta komentiramo; gledaj ovoga ili onoga, je li istina ili nije?… Treba li komentirati stvari dok se čita riječ Božja? – upitao je Papa i odgovorio – Ne! Jer ako brbljate jedni s drugima ne čujete riječ Božju. Kada se čita riječ Božja iz Biblije, prvo čitanje, drugo čitanje, psalam i evanđelje, moramo slušati, otvoriti srce, jer je Bog sam taj koji nam govori i ne smijemo misliti ili govoriti druge stvari.

U službi riječi stranice Biblije prestaju biti tekst i postaju živa riječ koju izgovara Bog – rekao je Sveti Otac i nastavio – Bog je taj koji nam govori putem onoga što se čita i On sam, ovdje i sada, traži od nas da slušamo s vjerom. Duh koji je govorio po prorocima i nadahnjivao svete pisce, daje da riječ Božja čini u srcima ono što odzvanja u ušima. Da bismo slušali riječ Božju trebamo imati otvoreno srce kako bismo mogli primiti riječ i poslije ju provoditi u praksi. Ponekad imamo teška čitanja, ali to nam Bog govori iste stvari na drugačiji način.

Slušanje je životno važna stvar, a na to nas podsjeća izraz „ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta“ – rekao je papa Franjo i dodao – Radi se o životu koji nam daje riječ Božja. U tom smislu govorimo o službi riječi kao o „stolu“ koji Gospodin postavlja da bi nahranio naš duhovni život. To je obilan stol koji se oslanja na biblijsko blago Staroga i Novoga zavjeta, jer u njima je Crkva objavila otajstvo Krista.

Misna čitanja različito poredana prema tradicijama Istoka i Zapada, nalaze se u lekcionarima. Liturgijski navještaj istih čitanja, uz pjesme preuzete iz Svetoga pisma izražava i potiče crkveno zajedništvo – rekao je Papa i upozorio – Zabranjeni su subjektivni izbori, propuštanje čitanja ili zamjena s tekstovima koji nisu biblijski. Čuo sam – rekao je Sveti Otac – da netko, ako ima neka vijest, čita novine, jer to je vijest dana. Ne, riječ Božja je riječ Božja! Tijekom Mise se čita riječ Božja. Tamo je Gospodin koji nam govori. Zamijeniti tu riječ s drugima značilo bi zamijeniti ju s onima koje osiromašuju i kvare dijalog u molitvi između Boga i Njegovog naroda.

Treba paziti na dostojanstvo propovjedaonice i upotrebu knjiga čitanja, raspoloživost dobrih čitača i psalmista – rekao je papa Franjo i potaknuo – Tražite dobre čitače, one koji znaju čitati, ne one koji čitaju, a ništa ih se ne razumije. Dobri čitači se moraju pripremiti i imati probu prije Mise da bi dobro čitali. To stvara raspoloženje osjetljive tišine, potiče iskustvo dijaloga između Boga i vjerničke zajednice.

Znamo da je riječ Gospodnja nezamjenjiva pomoć da se ne izgubimo, kako to dobro prepoznaje psalmist, obraćajući se Gospodinu priznaje: "Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka, i svjetlo mojoj stazi“ – citirao je Papa i primijetio - Kako možemo biti zemaljski hodočasnici sa svim naporima i kušnjama, a da se redovito ne hranimo i nismo prosvijetljeni riječju Božjom koja odjekuje u liturgiji?

Nije dovoljno čuti ušima bez prihvaćanja sjemena Božje riječi u srcu i dopuštajući da ono donese plod – rekao je Sveti Otac i podsjetio na prispodobu o sijaču i posljedicama prema različitim vrstama tla. Djelovanje Duha, koje čini odgovor na riječ djelotvornim, treba srca koja dopuštaju da ih se njeguje, tako da ono što se čuje na Misi prijeđe u svakodnevni život, prema upozorenju apostola Jakova: "Budite izvršitelji Riječi, a ne samo slušatelji koji zavaravaju sami sebe!“ Riječ Božja ima svoj put u nama. Slušamo ju svojim ušima, ide u srce, ne ostaje u ušima, mora ići u srce i od srca prelazi na ruke, u dobra djela. To je put koji riječ Božja prolazi; od ušiju do srca i ruku – zaključio je papa Franjo.

Nakon svoje kateheze, ukazujući na uzor svetog Ivana Bosca, utemeljitelja salezijanaca i salezijanki, a koga je sveti Ivan Pavao II. 1988. godine proglasio ocem mladeži, Papa je pozdravio sve prisutne, a posebno nacionalne ravnatelje Papinskih misijskih djela, radnike, Bogu posvećene osobe, mlade, bolesne i mladence. (kta/rv)